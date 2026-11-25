"Lux Express" nosauc skaitu, cik cilvēku no Latvijas brauc uz Sanktpēterburgu un cik stabilas ir pasažieru pārvadājumu cenas
Kamēr valsts risina jautājumu, kā atrast naudu lielākām dotācijām autobusu pārvadātājiem, uzņēmuma "Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns intervijā LETA atklāj, ka Latvijā ir vismaz seši septiņi autobusu maršruti, kuri var darboties uz komerciāliem principiem bez valsts dotācijām. Pats "Lux Express" gan pašlaik tiesājas ar valsti par to, ka, pēc uzņēmuma domām, valsts nav izmaksājusi pietiekamā apjomā kompensācijas par to pasažieru pārvadāšanu, kuriem pienākas valsts noteiktas atlaides sabiedriskajā transportā. Tāpat Ķibēns aicina nedzīvot ilūzijās, ka kādreiz varēs atgriezties pie pirmspandēmijas laika pasažieru skaita, jo situācija ir pilnībā mainījusies.
Ir noslēgusies aktīvā ceļojumu sezona. Vai ir aplēses, cik daudz pasažieru bijuši vasaras sezonā maršrutos uz Rīgu?
Viena tendence, ko redzam, ka kopējais pasažieru skaits ir stabils un ir 2025. gada līmenī. Savukārt mūsu populārākajos maršrutos uz Tallinu un Viļņu mēs redzam stabilu pasažieru skaita pieaugumu. Mēs arī eksperimentējam, atveram jaunus maršrutus, bet, protams, lielākā uzmanība ir uz to, lai mēs būtu spēcīgi mūsu pamata maršrutos. Tallina-Rīga viennozīmīgi ir mūsu galvenais maršruts, un mēs redzam, ka pret pagājušo gadu tajā ir vismaz 6% pieaugums pasažieru skaitā. Skatoties uz nozari kopumā, tas ir ļoti labi. Maršrutā Rīga-Viļņa pieaugums ir vēl lielāks, par 10%. Tas ir ļoti svarīgi, jo Lietuvā vienmēr ļoti spēcīgi ir bijuši vietējie pārvadātāji un arī starptautiskie pārvadātāji. Mēs arī redzam, ka pasažieri ir bijuši ļoti lojāli. Mēs cenšamies nesākt spēlēties ar cenu, lai tikai sekotu konkurentiem, bet drīzāk strādāt ar apkalpošanu un komforta līmeni, un ir redzams, ka cilvēki atgriežas.
Pārsteigums mums pašiem ir bijis maršruts uz Klaipēdu, par kuru bija redzama milzīga interese. Pērn mēs šo maršrutu atvērām kā eksperimentu, un šogad pret pagājušo gadu ir pieaugums par 38%. Labi ir redzams arī tas, ka tie cilvēki, kas iebrauc Rīgā, izmanto šādus reisus, lai dotos īsākos braucienos - uz Liepāju, uz Klaipēdu, kas ir divas no labākajām pludmalēm Baltijā. Es domāju, ka tas ir arī ļoti labs pienesums šīm pilsētām.
Vai jūs redzat vēl kādus potenciāli interesantus starptautiskos galamērķus no Rīgas?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tas ir grūts jautājums. Es domāju, ka ir iespējamas jaunas kombinācijas vai jauni izbraukšanas laiki, bet starptautisko maršrutu kapacitāte kopumā tagad jau ir tuvu maksimumam.
Mēs arī savu 30 gadu darbības laikā esam sapratuši, ka jebkurš attālums, kurš pārsniedz 300 kilometrus, nav autobusa maršruts. It īpaši šodien. Protams, mēs nezinām, kas nākamajā gadā notiks ar degvielas un aviobiļešu cenām, bet normāli cilvēki mūsdienās uz tālākiem galamērķiem lido. Patiesībā jau Klaipēda ir uz robežas tam laikam, ko tu esi gatavs pavadīt, braucot autobusā.
Tūrisma uzņēmumi saka, ka ir ļoti grūti atgriezties pie tiem darbības apjomiem, kādi bija pirms pandēmijas. Kā ir ar autobusu pārvadājumiem?
Tieši tāpat. Es arī domāju, ka tam ir objektīvi iemesli, un, lai gan 2019. gads bieži tiek minēts kā atskaites punkts, to vairs nevajadzētu darīt, jo pasaule 2019. gadā tomēr bija citādāka.
