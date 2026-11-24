Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:44
Cik ziedu kastes var ievietot elektriskajā kravas furgonā KIA PV5?
KEIZII QUEST jaunākajā video tiks pārbaudīts, cik piemērots ikdienas darba pienākumiem ir jaunais elektriskais KIA PV5 Cargo.
Elektriskais KIA jaunais busiņš tiks norīkots darbā - vienas darba dienas garumā ar to tiks veikta ziedu piegāde Rīgā, pārbaudot gan automašīnas ietilpību un praktiskumu, gan arī to cik ērti ar to pārvietoties pilsētas satiksmē. Pēc darba dienas ziedu bāzes pārstāvim tiks uzdots uzdevums novērtēt KIA PV5 - interjeru, eksterjeru, funkcionalitāti, ergonomiku un protams - ietilpību!
Kādu vērtējumu KIA PV5 sniegs ziedu bāzes pārstāvis un cik busiņš ir piemērots darbam?