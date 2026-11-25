Skolas solu iemainījis pret raķešu izstrādi: latvietis Henrijs Dandzbergs 16 gadu vecumā piesaistījis pusmiljonu dolāru un nonācis ASV mediju uzmanības lokā
Kamēr vairums viņa vienaudžu vēl mācās vidusskolā un tikai sāk domāt par savu nākotnes profesiju, 16 gadus vecais latvietis Henrijs Dandzbergs jau nodibinājis savu uzņēmumu un piesaistījis pusmiljonu ASV dolāru. Viņš nolēmis savu nākotni saistīt ar aizsardzības tehnoloģijām un pievērsies ar mākslīgo intelektu vadāmu raķešu izstrādei.
Par jaunieša neparasto dzīvesstāstu, vērienīgajām ambīcijām un lēmumu pamest vidusskolu vēsta prestižais ASV tehnoloģiju izdevums “Wired”. Dandzbergs ir viens no jaunākajiem uzņēmuma vienīgajiem dibinātājiem Silīcija ielejas jaunuzņēmumu akseleratora “Y Combinator” vēsturē. Tieši ar šī akseleratora atbalstu savulaik attīstījušies tādi grandi kā “Airbnb”, “Reddit” un “Stripe”. Nu starp tiem ierindojas arī Henrija lolojums “Polemos Industries”.
Jau bērnībā viņa istaba atgādināja laboratoriju
Henrija bērnība pagājusi, dzīvojot dažādās pasaules valstīs. Viņa ģimene pārcēlusies no vienas valsts uz citu, dzīvojot gan Latvijā, gan Indonēzijā, Austrālijā un Spānijā. Šāds dzīvesveids saistīts arī ar Henrija tēva aizraušanos - sērfošanu. Viņš labprāt devies turp, kur iespējams baudīt labākos viļņus.
Pats Henrijs tikmēr lielākoties izglītību ieguvis attālināti, jau pirmajos skolas gados izceļoties ar spožu prātu matemātikā un dabaszinātnēs. Zēnu īpaši aizrāvusi tehnoloģiju pasaule – tik nopietni, ka ar laiku viņa istaba sāka līdzināties laboratorijai. Tajā atradās tehniskie rasējumi, roboti, miniatūri datori un dažādas ar 3D printeri izgatavotas detaļas.
Covid-19 pandēmijas laikā ģimene atgriezās Latvijā. Redzot dēla aizraušanos ar tehnoloģijām, vecāki Henriju pieteica ar amerikāņu miljardieri Īlonu Masku saistītajā skolā “Astra Nova”. No citām mācību iestādēm tā atšķiras ar fokusu uz nestandarta domāšanu un problēmu risināšanu. Henriju īpaši iedvesmojusi kāda NASA pārstāvja vadīta nodarbība, pēc kuras viņš aizrāvies ar aviācijas un kosmosa inženieriju, bet paša īstenotie projekti kļuvuši arvien sarežģītāki. Viens no tiem bija bioniskas rokas izveide.
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Krievijas iebrukums Ukrainā mudināja pievērsties aizsardzības tehnoloģijām
Pagrieziena punkts Henrija dzīvē bija Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gada februāra beigās. Pieaugot bažām par Austrumeiropas valstu drošību, reģionā kā sēnes pēc lietus sāka rasties jauni aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumi, un arī Henrijs vēlējās iesaistīties šajā nozarē.
Jaunietis atklāj, ka viņa galvenā motivācija ir patriotisms un vēlme aizsargāt savu valsti, citas Eiropas valstis, kā arī Ukrainā karojošos. Viņu īpaši interesē tas, kā nākotnē mainīsies karadarbība un kāda loma tajā būs autonomajām ieroču sistēmām un mākslīgajam intelektam.
Lai pilnveidotu savas tehniskās prasmes, Henrijs sāka piedalīties hakatonos. Tās ir tehnoloģiju izstrādes sacensības, kurās programmētāji un inženieri noteiktā laikā cenšas radīt jaunus risinājumus un to prototipus. Dalība vienā no šādiem pasākumiem Londonā šī gada aprīlī viņam sniedza jaunas un vienlaikus necerētas iespējas profesionālajā jomā.
Uzvara Londonā pavēra durvis uz Silīcija ieleju
Šī gada aprīlī Henrijs devās uz Londonu, lai piedalītos programmētāju apvienības “Unicorn Mafia” rīkotajā hakatonā. Šoreiz uzvarētājiem tika solīta īpaši vilinoša balva – 10 000 ASV dolāru, aviobiļete uz Sanfrancisko un bezmaksas juridiskās konsultācijas ASV vīzas iegūšanai.
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Henrijs hakatonā piedalījās kopā ar Aleksandru Tihenko un Kai Janu, kuri abi bija vairākus gadus vecāki par viņu. Nepilnu 48 stundu laikā komanda izstrādāja mākslīgā intelekta sistēmu, kas spēj projektēt elektroniskās shēmas, balstoties uz vienkāršā valodā dotiem norādījumiem. Lai gan Henrijs bija jaunākais komandas dalībnieks, tieši viņš mudināja pārējos neapstāties pie jau sasniegtā un papildināt izstrādāto prototipu ar vēl sarežģītākām funkcijām.