Karš Ukrainā objektīvi ietekmē to, vai uz šejieni vēlas braukt tūristi, kas dzīvo ļoti drošās valstīs, tālu no Krievijas robežas. Viņiem doma par to, ka pārsimts kilometru attālumā notiek karadarbība, ir šausminoša un viņi uz šejieni braukt baidās. Mēs šeit dzīvojam un to tā neizjūtam, bet, ja tu šeit nekad neesi bijis, tad tu par šo situāciju komfortabli nejūties. Tā ir realitāte.
Otra lieta ir tā, ka ir mainījušies arī mūsu ikdienas lēmumi par to, kur un kad braukt. Mēs gribam satikt savus draugus, aizbraukt uz kādu koncertu utt. Bet tad, ja ir darba tikšanās, kurā vienkārši ir jārunā ar citiem kolēģiem, mēs ļoti apdomājam, vai ir vērts braukt, piemēram, uz Tallinu, vai labāk šo sanāksmi tomēr sarīkot attālināti, jo klātienes tikšanās nedod nekādu pievienoto vērtību. Tas ir pandēmijas laika pozitīvais ieguvums, ka mēs daudz atbildīgāk izturamies pret savu laiku un to, cik daudz mēs no tā pavadām ceļā. Turklāt es domāju, ka tas neattiecas tikai uz sabiedrisko transportu, bet arī uz cilvēkiem, kas izmanto automašīnas. Arī viņi brauc daudz mazāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā ir objektīvā realitāte, un ir naivi dzīvot pārliecībā, ka tas mainīsies. Tādēļ, no vienas puses, tas sagrauj ilūziju, ka kādreiz būs tāpat kā 2019. gadā, bet, no otras puses, tas dod arī norādes, kas ir svarīgi šodien, piemēram, ka svarīgi nav tikai nokļūt līdz Tallinai, bet svarīga ir iespēja šo laiku pavadīt komfortabli un lietderīgi.
Tomēr vai tas, ka mēs visdrīzāk neatgriezīsimies pie tik daudz pasažieru, cik bija pirms pandēmijas, nemaina arī autobusu kompāniju investīciju plānus? Piemēram, nav vajadzīgs tik daudz autobusu kā kādreiz.
Šobrīd tas mūs neietekmē, jo mums autobusu pat pietrūkst. Mūsu maršrutu attīstība ir atkarīga no tā, cik daudz autobusu mēs varam nopirkt no rūpnīcas. Līdz ar to šobrīd tam ietekmes nav, bet, protams, tas liek daudz rūpīgāk izsvērt ilgāka termiņa plānus un to, ko mēs gribam darīt pēc pieciem vai desmit gadiem.
Taču ir arī citi faktori, kas to var ietekmēt. Piemēram, šajā mirklī mēs varam pieskarties tam, par ko daudzi runā, ka mēs esam "nākamā Spānija" vasaras ceļojumiem, jo vasaras Eiropas dienvidu pusē kļūst nebaudāmas. Mēs varam kļūt par nākamo atraktīvo vasaras ceļojumu galamērķi.
Tādēļ mēs varam vai nu gremdēties pagātnes atmiņās, vai nu skatīties uz nākotnes iespējām. Es esmu pārliecināts, ka tad, kad beigsies karš Ukrainā, mēs noteikti piedzīvosim izrāvienu, bet ir arī nepareizi visu laiku skatīties uz 2019. gadu kā atskaites punktu, jo šī realitāte vairs neatgriezīsies un izaugsmi diktēs jauni apstākļi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"LuxExpress" joprojām piedāvā iespēju braukt uz Krieviju caur Igauniju. Cik aktīvi to izmanto pasažieri no Latvijas?
Mēs braucam uz Narvu, Igaunijas-Krievijas pierobežu, un īstenībā līdz galam nezinām, cik daudzi no pasažieriem turpina ceļu uz Krieviju. Mums ir sadarbības partneri, kuri to nodrošina.
Tomēr jūsu biļešu sistēmā var iegādāties biļetes uz Pēterburgu, līdz ar to jautājums ir, cik daudzi cilvēki Latvijā tās pērk?
Cilvēku no Latvijas tur ir ļoti maz. Mēs runājam par 100-200 cilvēkiem mēnesī, kas ir salīdzinoši nenozīmīgs skaits.
