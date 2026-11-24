Miljoniem eiro lieli zaudējumi: atklājas jaunākie „airBaltic” finanšu dati
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" zaudējumi kopš ASV restrukturizācijas procesa jeb "Chapter 11" sākšanas šogad 14. septembrī līdz oktobra beigām sasnieguši 52,7 miljonus eiro, tostarp oktobrī aviokompānija strādājusi ar 34,3 miljonu eiro zaudējumiem un 80,5 miljonu eiro neto apgrozījumu, liecina ASV tiesā iesniegtais neauditētais ikmēneša darbības pārskats.
Aviokompānijas pamatdarbības zaudējumi oktobrī bija 11,8 miljoni eiro, savukārt pamatdarbības izmaksas sasniedza 92,3 miljonus eiro.
Tostarp degvielas izmaksas veidoja 25,1 miljonu eiro, personāla izmaksas - 14,8 miljonus eiro, nolietojums un amortizācija - 13,7 miljonus eiro, lidostu, apkalpošanas un aeronavigācijas maksas - 13,3 miljonus eiro, bet emisijas kvotu izmaksas - 5,7 miljonus eiro.
Aviokompānijas finanšu izmaksas oktobrī bija 13 miljoni eiro, bet neto zaudējumi no valūtas kursu svārstībām sasniedza 9,5 miljonus eiro.
"airBaltic" naudas līdzekļu apmērs bez izmantošanas ierobežojumiem oktobrī pieaudzis no 46,5 miljoniem eiro mēneša sākumā līdz 65,3 miljoniem eiro mēneša beigās. Kopējais naudas atlikums, ieskaitot līdzekļus ar izmantošanas ierobežojumiem, oktobra beigās bija 68,7 miljoni eiro.
Aviokompānijas pamatdarbības naudas ieņēmumi oktobrī veidoja 53,1 miljonu eiro, savukārt kopējie naudas maksājumi sasniedza 71,2 miljonus eiro. Tādējādi maksājumi pārsniedza pamatdarbības naudas ieņēmumus par 18,1 miljonu eiro.
Vienlaikus neto naudas ieplūde no finansējuma oktobrī veidoja 34,9 miljonus eiro, bet no pārskaitījumiem starp saistītajiem uzņēmumiem - 1,8 miljonus eiro. Pārskatā nav detalizēti atšifrēti darījumi, kas veido neto naudas ieplūdi no finansējuma.
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Naudas ieņēmumu un maksājumu pārskata lidmašīnu nomas un emisijas kvotu rindās oktobrī maksājumi nav uzrādīti. Savukārt peļņas un zaudējumu aprēķinā attiecīgās izmaksas uzrādītas 1,1 miljona eiro un 5,7 miljonu eiro apmērā.
"airBaltic" kopējās saistības oktobra beigās bija 1,931 miljards eiro, bet aktīvi - 1,562 miljardi eiro. Pašu kapitāls bija negatīvs - mīnus 368,8 miljoni eiro.
Tostarp nomas saistības veidoja 807,3 miljonus eiro, ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi kopā - 696,1 miljonu eiro, bet parādi piegādātājiem un citi kreditoru parādi - 233 miljonus eiro.
Pārskata klasifikācijā pirms "Chapter 11" procesa sākšanas radušās nodrošinātās saistības veidoja 407,4 miljonus eiro, saistības ar prioritāti - 8,6 miljonus eiro, bet nenodrošinātās saistības - 1,32 miljardus eiro.
Pēc procesa sākšanas radušās saistības oktobra beigās veidoja 194,6 miljonus eiro. No saistībām, neskaitot nodokļus, maksājumu termiņš bija kavēts aptuveni 1,7 miljonu eiro apmērā. Kavēti nodokļu maksājumi par pēc procesa sākšanas radušajām saistībām nav uzrādīti.
Ikmēneša pārskata standartveidlapā restrukturizācijas posteņi jeb "Reorganization items" oktobrī norādīti 9,3 miljonu eiro apmērā. Detalizētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā šis postenis atsevišķi nav izdalīts, un tas nav pieskaitāms pārskatā jau uzrādītajiem kopējiem zaudējumiem.
