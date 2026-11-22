Vai ar 4 milimetriem pietiks? Eksperts skaidro, kā pārbaudīt ziemas riepu drošību
“Pērn braucu bez bažām – gan jau šoziem arī iztikšu!” Šādi domā daudzi autovadītāji, garāžā pārcilājot iepriekšējās sezonas ziemas riepu komplektu. Taču riepu protektora dziļums, kas vēl atbilst noteikumiem decembra sākumā, uz apledojuša ceļa ziemas vidū var izrādīties bīstama ilūzija.
4 mm – drošības garantija vai tās minimums?
Ziemas riepas Latvijā ir obligātas no 1. decembra, taču laikapstākļi bieži vien rada vajadzību tās nomainīt jau agrāk. Jebkurā gadījumā pirms jaunās ziemas riepu sezonas ir svarīgi pārliecināties, vai iepriekšējā gadā izmantotās riepas joprojām ir piemērotas drošai braukšanai. Lai gan normatīvie akti ziemas periodā nosaka minimālo protektora dziļumu 4 mm, “Drošas braukšanas skolas” vadītājs Jānis Vanks iesaka sezonu sākt ar vismaz 5-6 mm dziļu protektoru. Ja riepas jau decembrī sasniedz likumā noteikto minimumu, pastāv risks, ka sezonas vidū tās vairs neatbildīs drošības vajadzībām.
“Svarīgi ir ne tikai pārbaudīt protektora dziļumu, bet arī vizuāli novērtēt riepu stāvokli – vai tajās nav plaisu, bojājumu vai nevienmērīga nodiluma. Ja tiek konstatēts kāds no šiem defektiem, riepu labāk neizmantot,” skaidro Vanks. “Riepas stāvokli ietekmē arī tās uzglabāšanas apstākļi, tāpēc īpaši piesardzīgiem jābūt, iegādājoties lietotas riepas, kuru lietošanas vēsture nav zināma. Ja rodas šaubas, vislabāk tās parādīt speciālistam.”
Protektora dziļumu iespējams pārbaudīt ar speciālu mērītāju, ko var iegādāties arī degvielas uzpildes stacijās vai servisa apmeklējuma laikā. Aptuvenu priekšstatu par riepas nodilumu var gūt arī ar 2 eiro monētu – to ievieto protektora rievā un novērtē, vai monētas ārējā sudrabotā josla, kuras platums ir aptuveni 4 mm, pazūd rievā. Ja tā joprojām ir redzama, tas var liecināt, ka protektora dziļums ir mazāks par likumā atļauto. Tomēr jāņem vērā, ka šī metode nav precīza, lai droši noteiktu protektora atlikumu.
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Kuras riepas izvēlēties – Eiropas, Skandināvijas vai radžotās?
Izvēloties ziemas riepas, būtiski ņemt vērā, kur un cik bieži ikdienā tiek izmantots automobilis. Ziemas riepas var iedalīt trīs pamatkategorijās – Eiropas tipa, Skandināvijas jeb frikcijas tipa un radžotajās riepās. Ja lielākoties pārvietojaties pa pilsētu un ceļiem, kas tiek regulāri tīrīti, piemērota izvēle būs Eiropas tipa ziemas riepas. Tās ir stingrākas un nodrošina labu vadāmību uz sausa un slapja asfalta. Savukārt, ja ar automobili brauc gan pilsētā, gan pa lauku ceļiem, kur biežāk sastopams sniegs un apledojums, eksperts iesaka Skandināvijas jeb frikcijas tipa riepas, kas ir mīkstākas. Tās Latvijas apstākļiem ir visuniversālākā izvēle un nodrošina labu saķeri arī uz ledus.
Radžotās riepas, savukārt, ir piemērotas autovadītājiem, kuri bieži pārvietojas pa slikti tīrītiem, apledojušiem lauku ceļiem. Tās nodrošina īpaši labu saķeri uz ledus, tomēr ir skaļākas un jāņem vērā, ka rada ierobežojumus, dodoties uz valstīm, kur radžotu riepu lietošana nav atļauta. Latvijā ar tām drīkst braukt no 1. oktobra līdz 1. maijam.
Kā uzglabāt riepas?
Ja auto īpašniekam ir otrs disku komplekts un prasmes patstāvīgi nomainīt riteņus, ilgtermiņā tas var būt finansiāli izdevīgāks risinājums, jo nav nepieciešams divreiz gadā apmeklēt servisu riepu montāžai. Tomēr, veicot maiņu pašam, īpaši svarīgi ir pareizi pievilkt riteņu skrūves atbilstoši automobiļa ražotāja norādītajam pievilkšanas spēkam. Eksperts iesaka pēc aptuveni nedēļas braukšanas pārbaudīt to pievilkumu, kā arī vienmēr pārliecināties par riepu spiedienu un tehnisko stāvokli.
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“Ne mazāk svarīga ir riepu pareiza uzglabāšana nesezonā. Lielākais riepu ienaidnieks ir saules stari, tāpēc tās ieteicams glabāt sausā un tumšā vietā – garāžā vai pagrabā. Riepas bez diskiem var novietot vertikāli uz protektora, savukārt riepas ar diskiem vislabāk uzglabāt, saliekot vienu uz otras. Šādā gadījumā gan ieteicams periodiski pamainīt to secību, lai slodze uz riepām sadalītos vienmērīgāk,” iesaka J. Vanks.
Ziemā svarīga pielāgošanās apstākļiem
“Ziemā pat kvalitatīvākās riepas nevar pilnībā pasargāt no ceļu satiksmes negadījumiem, ja autovadītājs neizvēlas atbilstošu braukšanas ātrumu un neievēro distanci. Arī KASKO apdrošināšana ir būtisks finansiālās aizsardzības elements neparedzētās situācijās, kad automobilis saslīd un tiek bojāts, piemēram, ietriecoties ceļa apmalē, taču primāri aicinām braucējus rūpēties par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. To sākam ar atbilstošu riepu izvēli un atbildīgu braukšanu,” uzsver ERGO Transportlīdzekļu apdrošināšanas nodaļas vadītājs Aldis Eņģelis.
Lai ziemas braucieni būtu pēc iespējas drošāki, autovadītājus aicina ņemt vērā vairākus būtiskus principus.
- Izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu ātrumu. Uz sniega un apledojuma jābrauc lēnāk, nekā ierasts vasarā, pat ja ceļš sākotnēji šķiet pietiekami drošs.
- Ievērot lielāku distanci. Uz slidenas brauktuves bremzēšanas ceļš būtiski palielinās, tāpēc jāatstāj vairāk vietas līdz priekšā braucošajam automobilim.
- Izvairīties no straujiem manevriem. Bremzēšana, paātrināšanās un stūres kustības jāveic pakāpeniski, lai nezaudētu riepu saķeri ar ceļu.
- Paredzēt vairāk laika braucienam. Ziemā jārēķinās ar lēnāku satiksmi, sniega tīrīšanu no automobiļa un papildu laiku ceļā.
- Pievērst uzmanību melnā ledus riskam. Īpaši uzmanīgi jābrauc uz tiltiem, pārvadiem un atklātiem ceļa posmiem, kur apledojums var veidoties ātrāk.