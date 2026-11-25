“Ļoti bēdīgi.” Tikai jauns zemo cenu veikalu tīkls varētu mūs glābt no augstajām preču cenām
Latvijā ir vajadzīgs jauns zemo cenu veikalu tīkls. Biznesa augstskolas Turība profesore Iveta Liniņa intervijā portālam Jauns.lv pauda skumjas, ka pie mums patlaban nav zemcenu veikalu, kas būtu līdzīgi “Mere” veikaliem.
“Ļoti bēdīgi, ka no mums aizgāja “Mere”. Es saprotu, ka tas ir saistīts ar Ukrainu, sankcijām [pret Krieviju], nav runas par to. Bet mums šāda veikala pietrūkst – izteikta zemcenu veikala!”
Profesore norādīja, ka lielo mazumtirgotāju galvenā motivācija ir peļņa, un to tirgus daļa ir tik liela, ka viņi var piesaistīt pircējus ar dažām lētām enkura precēm, bet pēc tam veikaliem piegādāt nelielu šo preču daudzumu, kā arī pārējās preces tirgot par salīdzinoši augstām cenām.
Pircējiem zemo cenu veikali ir ļoti vajadzīgi
“Pircējiem šāda tipa veikali, kādi bija “Mere”, ir ļoti nepieciešami. Es ļoti ceru, ka kāds uzņēmējs saņemsies un atvērs šāda tipa veikalu. Saprotu, ka tie ir lieli ieguldījumi, it sevišķi vietējiem uzņēmējiem, bet, ja to pareizi organizē, tad šāda tipa veikalus varētu atvērt. Tādu veikalu mums pietrūkst.”
Liniņa vērsa uzmanību, ka “Rimi” jaunie īpašnieki Eiropā darbojas arī zemo cenu veikalos. Turklāt redzams, ka viņi ir nedaudz samazinājuši preču cenas un piedāvā pircējiem reālas atlaides.
Neskatoties uz to, ir nepieciešams izteiktāks zemcenu veikalu tīkls. Patlaban Latvijā nedarbojas neviens zemcenu veikalu tīkls, bet ir paziņots, ka šonedēļ Rīgā tiks atvērts zemo cenu veikals "Tuvi".
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Pircējiem jāsniedz informācija par akcijām veikalos
Profesore turpināja: “Gribējās vairāk aktivitāšu no “Spar”, kas vēl turas, bet diemžēl ir ļoti ierobežotā skaitā. Informācija no viņiem nav nekāda, komunikācija ar pircējiem par cenām un precēm nav.
Nezinu, kāpēc viņi šādi rīkojas. Varbūt pietrūkst līdzekļu mārketinga aktivitātēm, bet cilvēki ir pieraduši iegūt informāciju. Mēs esam slinki paši kaut kur meklēt, jo apkārt ir ļoti daudz informācijas.”
Redzot, ka citā veikalu tīklā sviesta paciņu reklamē par 99 centiem, pircēji labāk dodas uz turieni, nevis meklē “Spar” veikalus, par kuriem nav informācijas, kādas preču grupas konkrētajā dienā var iegādāties ar atlaidi.
Cerība arī uz vietējiem uzņēmējiem
“Ja “Spar” varētu saņemties, paplašināt veikalu tīklu un vairāk balstīt darbību uz lētajām preču grupām, tas varētu darboties. Viņu aizmugure ir diezgan spēcīga,” profesore teica un pieļāva, ka arī kāds cits uzņēmējs varētu aizņemt “Meres” nišu.
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Ļoti gribētos, lai tas būtu kāds vietējais uzņēmējs. “Tā niša ir brīva. Mēs redzējām, ka “Mere” pat īsti neveidoja reklāmas kampaņas vai citas mārketinga aktivitātes. Drīzāk nostrādāja informācija no mutes mutē – cilvēki ziņoja, ka tur ir lētās preces. Cilvēki bija ļoti iecienījuši šo veikalu tīklu.”
Pagaidām mēs kā pircēji neko daudz nevaram iesākt
Iepriekš profesore izteicās, ka daļēji pircēji ir paši atbildīgi par augsto preču cenu līmeni veikalos, jo viņi aktīvi pērk dārgās preces. Bet ko mēs kā pircēji varam iesākt, ja visu trīs lielāko mazumtirgotāju preču cenas ir līdzīgi augstas? “Vairs neko nevaram darīt. Vienīgais, ja ienāktu jauns zemo cenu veikalu tīkls. Tikai tas varētu šo situāciju mainīt.”
Ir žēl, ka tirgotāji Latvijā ienāk ar zemām cenām, pievilina ar tām pircējus, bet pēc tam pirktākajām preču grupām palielina cenas, speciāliste pauda.