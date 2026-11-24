Latvija 2027. gadā iesoļos ar pagaidu budžetu: ko tas nozīmēs iedzīvotājiem?
Tā kā līdz gada beigām vairs nav iespējams sagatavot un apstiprināt nākamā gada valsts budžetu, Latvija 2027. gadu sāks ar pagaidu budžetu, informē Finanšu ministrija. Ko tas praktiski nozīmēs iedzīvotājiem, un vai ir pamats satraukumam par pensiju, pabalstu un algu izmaksu?
Finanšu ministrija (FM) skaidro, ka pagaidu budžets ir likumā paredzēts risinājums, kas nodrošina valsts darba nepārtrauktību līdz jaunā budžeta spēkā stāšanās brīdim. Ministrija sagatavos rīkojumu, kurā noteiks valsts darbībai nepieciešamos izdevumus un finansēšanas nosacījumus.
Iedzīvotāji arī pagaidu budžeta laikā turpinās saņemt pensijas un pabalstus, savukārt valsts iestādēs strādājošie saņems atalgojumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat turpināsies valsts iestāžu darbs, iepriekšējā gadā sākto pasākumu finansēšana un tiks nodrošināti līdzekļi pašvaldību funkciju veikšanai.
Ministrijā norāda, ka arī pagaidu budžeta laikā būs iespējams finansēt jaunus Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektus. Tiem tiks nodrošināts nepieciešamais valsts līdzfinansējums, lai nekavētu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā.
Ar iespējamu aizkavēšanos gan būs jārēķinās jaunu iniciatīvu īstenošanā. Tas galvenokārt attiecas uz iecerēm, kurām nepieciešams papildu finansējums un attiecīgs lēmums jaunajā valsts budžetā.