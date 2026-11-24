Problēmas ar e-paraksta derīguma attēlošanu: jaunākajā "Adobe Acrobat" versijā atrasta kļūme
Jaunākajā "Adobe Acrobat" versijā konstatēta kļūda, kuras dēļ PDF formāta dokumentiem, kas parakstīti, izmantojot elektroniskā paraksta vizualizāciju, derīgs elektroniskais paraksts var tikt nekorekti attēlots kā nederīgs, pavēstījusi VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC).
Problēma attiecas arī uz iepriekš parakstītiem dokumentiem, kas satur paraksta vizualizāciju. Par konstatēto problēmu ir informēts "Adobe Acrobat", kas pašreiz strādā pie tās novēršanas.
LVRTC norāda, ka strādā pie pielāgojuma programmā "eParakstītājs 3.0", lai nodrošinātu elektroniskā paraksta vizualizācijas saderību ar jaunāko "Adobe Acrobat" versiju. Plānots, ka labojums būs pieejams piektdien, 27. novembrī, līdz ar jaunās "eParakstītājs 3.0" versijas izlaišanu.
Līdz jaunas "Adobe Acrobat" versijas izlaišanai LVRTC iesaka dokumentus parakstīt "eDoc" vai "ASiC-E" formātā, savukārt, ja dokumentu nepieciešams parakstīt PDF formātā, neizmantot elektroniskā paraksta vizualizāciju. Ja elektroniskā paraksta derīguma pārbaudei izmanto "Adobe Acrobat", līdz konstatētās kļūdas novēršanai LVRTC iesaka izmantot iepriekšējo programmas versiju.
LVRTC atgādina, ka elektroniskā paraksta vizualizācijai pašai par sevi nav juridiska spēka - tā ir tikai elektroniskā paraksta vizuāls attēlojums dokumentā. Vizualizācijas neesamība neietekmē elektroniskā paraksta juridisko spēku. Minētā problēma neietekmē iepriekš parakstīto PDF dokumentu ar paraksta vizualizāciju juridisko spēku. Par situācijas izmaiņām informācija būs pieejama portālā "eParaksts.lv".
Jau ziņots, ka LVRTC apgrozījums pagājušajā gadā bija 29,844 miljoni eiro, kas ir par 9,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 14% un bija 10,859 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 1995. gadā, un tā pamatkapitāls ir 111,719 miljoni eiro. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pieder 23% mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.