Mēs no uzņēmuma puses esam pieņēmuši to, ka maršruts uz Pēterburgu ir beidzies, un es pat nezinu, vai par to kāds skumst. Iemesls, kādēļ šī iespēja tiek saglabāta, ir tikai tādēļ, ka Eiropa ir lēmusi sankcijas uz pasažieru pārvadājumiem neattiecināt. Tajā pašā laikā mēs pozitīvi vērtējam Latvijas lēmumu aizliegt regulāros pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju, un patiesībā būtu tikai pareizi, ja tā darītu visas Baltijas valstis.
Ja mēs runājam tieši par Narvas maršrutu, tad tajā viena liela pasažieru grupa ir tā, kas brauc no Rīgas uz Tartu, un otra liela pasažieru grupa ir Igaunijas iekšzemes pasažieri, kas brauc maršrutā starp Valgu un Narvu. Pieprasījums tālāk doties uz Krieviju ir nenozīmīgs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Turklāt Igaunijas valdība ir lēmusi, ka no decembra pārtrauks autobusu satiksmi un kravas pārvadājumus no un uz Krieviju.
Nu jau labu laiku darbojas arī starptautiskie vilcienu maršruti gan uz Igauniju, gan Lietuvu. Kā tie ir ietekmējuši pārvadājumus ar autobusiem?
Kā jau es minēju, tad gan Tallinas, gan Viļņas virzienā mums ir pasažieru pieaugums, un, iespējams, tam ir palīdzējuši arī vilcieni.
Proti, kāds trup brauc ar vilcienu, atpakaļ ar autobusu?
Ļoti iespējams.
Mūsu mērķis kopumā ir pārliecināt, ka sabiedriskais transports ir loģiskāka un ērtāka izvēle nekā brauciens ar automašīnu. Tas, ka ir vairāk alternatīvu, ja cilvēks izlemj mašīnu atstāt mājās, ir tikai apsveicami.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tādēļ vai mēs vilcienu maršrutus uzskatām par konkurenci? Mums ar tiem ir jārēķinās, bet abi šie vilcieni kursē reizi dienā, un to kursēšanas laiki ir pielāgoti Viļņas un Tallinas, nevis Rīgas pasažieriem, tādēļ Latvijā ir salīdzinoši maz cilvēku, kas tos izvēlēsies. Turklāt autobusi daudz elastīgāk var pielāgoties reālajam pieprasījumam. Tāpat vilcieni pašlaik tiek dotēti no nodokļu maksātāju naudas. Līdz ar to tās ir atbalstāmas kā valsts investīcijas nākotnē, bet kā biznesa modelis šī vilcienu satiksme vismaz pašlaik nestrādā. Tādēļ es domāju, ka brīdis, kad vilcieni reāli konkurēs ar autobusiem Baltijas maršrutos, ir vēl stipri tālu.
Kāda starptautiskajos pārvadājumos ir konkurence ar citiem pārvadātājiem? Piemēram, Baltijas tirgū sekmīgi ir nostiprinājies "Flixbus", bet ir bijuši arī nesekmīgi mēģinājumi ienākt šajā tirgū.
Degvielas cenas un saistītās izmaksas uz visiem pārvadātājiem pašlaik uzliek daudz lielāku spiedienu nekā kādreiz. Konkurence kā tāda ir pozitīva lieta un rezultātā labākus pakalpojumus vai labāku cenu saņem pasažieri. Pašlaik ir redzams, ka daudzi spēlētāji tirgū ir izvēlējušies stratēģiju solīt lētākas cenas, kas savukārt neizbēgami ietekmē kvalitāti. Mēs savukārt redzam, ka ar cenu cilvēku ir vieglāk pārliecināt braukt pirmo reizi, bet kvalitāte un drošība ir faktori, kas liek pakalpojumu izmantot atkārtoti.
Vai Baltijas tirgū ir vieta vēl kādam pārvadātājam? Vai arī mazākais pasažieru skaits nozīmē, ka tas nav reāli?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tirgū vienmēr ir kāds plānāks ledus. Ja parādās pārvadātājs, kurš zina, kur uzkāpt, tad līdzšinējā kārtība var sašķobīties.
Degviela ir kļuvusi ievērojami dārgāka, aug arī atalgojuma vidējais līmenis. Par cik pēdējā gada laikā esat cēluši biļešu cenas?
