Tehnoloģiju attīstība notiek straujāk, nekā pētnieki bija lēsuši.
Bizness un ekonomika
Pētījums
Šodien 06:42
2027. gads varētu kļūt par pagrieziena punktu darba tirgū: pētnieki nākuši klajā ar satraucošu prognozi
Ja vēl pirms dažiem gadiem mākslīgais intelekts daudziem šķita vien interesants rīks, ar kura palīdzību varēja ātri uzrakstīt tekstu vai atrast atbildi uz kādu jautājumu, tad šobrīd tas jau spēj paveikt uzdevumus, kuri iepriekš tika uzticēti vien zinošiem speciālistiem.
Pētnieki atzīst - tehnoloģiju attīstība notiek straujāk nekā iepriekš uzskatīts. Pētnieku grupas "AI Futures Project" novembrī publicētās prognozes liecina, ka jau pirms 2028. gada pastāv līdz 65% iespējamība, ka tiks izstrādāts mākslīgais intelekts (MI), kas spēs automatizēt lielāko daļu biroja uzdevumu. Tikmēr MI uzņēmums "Anthropic" ieskicē, kuru profesiju pārstāvjus šīs pārmaiņas varētu skart visvairāk.