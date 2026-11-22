Bizness un ekonomika
Šodien 14:53
Cietumā atklāj neparastu aizliegto vielu piegādes mēģinājumu
Ieslodzījumu vietu pārvalde ziņo, ka fiksēts ļoti kreatīvs mēģinājums nodot ieslodzītajām personām aizliegtās vielas.
Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļā cietumniekiem atņemts krāsainu zīmuļu komplekts, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Zīmuļu kodolos izrādās sapildīta nezināma satura pulverveida viela. Aizturēts un nodots policijai tika arī cilvēks, kurš šķietami nevainīgo dāvanu ienesa cietumā. Aizliegto vielu un priekšmetu piegāde ieslodzītajām personām ir administratīvi vai krimināli sodāma rīcība.
Saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma 309. pantu – par mēģinājumu piegādāt aizliegtos priekšmetus ieslodzītajai personai soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem. Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie ik dienu pārbauda ienestās preces un pārkāpēji izdomā arvien ekscentriskākus veidus, kā censties apmānīt cietuma darbiniekus.