Mēs par to uzņēmuma iekšienē esam daudz runājuši, jo degvielas izmaksu spiediens ir ļoti liels. Degviela un atalgojums ir mūsu nozīmīgākās izdevumu pozīcijas, kurās pat nelielas izmaiņas nozīmīgi ietekmē finanšu rādītājus. Bet šobrīd mēs vairāk esam koncentrējušies uz to, lai piesaistītu papildu pasažierus, jo mūsu bizness ir sekmīgs tad, kad ir pilni autobusi. Šis brīdis ar degvielas cenām ir vispateicīgākais, lai cilvēkus pārliecinātu, ka, piemēram, braukt no Rīgas uz Liepāju ar autobusu, izņemot atsevišķus gadījumus, ir visloģiskākā izvēle. Tas ir tikpat ātri un vismaz uz pusi lētāk nekā braukt ar automašīnu.
Bet par cik tad esat palielinājuši biļešu cenas?
Mēs neesam palielinājuši biļešu cenas. Tam ir divi iemesli. Kā jau minēju, mēs nolēmām fokusēties uz to, ka piesaistām vairāk pasažieru un pelnām tādā veidā. Otrs, mēs vērtējām, kā varam kļūt efektīvāki. Es domāju, ka tas arī ir iemesls, kādēļ mēs redzam konstantu pasažieru skaita pieaugumu.
Jums arī izdosies noturēt to, ka biļešu cenas neaug, jo degvielas cenas ir visai neprognozējamas?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
To neviens nezina. Pašlaik papildu pasažieri un efektivitātes celšana iekšienē bija mūsu pirmā izvēle, cīnoties ar degvielas sadārdzinājumu. Mēs neviens nezinām, kas notiks turpmāk. Ja degvielas cenas turpinās kāpt, pienāks mirklis, kad mums nebūs citas izvēles kā vien biļešu cenu celšana, bet līdz šim mūsu pieeja ir bijusi pareiza.
Cik lielu daļu no "Lux Express" ieņēmumiem Latvijā veido starptautiskie reisi un cik vietējie komercreisi Latvijas teritorijā?
Pašlaik lauvas tiesu jau veido vietējie reisi - apmēram 85%. Bet tā nav Latvijas specifika, arī Igaunijā lielāko daļu "Lux Express" ieņēmumu veido iekšzemes reisi. Es arī droši varu teikt, ka tagad mēs zinām, kā nodrošināt sabiedrisko transportu bez valsts atbalsta, jo nevienā no valstīm mēs nesaņemam valsts dotācijas, un mēs ticam, ka sabiedriskais transports var būt balstīts uz pasažieru pieprasījumu un biļešu ieņēmumiem.
Ja mēs skatāmies uz valsts dotēto sabiedrisko transportu, tad tas bieži ir kā pēdējā iespēja, ja tev nav mašīnas, vadītāja tiesību vai tu nevari kaut kur tikt citu iemeslu dēļ. Mēs ejam pretējā virzienā, lai radītu apstākļus tam, lai mūsu autobusi būtu pirmā izvēle. Un to mēs redzam tādos maršrutos kā Rīga-Liepāja Latvijā vai Tallina-Tartu Igaunijā, ka daudzi cilvēki ar automašīnu aizbrauc līdz autoostai un tālāk brauc ar autobusu, jo tā ir loģiskākā izvēle, jo tas ir ērtāk. Tad arī vairs nav diskusiju par to, vai biļete ir par eiro dārgāka vai lētāka, jo pasažieri ir gatavi par šo pakalpojumu maksāt.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijā ir vairāki maršruti, kur valsts dotācijas patiesībā nav nepieciešamas, jo ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir gatavi maksāt par kvalitatīvu sabiedrisko transportu.
Taču no valsts viedokļa skatoties, situācija ir nedaudz cita. Tajā pašā maršrutā Liepāja-Rīga jūs vēl apstājieties tikai Saldū un Skrundā, mazajās pieturās jūs neapstājaties, bet cilvēki dzīvo arī pie tām. Līdz ar to transports būs jānodrošina arī šiem cilvēkiem, un, ja ar jūsu autobusu ir aizbraukuši tie Liepājas, Saldus un Skrundas iedzīvotāji, kas ir gatavi maksāt, tad dotācija, kas nepieciešama tam autobusam, kurš apstājas visās pieturās, matemātiskā progresijā pieaug.
"Lux Express" piestāj tur, kur ir cilvēki.