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Oktobrī "airBaltic" finanšu konsultantam "Seabury Global Aviation Advisors" par ar "Chapter 11" procesu saistītajiem pakalpojumiem samaksājusi 3,9 miljonus eiro. Attiecīgajā pārskata sadaļā maksājumi citiem ar procesu saistītajiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem nav uzrādīti.
Savukārt par profesionālajiem pakalpojumiem, kas pārskatā klasificēti ārpus maksātnespējas procesa pakalpojumu kategorijas, aviokompānija oktobrī samaksājusi aptuveni 113 000 eiro.
Arī abi pārējie "airBaltic" grupas "Chapter 11" procesā iesaistītie uzņēmumi - SIA "Air Baltic Training" un SIA "Baltijas kravu centrs" - oktobrī strādājuši ar zaudējumiem.
"Air Baltic Training" zaudējumi oktobrī bija aptuveni 586 000 eiro, savukārt kopš procesa sākšanas tie sasnieguši aptuveni 747 000 eiro.
Mācību centrs oktobrī uzrādījis negatīvu neto apgrozījumu aptuveni 16 400 eiro apmērā. Tā iemesli pārskatā nav skaidroti. Vienlaikus uzņēmuma pamatdarbības naudas ieņēmumi bija aptuveni 344 000 eiro.
Mācību centra naudas atlikums oktobrī samazinājies par 99,1% - no 2,03 miljoniem eiro mēneša sākumā līdz aptuveni 17 500 eiro mēneša beigās.
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Lielāko daļu samazinājuma veidoja neto naudas aizplūde pārskaitījumos starp saistītajiem uzņēmumiem 1,84 miljonu eiro apmērā. Pārskatos nav detalizēti norādīti šo pārskaitījumu mērķi un konkrētie saņēmēji.
"Air Baltic Training" kopējās saistības oktobra beigās bija 3,7 miljoni eiro, bet pašu kapitāls bija pozitīvs - 1,2 miljoni eiro.
Pēc "Chapter 11" procesa sākšanas radušās mācību centra saistības veidoja aptuveni 410 000 eiro. Saistībām aptuveni 59 500 eiro apmērā, neskaitot nodokļus, maksājumu termiņš bija kavēts. Kavēti nodokļu maksājumi nav uzrādīti.
Savukārt "Baltijas kravu centrs" oktobrī strādājis ar aptuveni 94 000 eiro neto apgrozījumu un 106 000 eiro zaudējumiem. Kopš procesa sākšanas uzņēmuma zaudējumi sasnieguši aptuveni 181 000 eiro.
Uzņēmuma kopējās saistības oktobra beigās bija 3,1 miljons eiro, pašu kapitāls bija negatīvs - mīnus 2,65 miljoni eiro, bet naudas atlikums bija aptuveni 5430 eiro.
Oktobrī "Baltijas kravu centrs" pārskaitījumos starp saistītajiem uzņēmumiem saņēmis aptuveni 55 400 eiro. Uzņēmums oktobra beigās nav uzrādījis kavētus maksājumus par saistībām, kas radušās pēc "Chapter 11" procesa sākšanas.
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Pārskatiem pievienotajā triju procesā iesaistīto uzņēmumu konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā oktobra neto apgrozījums bija 80,2 miljoni eiro, bet zaudējumi - 34,95 miljoni eiro. Konsolidētās saistības oktobra beigās bija 1,931 miljards eiro, bet pašu kapitāls bija negatīvs - mīnus 370,3 miljoni eiro.
Kopš "Chapter 11" procesa sākšanas līdz oktobra beigām šajos trijos uzņēmumos pilna laika darbinieku skaits samazinājies par 63 jeb 2,1% - no 3010 līdz 2947.
Pašā aviokompānijā pilna laika darbinieku skaits sarucis par 55 jeb 1,9% - līdz 2878 darbiniekiem, bet "Air Baltic Training" - par astoņiem jeb 15,1% - līdz 45 darbiniekiem. "Baltijas kravu centrā" pilna laika darbinieku skaits nav mainījies un oktobra beigās bija 24.
Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
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Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots."Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
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Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.