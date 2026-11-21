"Mobilly" paplašina pakalpojumu klāstu - kas mainīsies lietotājiem?
Turpmāk "Mobilly" lietotnē būs iespējams iegādāties arī Lietuvas pasažieru vilcienu operatora "LTG Link" biļetes, kā arī starptautiskā un tālsatiksmes autobusu pārvadātāja "Lux Express" biļetes starptautiskajos reisos, informēja "Mobilly".
"Mobilly" integrējis Lietuvas pasažieru vilcienu operatora "LTG Link" biļešu iegādes iespēju, un lietotājiem "Mobilly" lietotnē būs iespēja apmaksāt braucienus gan starptautiskajos maršrutos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, gan Lietuvas iekšzemē.
Lai izmantotu pakalpojumu, klientiem būs jāuzrāda biļete PDF formātā, ko pēc iegādes varēs atrast "Mobilly" lietotnē vai pirkuma brīdī norādītājā e-pasta adresē.
Arī "Lux Express" piedāvājums "Mobilly" kļūs plašāks un līdzās līdzšinējiem reisiem lietotnē varēs iegādāties biļetes arī braucieniem uz Tallinu, Pērnavu, Viļņu, Kauņu un Varšavu.
"Lux Express" autobusu biļešu cenas "Mobilly" platformā turpmāk būs tādas pašas kā iegādājoties tās kasēs, un biļetes lietotnē būs nopērkamas līdz 10 dienām uz priekšu.
Lai lietotnē būtu pieejami jaunie maršruti un cenas, nepieciešams atjaunināt lietotni uz jaunāko versiju.
Pēc jaunā pakalpojumu paplašinājuma "Mobilly" risinājumi būs pieejami sešās valstīs.
SIA "Mobilly" valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs informē, ka kopš pērnā gada augusta nozīmīgs skaits lietotāju ir izmantojuši lietotni, lai norēķinātos par pakalpojumiem ārpus Latvijas, visbiežāk Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc sperts vēl viens solis pretī vienotai mobilitātes platformai Baltijā, un arī turpmāk plānots papildināt starpvalstu transporta biļešu piedāvājumu.
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Līdzās vilcienu un autobusu biļešu iegādei, ar "Mobilly" šobrīd vari norēķināties arī par stāvvietām, Rīgas sabiedriskā transporta biļetēm, elektroauto uzlādi, automazgātavu pakalpojumiem, kultūras, sporta un atpūtas vietu apmeklējumiem, apmaksāt ēdināšanu noteiktās pašvaldībās, kā arī citas iespējas.
"Mobilly" pagājušajā gadā strādāja ar 5,906 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 41,7% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 86,4% un bija 1,585 miljoni eiro.
Kompānija "Mobilly" reģistrēta 2003. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 544 983 eiro. "Mobilly" vienīgais īpašnieks ir SIA "Mobilly SPV". Savukārt "Mobilly SPV" kapitālā 80,02% īpašnieks ir Valdis Bergs, kamēr pa 9,99% pieder SIA "Civinity mājas Jūrmala" un SIA V Baltic Partners".