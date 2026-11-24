"Ryanair" nāk klajā ar labām ziņām Latvijas ceļotājiem
Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" Ziemassvētku periodā nodrošinās papildu lidojumus uz un no Rīgas, piedāvājot vairāk nekā 18 000 papildu sēdvietu, informēja aviokompānijā.
Lidostā "Rīga" norādīja, ka "Ryanair" ik gadu svētku laikā palielina lidojumu biežumu ceļotāju pieprasītākajos maršrutos. Šogad no decembra vidus līdz janvāra sākumam aviokompānija ir plānojusi lidojumu skaita pieaugumu vairākos maršrutos.
Svētku periodā vairāk lidojumu būs, piemēram, uz Malagu, Stokholmu, Krakovu, Romu, Londonu, Mančestru, Īstmidlendu un Milānu. Salīdzinot ar decembra sākumu, pirmssvētku un svētku periodā aviokompānija ieplānojusi papildu aptuveni 90 lidojumu, piedāvājot ceļotājiem par aptuveni 18 000 vairāk sēdvietu.
"Ryanair" prognozē, ka šajā Ziemassvētku sezonā lidojumos uz Latviju un no tās pārvadās vairāk nekā 92 000 pasažieru. Aviokompānijā skaidro, ka papildu lidojumi tiek nodrošināti, reaģējot uz lielo pieprasījumu pēc ceļojumiem Ziemassvētku periodā.
"Ryanair" dibināta 1984. gadā. Aviokompānija strādā 220 lidostā Eiropā, liecina informācija aviokompānijas mājaslapā.