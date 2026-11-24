Drīzumā pārtikas veikalos iespējamas vērienīgas izmaiņas saistībā ar alkohola tirdzniecību
Ļoti vēlams, ka jau drīzumā parastajos pārtikas veikalos varētu aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus, īpaši stipro alkoholu. Narkoloģe, KBT terapeite Ilze Maksima intervijā portālam Jauns.lv sacīja, ka nesenie alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi devuši pozitīvus rezultātus un ir izdevies glābt cilvēku dzīvības.
Viņa pozitīvi vērtēja nesenos alkohola tirdzniecības ierobežojumus veikalos. Par tiem atzinīgus vārdus izteikuši arī viņas pacienti, norādot, ka beidzot var vakaros mierīgi iet uz veikalu un iegādāties pārtiku ģimenei, zinot, ka sistēma viņus pasargā no pēkšņas vēlmes iegādāties alkoholu.
“Vislabāk būtu, ja alkohols vispār aizietu prom no parastiem pārtikas veikaliem, īpaši stiprie alkoholiskie dzērieni,” narkoloģe teica un atgādināja, ka mūsu reģions izceļas ar ļoti intensīvu stipro alkoholisko dzērienu lietošanu. Diemžēl šajā ziņā mūsu valsts ierindojas starp pasaules līderēm.
Ne tikai pudeles, bet arī palīdzības iespējas
Būtu labi, ja alkoholu tirgotu nevis parastos pārtikas veikalos, bet tikai atsevišķos veikalos, kur pircējus varētu identificēt, ja vajadzētu. Tāpat būtu vērtīgi, ja pircējiem veikalos būtu pieejama informācija par palīdzības iespējām saistībā ar alkohola atkarības ārstēšanu: “Tur būtu ne tikai pudeles, bet arī informācija par to, kur var aiziet un atrast palīdzību, ja cilvēks jūt, ka kaut kas neiet tā, kā vajag.”
“Piemēru pasaulē ir daudz, vienkārši reizēm ir sāpīgi, ka tas gausi tiek integrēts, jo kādas intereses tiek ņemtas vērā vairāk, bet citas – mazāk.”
Vai industrija saož, ka drīz kaut kas varētu mainīties?
Vai tiešām ir iespējams, ka tuvākajā laikā Latvijā no lielveikaliem un parastajiem pārtikas veikaliem pazustu alkohols, vismaz stiprie alkoholiskie dzērieni? Narkoloģe teica: “Varbūt es kļūdos un varbūt tas ir manis pašas novērojums, bet es teikšu, ka industrija arī saož, ka drīz kaut kas varētu mainīties.
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Globāli ir ļoti mērķtiecīga darbība pret alkohola radīto kaitējumu pasaulē un industrijas pārmērīgo, brīvo darbību. Turklāt viņi paši veido atsevišķus veikalus. Tas man liek domāt: ir nojausma, ka visdrīzāk tas [ka alkoholu varētu aizliegt tirgot parastos veikalos] varētu būt nākotnes fakts.
Ja valdība ir drosmīgāka un pieņem lēmumu [aizliegt alkohola tirgošanu parastos veikalos], tad tie, kas izveidojuši savus veikalus, uzreiz ir izdevīgākā pozīcijā. Viņiem ir savs ieguvums.
Daudz vairāk ražo bezalkoholiskos dzērienus
Pēdējā laika tendences man liek saprast, ka notiek cilvēku domu maiņa [par alkoholu]. Par to liecina arī visas bezalkoholisko dzērienu ražošanas iespējas. Tas nav slikti. Tā ir alternatīva. Ļoti labi, ka tāda ir.
Tas pēc būtības nav salīdzināms ar tabakas smēķēšanas un citu nikotīna produktu lietošanas veidiem. Dzērienos vārds “bezalkoholiskais” ir atslēgas vārds, tiesa, paturot pircējus rokas stiepiena attālumā.”
