Latvija grasās sniegt 175 miljonu eiro galvojumu "airBaltic" restrukturizācijai; bez papildu finansējuma uzņēmumam jau šogad klāsies plāni
Valsts plāno sniegt galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, lai nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" varētu saņemt otro finansējuma daļu ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā, otrdien žurnālistiem pavēstīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) un satiksmes ministrs Krišs Lipšāns.
Lipšāns skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Ministrs uzsvēra, ka bez papildu finansējuma aviokompānijai decembra vidū beigsies finanšu līdzekļi un uzņēmumam būs jāpārtrauc darbība. Galīgais lēmums par galvojuma sniegšanu valdībai vēl ir jāpieņem, turklāt nepieciešams arī Saeimas apstiprinājums. Paredzēts, ka trešdien, 25. novembrī, jautājumu skatīs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts galvojums. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Ministrs atzina, ka finansējuma nosacījumi ir saistīti ar augstu risku, tomēr pašreizējos apstākļos piesaistīt citu finansētāju, kurš būtu gatavs uzņemties līdzvērtīgu risku, ir praktiski neiespējami. Pēc Lipšāna teiktā, papildu finansējuma saņemšana ļautu "airBaltic" stabilizēt finanšu situāciju sarežģītajā ziemas periodā. Vienlaikus uzņēmumam jāizpilda vairāki būtiski priekšnosacījumi, tostarp jāpanāk vienošanās ar kreditoriem par būtisku parādsaistību dzēšanu un jāpārskata ar lidmašīnu floti saistītie jautājumi. Savukārt martā būtiskākais uzdevums būs pārfinansēt aviokompānijas parādsaistības, piesaistot jaunu kreditoru, kas būtu gatavs nodrošināt finansējumu ar ievērojami labvēlīgākiem nosacījumiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tādējādi līdz pavasarim jāsasniedz divi būtiski mērķi - jāpanāk progress sarunās ar potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem un jārod reālas parādsaistību pārfinansēšanas iespējas. Ar valsts galvojumu saistītais jautājums ir jāatrisina līdz jūnijam, norādīja Lipšāns.
Savukārt Kulbergs skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Lai gan teorētiski līdz šim termiņam ir iespējams saņemt investora atbildi, Ziemassvētku brīvdienu periodā panākt rakstisku vienošanos, visticamāk, neizdosies, tādēļ šo termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari. Ministru prezidents atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Kulbergs skaidroja, ka skaidrība par stratēģiskā investora piesaisti, tostarp iespējama nodomu protokola parakstīšana, uzlabotu aviokompānijas iespējas piesaistīt finansējumu parādsaistību pārfinansēšanai. Stratēģiskā investora interese būtu arī apliecinājums aviokompānijas biznesa plāna un īstenoto pasākumu pamatotībai. Savukārt, ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Ministru prezidents arī atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lipšāns arī norādīja, ka iepriekš noslēgtais finansēšanas līgums paredz iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt trešo finansējuma daļu 50 miljonu eiro apmērā. Vērtējot līdzšinējo aviokompānijas restrukturizācijas procesa gaitu, Lipšāns atzina, ka kopumā process norit atbilstoši plānam, lai gan atsevišķos jautājumos būtu vēlams straujāks progress.
Ministrs uzsvēra, ka pašlaik būtu pāragri spriest, ka aviokompānijas finanšu situācija ir tik slikta, lai atteiktos no valsts atbalsta. Ja papildu finansējums tiks piešķirts, uzņēmumam ir potenciāls stabilizēt finanšu situāciju un pārvarēt pašreizējo finanšu krīzi.
Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts. Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus. Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā. Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai. Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim. "Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.