Arī pie tās mazās pieturas meža vidū, kurā stāv viens cilvēks?
Pie nosacījuma, ja valsts pieņem lēmumu, ka Liepājas maršruts ir pilnībā komerciāls maršruts. Mūsuprāt, tas ir lēmums, kuru ir nepieciešams pieņemt. Mēs lēšam, ka jau pašlaik ar "Lux Express" brauc 90% cilvēku, kas ceļo starp Liepāju un Rīgu. Papildus valsts dotē astoņus reisus katrā virzienā, un gadā tas izmaksā 1,6 miljonus eiro.
Ja valsts pateiktu, ka rīkojas saimnieciski un vairs nedotē maršrutu Liepāja-Rīga, mēs esam gatavi nodrošināt noteiktu reisu skaitu dienā, kas apkalpo visas pieturas. Tā nav galvenā problēma, ka mēs negribētu apstāties visās pieturās. Mēs to varam darīt un priecāsimies apkalpot vēl vairāk cilvēku.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jūs šādu perspektīvu - apkalpot visu maršrutu - pašlaik redzat tikai Liepājas virzienā vai arī vēl kaut kur?
Latvijā ir vismaz seši septiņi maršruti, kuri var darboties uz komerciāliem principiem. Protams, nevar nokopēt Liepājas piemēru, jo tas Latvijas situācijai ir diezgan unikāls maršruts abu pilsētu specifikas dēļ. Līdzīgi Igaunijā neviens cits maršruts nevarētu aizstāt tos apjomus, kas ir maršrutā Tallina-Tartu, vai Lietuvā maršrutā Viļņa-Kauņa vai Viļņa-Klaipēda. Taču ir arī citi maršruti, kurus var apkalpot pilnībā komerciāli, un tajos nav jāiegulda neviens cents valsts naudas. Ja tu savas darbības centrā noliec nevis valsts naudu, ko vari saņemt, bet pasažieri un domā, kas viņu pamudinātu izmantot tavus pakalpojumus, nevis braukt ar automašīnu, pasažieru skaits viennozīmīgi pieaug. Tā vietā mēs redzam konstantu pasažieru skaita kritumu sabiedriskajā transportā, un es nepiekrītu pozīcijai, ka tas ir neizbēgami. Protams, iedzīvotāju skaits samazinās, bet tas nav pamatā problēmām ar sabiedrisko transportu.
Kuri ir virzieni, kur jūs redzat iespējas autobusu reisus nodrošināt bez valsts dotācijām?
Vēlos uzsvērt, ka šobrīd nav neviena iemesla tam, lai valsts tērētu naudu, dotējot Liepājas maršrutu, un nākamā gada budžetā tas var dot nevis tūkstošu, bet miljonu ietaupījumu.
Nākamais potenciālais virziens ir Ventspils. Es ar lielu cieņu skatos uz to, ko dara "Ventspils reiss", kas apkalpo valsts dotētos reisus, bet aktīvi attīsta arī komercpārvadājumus. Es uz šo piemēru ieteiktu paskatīties arī citiem pārvadātājiem un tā vietā, lai visu laiku raudātu, ka nav naudas un viss ir slikti, sāktu sevi izaicināt un domāt, ko var darīt citādāk, kā mēs varam pārliecināt cilvēkus izmantot mūsu pakalpojumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mēs ticam, ka nākamais perspektīvais maršruts ir uz Valmieru, kurš arī var pilnībā dzīvot bez dotācijām. Turklāt tur ir pat sarežģītāka situācija, jo Sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā līdz 2030. gadam ir noteikts, ka tur, kur kursē vilciens, kas ir sabiedriskā transporta mugurkauls, paralēli vilciena līnijai nav jādotē autobusu pārvadājumi un tiem ir jābūt komerciāliem. Šodien mēs redzam, ka tā vietā ir "pārdotācija" un ir pat tik absurdas situācijas, ka autobuss un vilciens maršrutā dodas vienā laikā. Tas nozīmē, ka valsts maksā naudu par to, lai divi tās dotēti pārvadājumu veidi viens ar otru cīnītos un beigās ne vienam ir pasažieri, ne otram. Tāpat vairākas reizes dienā uz Valmieru autobusi iet ar 15 minūšu intervālu. Arī tad, ja šajā maršrutā ir pieprasījums, vai tiešām ir jādotē tik ciešs reisu grafiks? Man šķiet, ka viss, kas ir biežāk par reizi stundā par valsts naudu, ir izšķērdība.