Katra cilvēka izvēle ir svarīga
Vai alkohola tirdzniecības aizliegumu parastajos pārtikas veikalos varētu piedzīvot jau mēs, šodienas pieaugušie cilvēki, vai tikai mūsu bērni? Ārste atbildēja: “Es atspertos no domas, ko es novēlu sev, savam mūžam un kāda ir mana izvēle, kad sistēma jau strādā vai vēl tikai top. Ko es daru ar savu veselību un ķermeni? Vai es to atdodu kaut kam un par to vēl samaksāju vai tomēr nē? Tas būtu pirmais.
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Nākamais ir par to: ja es vairoju šādu domu [par alkohola tirgošanas aizliegumu parastos pārtikas veikalos un alkohola nelietošanu vispār] un nekaunos tajā padalīties ar citiem, tad šī ideja sāk klejot tuvākā lokā, vēlāk arī drusku tālākā lokā, un, iespējams, vēl kāds tā sāk domāt. Tad mēs kā savienoti punktiņi, iespējams, nedaudz ievibrējam gaisu arī tālāk.
Pasaules veselības organizācija pieteica pretsparu alkohola lietošanas izplatībai
Kā tas virzās? Šobrīd jau ir tendence [par alkoholisko dzērienu tirgošanas ierobežošanu]. Nav zināms, vai un ko par turpmāko alkohola tirdzniecības ierobežošanu nolems atbildīgās ministrijas un valdība, bet svarīgi, ka lietas virzās uz priekšu.”
2022.gadā ārste bija Lisabonā, kur piedalījās Atkarību konferencē. Pasaules veselības organizācijas pārstāvji esot ļoti konkrēti teikuši: “Ar nikotīnu un tā industrijas radīto ietekmi mēs jau darbojamies un cīnāmies, bet šobrīd mums vajadzētu sākt strādāt ar alkoholu.”
Arī mūsu politiķi nevar izlikties, ka esam alkohola neskarti
“Tas bija 2022.gadā. Šobrīd, kad ir pagājuši četri gadi, rats griežas un rada pirmās iezīmes pasaulē (gan plaši, gan lokāli). Līdz ar to es teiktu, ka ir plaši pieteikumi un starpvalstiski sadarbību notikumi [alkohola ierobežošanai].
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Tiek dibinātas un sadarbojas nevalstiskās organizācijas, kas spēj sabiedrību informēt par alkohola lietošanas sekām un motivēt cilvēkus mazināt vai pārtraukt alkohola lietošanu.
Tas nedrīkstētu atstāt vienaldzīgus arī mūsu politiķus. Nav iespējams izlikties, ka šī problēma mūs neskar vai ka Latvijas situācija ir unikāla, ļaujot mums turpināt līdzšinējos ieradumus.
Visticamāk, mūs sagaida pārmaiņas, kas skars ikvienu. Šī ir apsveicama tendence, un es ceru, ka uzsāktie procesi veiksmīgi virzīsies uz priekšu.”
Tirdzniecības ierobežojumi ir glābuši dzīvības!
Viņa arī norādīja uz salīdzinoši nesenajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem vakaros. Jau pēc gada redzams, ka ierobežojumi nesuši pozitīvus rezultātus. “Ir saglabātas dzīvības!”
Ārste uzskata, ka alkohola tirdzniecības ierobežojumi bija vajadzīgi un vērtīgi. “Šobrīd ir pētījums par to. Turklāt no klientiem esmu dzirdējusi 100% labus vērtējumus. Viņi ir pilnīgi sajūsmā par šo ierobežojumu, jūtas saprasti un atbalstīti!
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Viņi var pēc darba (darbarūķi pat pēc pulksten 19 vai 20) aiziet mierīgi uz veikalu un justies neprovocēti un vienkārši iepirkties,” Maksima ieskicēja ierobežojumu pozitīvo ietekmi.