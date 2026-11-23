Dānija piesaka karu viedtālruņiem skolās
Dānijas valdība gatavojas no nākamā mācību gada aizliegt viedtālruņu lietošanu skolās līdz 10. klasei.
Valdības lēmums ir reakcija uz Dānijas skolēnu sliktajiem rezultātiem Starptautiskās skolēnu prasmju novērtēšanas programmas (PISA) pētījumā.
Valdība plāno aizliegt viedtālruņus un citas ierīces ar interneta pieslēgumu skolēniem līdz 10. klases beigām, kā arī pēcskolas aprūpes iestādēs. Valdība paziņoja, ka pēc vienošanās ar citām partijām likumprojekts tiks iesniegts parlamentā jau šajā sesijā. Skolām tiks uzdots bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnēm, kurām nav nekādas akadēmiskas vai izglītojošas nozīmes.
Daudzās Dānijas skolās viedtālruņi jau ir aizliegti. Pagājušajā gadā parlaments pieprasīja skolām ieviest savus noteikumus, lai pamatskolās un pēcskolas aprūpes iestādēs līdz 3. klasei nebūtu atļauts lietot viedtālruņus.
Atšķirībā no pagājušā gada noteikumiem valdības nule kā pieņemtais aizliegums ir saistošs un tiks piemērots līdz 10. klasei. Kā skolas to īstenos, ir atkarīgs no tām.
PISA novērtē 15 gadus vecu skolēnu prasmes lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Šo pētījumu kopš 2000. gada ik pēc trim gadiem veic Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).