Vai automobilim tiešām vajadzīgs aizmugurējais logs? Pirmais izbrauciens ar Polestar 4
Polestar elektromobiļu marka Latvijā ir jaunums, un kā pirmo izmēģinām cenas ziņā pieejamāko Polestar 4. Cenas ziņā pateicīgākais ir TV Autoziņās nesen izmēģinātais Polestar 4 SUV, kura sākuma cena ir nepilni 60 000 eiro.
Polestar 4 kupeja, kaut arī zemāka un aizmugurē šaurāka, ir nedaudz dārgāka - sākot ar 61 900 eiro. Ja pirmie Polestar vairāk izskatījās pēc pārtaisītiem un elektriskiem Volvo, tad jaunās paaudzes modeļiem jau atrasts savs, unikāls dizains.
Pie trīsmetrīgas riteņu bāzes eektromobiļa garums ir nedaudz virs 4,8 metriem, tāpēc Polestar 4 raksturo īsas pārkares un ārkārtīgi atlētiska stāja. Sānu stikliem nav rāmja kā coupe, riteņi nav mazāki par 20 collām, bet 4 coupe vispār nav aizmgurējā stikla. Skatu uz aizmuguri veido sānskata spoguļi uz markai raksturīgajiem plauktiņiem, kā arī kameras bilde salona spogulī - nu gluži kā jaunākajos kravas busos.
Pats salons ir ārkārtīgi lakonisks un salikts no kvalitatīviem materiāliem. Ekrāns nav vertikāls kā Volvo, bet gan horizontāls. Arī simbolu dizains atšķiras. Un nekur nav pazudusi mazliet apgrūtinošā stūres un spoguļu regulēšanas sistēma caur ekrānu un stūres pogām. Salona noskaņojuma variantu ir tikpat daudz cik Saules sistēmā planētu, un tās attēlotas centrālajā ekrānā. Tā nu braucot varam uzzināt, cik gara ir Jupitera diennakts un cik grādu patlaban ir uz Venēras virsmas.
Jaudas Polestar 4 nepietrūkst nekad. Šajā gadījumā tie ie 272 ZS, taču dual motor izpildījumā jauda uzlec līdz 544 zirgspēkiem. Baterija ir liela - 100 kWh. Polestar 4 ir ātrs automobilis, taču šķiet, ka uzsvars likts uz ko citu. Skaņas izolācija ir kā nevienam. Nākamais punkts - balstiekārta un stūre. Brembo bremzes, ZF amortizatori - jā, Polestar vērsies pie labākajiem, lai panāktu vēlamo rezultātu.
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Rūpnīca saka, ka maksimālā ātrās uzlādes jauda ir 200 kW (drīzāk gan 75 vai 150 kW), bet standarta Wallbox sniegums ir 11 kW - par piemaksu, visi 22. Atšķirībā no klasi augstākā Polestar 3, kas jau ražots uz 800 V platformas, četrinieks iztiek ar 400 voltiem - ne tik jaudīgi un ātri, toties lētāk.