Vēl viens virziens ir Bauska, kur ir milzīgs pasažieru pieprasījums.
Dotētajā maršrutu tīklā pasažieri sedz tikai vienu trešo daļu no reālajām izmaksām un par katru reisu valsts maksā lielu naudu, lai to uzturētu. Tādēļ būtu loģisks jautājums, kā Latvijas valsts var rīkoties saimnieciskāk?
Ir jauna valdība, jauns satiksmes ministrs. Vērsīsieties ar saviem priekšlikumiem?
Protams. Situācija šobrīd ir vienkārši dramatiska. Kopš slavenā 2019. gada pasažieru skaits ir krities par 30%, un tas turpina kristies. Izmaksas ir tieši par tādu pašu procentu kāpušas. Mēs diezgan droši varam prognozēt, ka darba samaksa turpinās augt, kas nozīmē, ka 2030. gada sabiedriskā transporta izmaksas būs lielākas nekā šodien. To apliecina arī valsts iestāžu aplēses. Vēl vasarā mēs dzirdējām, ka sabiedriskā transporta dotācijām nākamā gada budžetā papildus būs nepieciešami 15 miljoni eiro, septembrī runa jau bija par 19 miljoniem eiro, šobrīd Satiksmes ministrijas ziņojumā 2027. gada kopējais iztrūkums pret bāzes budžetu veido jau 22,35 miljonus eiro. Ja mēs tik īsā periodā redzam šādas izmaiņas, tad ir skaidrs, ka arī 22 miljoni eiro nav griesti. Vienlaikus, kā jau es minēju, ir virkne lietu, kas valstij nebūtu jāapmaksā, - paralēli reisi, nepamatoti blīvs kursēšanas grafiks utt. Līdz ar to ir skaidrs, ka šī sistēma nav ilgtspējīga.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt Satiksmes ministrija kā pirmo izvēli pašlaik virza to, ka situācija būs jāatrisina pasažieriem un nodokļu maksātājiem, jo tiek piedāvāts palielināt dotācijas un pacelt biļešu cenas. Manuprāt, pirms runāt par biļešu cenu un dotāciju palielināšanu loģiski būtu, ja Satiksmes ministrija nāktu ar risinājumiem, kā sabiedriskā transporta tīklu padarīt efektīvāku.
Otra lieta ir pārvadātāji. Pašlaik pārvadātāji valdību ir nolikuši ļoti sarežģītā situācijā, paziņojot - naudu vai nebrauksim! Un prasa mainīt līgumu nosacījumus. Normālā biznesa situācijā, ja kāds no partneriem vēlas mainīt līguma nosacījumus, viņš rēķinās, ka līgumā mainīsies arī viņam paredzētie nosacījumi. Pēc mūsu domām, šis ir izcils brīdis, lai valsts beidzot atrisinātu problēmu ar ilgtermiņa līgumiem. Tieši ilgtermiņa līgumi ir iemesls tam, kādēļ valsts ir spiesta maksāt naudu par pakalpojumiem, kuri patiesībā nav nepieciešami. Šobrīd mēs pērkam nevis mobilitātes pakalpojumus, kas būtu piemēroti cilvēkiem, bet fiksētu kilometru apjomu. Tas ir jāmaina. Latvijā jau tā katrs iedzīvotājs gadā ar saviem nodokļiem maksā ap 100 eiro par sabiedriskā transporta uzturēšanu.
Turpretī "Eurostat" dati rāda, ka tikai 20% iedzīvotāju regulāri izmanto sabiedrisko transportu. Tajā pašā laikā valsts šobrīd neizmanto iespēju atvērt maršrutus komercpārvadājumiem, kuri neprasa papildu finansējumu no valsts. Piemēram, Valmieras maršrutā - formāli mums tika iedota atļauja, bet praksē tika bloķēta iespēja nodrošināt pakalpojumu komerciāli dzīvotspējīgos atiešanas laikos. Mūsu ieskatā Satiksmes ministrijai ir nekavējoties jāsāk izstrādāt plāns, kā sabiedriskais transports izskatīsies pēc 2030. gada, kad beigsies esošie ilgtermiņa līgumi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jūsu attiecības ar valsts iestādēm par komercreisiem gan arī nav bijušas gludas. Kāds statuss pašlaik ir jūsu pieteikumam Administratīvajā rajona tiesā pret Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju (ATD) saistībā ar vilcināšanos par kompensāciju izmaksāšanu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu komercmaršrutos?
