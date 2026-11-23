"Nvidia" atjauno amatā Huangu, kurš atkāpās pēc sānsoļa ar iespējamu Ķīnas spiedzi
Tehnoloģiju zņēmums "Nvidia", kas ir viens no pasaules lielākajiem grafisko procesoru (GPU) ražotājiem, atjaunojis uzņēmuma izpilddirektora amatā Jensenu Huangu. Tas notiek vien 11 dienas pēc tam, kad Huangs, pēc sānsoļa ar iespējamu Ķīnas spiedzi, atkāpās no amata.
"Nvidia" valde vienbalsīgi atjaunojusi Jensenu Huangu uzņēmuma izpilddirektora un prezidenta amatā. Viņa atgriešanās stājas spēkā nekavējoties - tikai 11 dienas pēc tam, kad Huangs atkāpās no amata, atzīstot ārlaulības sakaru ar sievieti, kuru tur aizdomās par spiegošanu Ķīnas labā. Viņš tika apsūdzēts arī vēl vienā sānsolī ar kādu "Nvidia" vadības darbinieci.
Valdes priekšsēdētājs paziņoja, ka valde uzskata Huangu par īsto cilvēku uzņēmuma vadīšanai un viņa atgriešanos - par labāko risinājumu akcionāriem, darbiniekiem, partneriem un klientiem. Valde norādīja, ka lēmuma pieņemšanā saņēmusi augsta līmeņa ASV valdības pārstāvju vērtējumu un neuzskata, ka Huanga atgriešanās radītu draudus nacionālajai drošībai.
Huangs par notikušo pateicies valdei, uzņēmuma darbiniekiem, akcionāriem un partneriem, kā arī savai ģimenei. “Es šo atbildību uzņemos ar vislielāko pazemību un jaunu apņemšanos,” viņš paziņoja. ASV prezidents Donalds Tramps atzinīgi novērtējis valdes lēmumu, nosaucot Huangu par “lielu patriotu un nacionālo dārgumu”. Tramps pauda, ka ASV valdībai nav pamata uzskatīt Huanga atgriešanos par risku valsts drošībai.
Lēmums ir pretējs "Nvidia" iepriekš paustajai nostājai. Pagājušajā nedēļā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Hārvijs Džounss bija paziņojis, ka valde neplāno atjaunot Huangu amatā. Pēc vadītāja aiziešanas uzņēmuma ikdienas darbu pārraudzīja pagaidu vadītāja Kolete Kresa.
Ziņas par Huanga atgriešanos veicināja "Nvidia" akciju strauju kāpumu - tirdzniecības sākumā tās pieauga par aptuveni 30%. Piektdien akciju cena bija kritusies gandrīz par 14% pēc ziņām, ka ASV Vērtspapīru un biržu komisija izmeklē uzņēmuma grāmatvedības praksi. Arī plašākie tirgus indeksi pirmdien sāka kāpt, un tie jau bija pozitīvā teritorijā pirms biržas atvēršanas.