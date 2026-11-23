Enerģētika kā Latvijas izaugsmes iespēja: Liepājā diskutēs par nozares nākotni, investīcijām un uzņēmumu konkurētspēju
Kādas tendences un izaicinājumi noteiks Eiropas un Latvijas enerģētikas nākotni? Kā enerģētikas risinājumi un jaunās tehnoloģijas var veicināt efektīvāku ražošanu un uzņēmumu konkurētspēju, un kādas iespējas paver investīcijas, ostu attīstība un inovācijas? Atbildes uz šiem un citiem nozares attīstībai būtiskiem jautājumiem 26.novembrī Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, diskutēs Nozaru dienas “Enerģētika” dalībnieki.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) aktualizētajā programmā iekļautas arī ostu attīstības un divējāda lietojuma tehnoloģiju tēmas.
Ražotāji kopā ar enerģētikas un tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvjiem apspriedīs, kā enerģētikas risinājumi un jaunās tehnoloģijas var uzlabot ražošanas efektivitāti. Diskusijā par Eiropas un Latvijas enerģētikas nākotni foruma dalībnieki vērtēs nozares attīstības virzienus un iespējas uzņēmumiem.
Atsevišķa programmas daļa pievērsīsies jautājumam, kā finansēt enerģētikas projektus. Par investīcijām un nozares nākotnes iespējām runās Latvijas Bankas padomnieks enerģētikas un klimata politikas jomā Dzintars Jaunzems. Programmā paredzēta arī Eiropas Investīciju bankas un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Enerģijas materiālu laboratorijas pārstāvju uzstāšanās.
Drošības diskusijā aplūkos enerģētikas saikni ar valsts drošību un divējāda lietojuma tehnoloģijām, kuras izmantojamas gan civilām, gan aizsardzības vajadzībām. Tajā piedalīsies enerģētikas, tehnoloģiju, datu centru un elektropārvades jomas pārstāvji.
Diskusijā par atkrastes vēja parku ELWIND un ostu attīstību LIAA, Liepājas, Ventspils un Salacgrīvas ostu pārstāvji vērtēs ostu iespējas kļūt par enerģētikas industrijas centriem.
Forumā aicināti enerģētikas, ražošanas, tehnoloģiju, ostu un loģistikas uzņēmumu pārstāvji, tostarp m mazie un vidējie komersanti, kā arī jaunu biznesa ideju attīstītāji. Diskusijas moderēs Oskars Priede. Dienas noslēgumā paredzēta tīklošanās un pieredzes apmaiņa.
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Pasākums notiks 26.novembrī koncertzāles “Lielais dzintars” Kamerzālē, 2.stāvā. Dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten 9.30, atklāšana – pulksten 10.00. Pieteikties līdz 25.novembrim un iepazīties ar pilnu programmu iespējams pasākuma lapā LIAA platformā.
Pasākumu ciklu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās “Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas” ietvaros.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.