Mēs ļoti ilgu laiku centāmies panākt risinājumu pārrunu ceļā, bet tas bija neveiksmīgi. Mums nebija citu iespēju, kā šo situāciju risināt tiesiskā ceļā. Likums skaidri pasaka, ka valstij ir jāapmaksā pakalpojumi, kurus tā ir pasūtījusi. Mēs pilnībā atbalstām, ka noteiktām sabiedrības grupām ir jāsniedz atbalsts, bet nav pieļaujama situācija, ka šos atvieglojumus ir piešķīrusi valsts, bet beigās jāapmaksā tie ir pārvadātājam par saviem līdzekļiem. Mēs no valsts nesaņemam dotācijas, bet mums uzliek papildu slogu ar to, ka mums ir jāfinansē valsts sociālās funkcijas. Mēs uzskatām, ka ir jābūt tiesiskam risinājumam par šo izmaksu segšanu. Bez kompensācijas par pasažieriem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, komercpārvadājumi nevar pastāvēt, jo to daudzums ir ļoti liels. Uzņēmums šīs izmaksas uz sevi paņemt nevar. Pakalpojuma pieejamība pasažieru grupām ar atlaidēm nav atkarīga tikai no valsts budžeta, bet arī pārvadātājiem, kuri šo pakalpojumu nodrošina. Ja valsts rada apstākļus, kur noliek pārvadātāju situācijā, kur tas, godprātīgi sniedzot savu pakalpojumu, nevar nosegt savas izmaksas, tas arī nopietni apdraud šo cilvēku iespējas turpināt saņemt kvalitatīvu pakalpojumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šobrīd mēs gaidām tiesas sēdi un esam pārliecināti, ka būs taisnīgs tiesas spriedums.
Cik daudz no šīm kompensācijām līdz šim esat saņēmuši?
Maijā Satiksmes ministrija mums izmaksāja tikai daļu par periodu līdz 2025. gada beigām. Mūsu izmaksas bija tuvu vienam miljonam eiro, un mēs saņēmām nedaudz virs 500 000 eiro. Līdz oktobra beigām neizmaksātā kompensāciju summa ir tikpat liela - nedaudz virs pusmiljona eiro.
Tas, kur mēs redzam lielu problēmu, ir apstāklī, ka šī situācija radās, nevis tādēļ, ka nebūtu likuma vai skaidras kārtības, kā kompensācijas administrēt, bet tādēļ, ka Satiksmes ministrijai nebija paredzēts pietiekami līdzekļu kompensācijām un ierēdņi sāka meklēt veidus, kā izmaksas samazināt. No mūsu pozīcijas skatoties, valsts izvēlējās netaisnīgas metodes, kā to panākt. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka, amatā stājoties jaunajam ministram, viena no prioritātēm būs situācijas sakārtošana, lai komercpārvadātāji varētu atgriezties pie normālām attiecībām ar valsti un nebaidīties par to, ka viņiem vienkārši nesamaksās, kā noteikts likumā.
Kāda ir situācija ar šoferiem, kas ir problēma daudzos pārvadājumu uzņēmumos?
Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka autobusu vadītāji ir svarīgākā mūsu uzņēmuma daļa un no viņiem ir atkarīgs, cik mēs esam sekmīgi, jo no vadītāja ir atkarīga pasažieru drošība un tas, kā viņi jūtas ceļā. Mēs cenšamies darīt visu, lai mūsu vadītājiem būtu labākie darba apstākļi, atalgojums un attieksme no uzņēmuma vadības. Tādēļ patiesībā mums nekad nav bijušas problēmas ar vadītāju atrašanu. Mums ir arī augstas prasības pret darba kvalitāti, bet tad, kad pret darbiniekiem ir laba attieksme un labs atalgojums, viņus atrast nav problēmu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Cik daudz no biļetēm pašlaik tiek pirktas internetā?
Cilvēki ir pārorientējušies no fiziskām biļetēm uz elektroniskām, un internetā pārdoto biļešu skaits jau ir ļoti tuvu 90%. Faktiski fiziski pārdotās biļetes lielākoties ir gadījumos, kad cilvēks uz autobusu steidzas pēdējā brīdī un pērk biļeti autobusā.