Glābj uzņēmumu vai tomēr savu naudu? Trampam pārmet savtīgus nolūkus, panākot "Nvidia" vadītāja atjaunošanu amatā
Nepilnas divas nedēļas pēc skaļā mīlas dēku skandāla tehnoloģiju milža "Nvidia" līdzdibinātājs un ilggadējs vadītājs Džensens Huangs atkal sēž uzņēmuma šefa krēslā.
Kā atklājis ASV prezidents Donalds Tramps, tieši viņš pārliecinājis "Nvidia" direktoru padomi mainīt savu lēmumu. Tomēr prezidenta rīcība izraisījusi asu kritiku un jautājumus par iespējamu interešu konfliktu, jo arī pašam Trampam pieder "Nvidia" akcijas, vēsta BBC.
Vēl pagājušajā nedēļā "Nvidia" direktoru padome nepārprotami noraidīja iespēju Huangam atgriezties amatā. Tomēr pēc sarunām ar ASV valdības augstākajām amatpersonām uzņēmums mainīja savu nostāju, norādot, ka Huanga atgriešanās ir akcionāru, darbinieku, sadarbības partneru un klientu interesēs. Ziņa par viņa atjaunošanu amatā izraisīja iespaidīgu "Nvidia" akciju cenas kāpumu par 31%, uzņēmuma tirgus vērtībai palielinoties par teju triljonu ASV dolāru.
Intervijā televīzijas kanālam CNBC Tramps atzina, ka personīgi pārliecinājis "Nvidia" direktoru padomi atjaunot Huangu amatā. Prezidents arī norādīja, ka uzņēmuma vadībai sniedzis apliecinājumus par to, ka Huanga atgriešanās nerada draudus ASV nacionālajai drošībai. "Cilvēki jautā, vai viņa atrašanās amatā ir apdraudējums. Nē, apdraudējums ir viņu zaudēt," sacīja Tramps.
Arī pašam Trampam uz spēles miljoni
Īpašu uzmanību šajā stāstā piesaistījuši paša ASV prezidenta ieguldījumi "Nvidia". Izpētot Trampa pēdējo divu gadu finanšu deklarācijas, secināts, ka prezidents 85 atsevišķos darījumos iegādājies uzņēmuma akcijas kopumā 23 līdz 86 miljonu ASV dolāru vērtībā. Līdz ar to straujais "Nvidia" akciju cenas kritums pēc Huanga atkāpšanās būtiski ietekmēja arī paša prezidenta ieguldījumu vērtību.
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Zīmīgi, ka uz jautājumu, vai "Nvidia" akciju cenas kritums ietekmējis viņa lēmumu personīgi iesaistīties Huanga atjaunošanā amatā, Tramps atbildēja: "Droši vien." Vienlaikus gan Tramps, gan Baltais nams vairākkārt noraidījuši pārmetumus par prezidenta amata izmantošanu personīga finansiāla labuma gūšanai. Tramps apgalvo, ka pats nepieņem lēmumus par saviem ieguldījumiem, savukārt Baltais nams uzsver, ka prezidenta uzņēmējdarbības pārvaldība uzticēta viņa dēliem.
Mīlas dēku skandāls vēl nav galā
Lai gan Huangam izdevies atgūt amatu, skandāls ap viņa romāniem vēl nebūt nav norimis. Jau nākamnedēļ "Nvidia" vadītājam paredzēts ierasties ASV Kongresā, kur viņu iztaujās par attiecībām ar Alisi Huangu, kuru tur aizdomās par spiegošanu Ķīnas labā. Ķīna šīs apsūdzības noliedz.
Tikmēr ASV Tirdzniecības ministrija paziņojusi, ka gatavojas iekļaut melnajā sarakstā Singapūrā bāzēto uzņēmumu "Megaspeed", kuru iepriekš vadīja Alise Huanga un kas ir viens no "Nvidia" klientiem. .