Žūriju pamatīgi pārsteidza komandas paveiktais, bet vairāki konkurenti izstājās, neredzot iespēju uzvarēt. Kad Henrija komandu pasludināja par uzvarētāju un jaunietim pasniedza mikrofonu, viņš klātesošajiem atklāja savu vecumu. Lieki teikt, ka daudzi bija šokā. Jau nākamajā nedēļā komanda prezentēja savu ideju prestižajā Silīcija ielejas jaunuzņēmumu akseleratorā “Y Combinator” un ieguva vietu tā vasaras programmā.
Viss bija izvērties necerēti veiksmīgi, viņiem bija savs jaunuzņēmums ar lielu potenciālu, un šķiet, ka durvis uz lielo Ameriku jau ir vaļā. Taču prieku par to aptumšoja vairāki “bet”. Pirmkārt, Henrijs šaubījās par vidusskolas pamešanu. Otrkārt, komandā radās domstarpības par uzņēmuma darbības virzienu. Henriju vairāk interesēja aizsardzības nozare, tāpēc jaunietis pieņēma smagu lēmumu pārtraukt sadarbību un turpināt ceļu viens.
Pamet vidusskolu, lai īstenotu savu sapni
Līdz šī gada vasarai Henrijs bija pieņēmis lēmumu dibināt pats savu aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu un atkārtoti pieteicās ASV jaunuzņēmumu akseleratoram “Y Combinator”. Šoreiz gan viņš startēja viens pats – kā vienīgais uzņēmuma dibinātājs. Jaunietis bija pārliecināts, ka militāro tehnoloģiju tirgū būs pieprasījums pēc viņa iecerētā produkta – ar mākslīgo intelektu vadāmām raķetēm.
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Sākotnēji “Y Combinator” pārstāvji centās Henriju atrunāt no šī soļa. Bažas radīja ne tikai projekta vērienīgums un tā īstenošana, bet arī jaunieša vecums un lēmums pārtraukt mācības vidusskolā. Aakseleratora partneris un Henrija mentors Haržs Tagars, skaidro, ka uzņēmuma veidošana ir ļoti nopietna lieta, tāpēc jāapzinās arī šāda lēmuma iespējamās sekas.
Tomēr Henrijs bija nelokāms. Arī akseleratora pārstāvji apzinājās, ka jaunieša idejai, visticamāk, atrastos investori. Septembrī viņu uzņēma “Y Combinator” rudens programmā, piešķirot Henrija uzņēmumam “Polemos Industries” 500 000 ASV dolāru finansējumu. Tas 16 gadīgo latvieti padarījis par vienu no jaunākajiem uzņēmuma vienīgajiem dibinātājiem “Y Combinator” pastāvēšanas vēsturē.
Pirmo raķetes prototipu cer demonstrēt jau decembrī
Lai gan Henrijam izdevies pārliecināt investorus par savas idejas potenciālu, tās īstenošana nebūs nekāda pastaiga parkā. Aizsardzības tehnoloģiju tirgū viņam nāksies konkurēt ar tādiem grandiem kā “Anduril”, “CoAspire” un “Leidos”, kas arī strādā pie lētākām un masveidā ražojamām raķetēm.
ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra eksperts Toms Karako norādījis, ka šādu ieroču izstrādē viens no lielākajiem izaicinājumiem ir atrast līdzsvaru starp ražošanas izmaksām, tehniskajām iespējām un uzticamību. Tādēļ pagaidām vēl ir pāragri spriest, vai jaunajam uzņēmējam izdosies sasniegt savus ambiciozos mērķus.
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Tikmēr, pēc paša Henrija teiktā, uzņēmumā “Polemos Industries” jau norit darbs gan pie programmatūras izstrādes, gan raķetes fiziskās konstrukcijas. Jaunietis cer pirmo prototipu demonstrēt jau pavisam, pavisam drīz - decembrī, kad noslēgsies “Y Combinator” rudens programma.
Vai 16 gadu vecumā iespējams apzināties šādu atbildību?
Līdztekus tehnoloģiskajiem un finansiālajiem izaicinājumiem Henrijam nāksies saskarties arī ar sarežģītiem ētikas jautājumiem. Piemēram, būs jādomā par to, kam ļaut izmantot savu produktu, kas uzņemsies atbildību par tehniskajām kļūmēm un kā sadzīvot ar apziņu, ka paša radītā tehnoloģija var atņemt cilvēkiem dzīvību.
Henrijs apgalvo, ka šos jautājumus jau ir pārdomājis. Viņš savu izvēli pamato ar vēlmi aizsargāt ASV un tās sabiedrotos Eiropā, turklāt uzskata, ka autonomo ieroču ienākšana karadarbībā nākotnē ir neizbēgama.
Tomēr citu aizsardzības nozares uzņēmēju pieredze liecina, ka šādas izvēles emocionālās sekas ne vienmēr iespējams paredzēt. Arī Londonas hakatona organizators Fērguss Makenzijs-Vilsons savulaik izveidoja dronu jaunuzņēmumu. Sākotnēji dronus bija paredzēts izmantot ievainoto karavīru evakuācijai, taču pēc investīciju piesaistes uzņēmums pievērsās arī militāriem uzbrukumiem paredzētu risinājumu izstrādei. Ap to laiku Makenzijs-Vilsons uzņēmumu pameta, atzīstot, ka nebija emocionāli gatavs šādai biznesa attīstībai.