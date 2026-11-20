SEB bankas klientiem jāņem vērā! Sestdienas rītā nedarbosies internetbanka un īslaicīgi arī maksājumu kartes
"SEB bankas" informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanas darbu laikā sestdienas rītā no plkst. 4 līdz 8 nebūs pieejama internetbanka un mobilā lietotne, kā arī īslaicīgi nebūs iespējams izmantot šīs bankas maksājumu kartes, liecina bankas paziņojums klientiem.
No plkst. 4 līdz 8 nebūs pieejama internetbanka un mobilā lietotne, kā arī nebūs iespējams saņemt ienākošos zibmaksājumus. Šajā laikā nevarēs arī veikt pirkumus internetā, kuru apstiprināšanai nepieciešams pieslēgties internetbankai, izmantojot "3D Secure" aizsardzību.
Savukārt no plkst. 4.20 līdz 5.05 SEB bankas maksājumu kartes nebūs iespējams izmantot tirdzniecības vietās, internetā un bankomātos. Banka aicina klientus savlaicīgi plānot darījumus.
Kā vēstīts, SEB grupa Latvijā šogad deviņos mēnešos guvusi 65,5 miljonu eiro peļņu, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, kad grupas peļņa bija 60,3 miljoni eiro. Grupas aktīvu apmērs septembra beigās bija 6,9 miljardi eiro. "SEB banka" noguldījumos bija piesaistījusi 5,7 miljardus eiro, savukārt kopējais kredītportfelis veidoja 3,8 miljardus eiro. Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir otrā lielākā banka Latvijā.
Šogad maijā SEB grupa saņēma Eiropas Centrālās bankas (ECB) atļauju veikt pārrobežu apvienošanos Baltijā. Pārrobežu apvienošanu plānots pabeigt 2027. gada janvāra sākumā. Apvienotās bankas nosaukums būs "SEB Bank". Bankas Latvijā un Lietuvā tiks pievienotas Igaunijā reģistrētajai "SEB Bank" un turpinās darboties kā filiāles.