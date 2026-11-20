LIAA: Latvijas mākslīgā intelekta projekts var atvērt jaunas iespējas pašmāju tehnoloģiju un inženierijas uzņēmumiem
Latvijas iekļaušana piecu Eiropas tehnoloģiju uzņēmumu veidotās mākslīgā intelekta (MI) gigarūpnīcas attīstības plānā iezīmē jaunas iespējas Latvijas ekonomikai. Liela mēroga MI infrastruktūras izveide varētu piesaistīt investīcijas, radīt pieprasījumu pēc Latvijas uzņēmumu pakalpojumiem un veicināt augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju attīstību, pavēstījusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Īpaši nozīmīgs ir projekta starptautiskais mērogs – vairākās valstīs izvietotie MI infrastruktūras centri darbosies kā vienota sistēma, nodrošinot skaitļošanas jaudu uzņēmumiem, pētniekiem un publiskajam sektoram visā Eiropā. LIAA jau kopš 2025.gada koordinē Latvijas iesaisti Ziemeļeiropas MI infrastruktūras iniciatīvā, sadarbojoties ar starptautiskajiem investoriem, valsts institūcijām un infrastruktūras attīstītājiem.
“Latvijai ir visas iespējas piedalīties Eiropas lielāko tehnoloģiju projektu īstenošanā. Tas, ka pieci starptautiski uzņēmumi savā MI infrastruktūras plānā iekļāvuši Latviju, ir nozīmīgs apliecinājums mūsu konkurētspējai. Šādi projekti dod iespēju nopelnīt ne tikai infrastruktūras īpašniekiem. Tie rada pasūtījumus būvniekiem, enerģētikas un inženierijas uzņēmumiem, pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem un iespējas attīstīt jaunus tehnoloģiju produktus. Ticu, ka pēc dažiem gadiem mēs varēsim nosaukt ne tikai investīciju apjomu, bet arī Latvijas uzņēmumus, kuri, pateicoties šim projektam, ir būtiski izauguši,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas iesaiste Eiropas MI gigarūpnīcu iniciatīvā sākās vēl pirms pašreizējā konsorcija izveides. 2025.gadā tika sākts darbs ar potenciālajiem infrastruktūras attīstītājiem, tostarp Somijas tehnoloģiju uzņēmumu “DataCrunch Oy”, kas tagad darbojas ar nosaukumu “Verda”. 2025.gada novembrī LIAA tika noteikta par atbildīgo institūciju Latvijas dalības koordinēšanai Ziemeļeiropas MI infrastruktūras projektā.
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Liela mēroga MI datu centru attīstībā valstu konkurētspēju nosaka vairāku faktoru kopums – elektroenerģijas pieejamība, piemērotas teritorijas, attīstīti datu pārraides savienojumi, kvalificēti speciālisti un prognozējama investīciju vide. LIAA sadarbībā ar partneriem strādājusi pie Latvijas piedāvājuma veidošanas un iespējamo infrastruktūras attīstības scenāriju izvērtēšanas.
Šā gada 16.novembrī uzņēmumi “Nokia”, “Nscale”, “Skeleton”, “Telia” un “Verda” paziņoja par konsorcija “AI Gigafactory Northern” izveidi. Tas iecerējis attīstīt savstarpēji savienotu MI infrastruktūras tīklu Latvijā, Somijā, Igaunijā un Zviedrijā. Konsorcija iecere paredz, ka katrā valstī izvietotā infrastruktūra būs daļa no vienotas, starptautiski koordinētas sistēmas.
Šāds modelis ir nozīmīgs Eiropas tehnoloģiskajai neatkarībai un drošībai. Skaitļošanas jaudu sadalījums vairākās valstīs mazina atkarību no viena datu centra vai pakalpojumu sniedzēja un ļauj nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību arī atsevišķu infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā. Konsorcijs paredz izmantot Ziemeļeiropas priekšrocības – attīstītus digitālos tīklus, enerģiju ar zemu oglekļa emisiju līmeni un vēsu klimatu, kas palīdz samazināt datu centru dzesēšanas izmaksas. Šāda infrastruktūra stiprinātu Eiropas spējas attīstīt un izmantot MI risinājumus, balstoties uz pašu kontrolētiem tehnoloģiskajiem resursiem.
Latvijas uzņēmumiem šāda mēroga infrastruktūras attīstība varētu nozīmēt iespējas iesaistīties starptautiskās piegādes ķēdēs. Jau datu centra izbūves posmā nepieciešami būvniecības, elektroapgādes, dzesēšanas sistēmu, inženierijas un datu pārraides risinājumi. Turpmākajā ekspluatācijā nozīme ir tehnoloģiskajai apkalpošanai, energoefektivitātei, infrastruktūras drošībai un specializētiem IT pakalpojumiem.
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Nozīmīgs ieguvums būtu arī lieljaudas MI skaitļošanas infrastruktūras pieejamība. Tā nepieciešama uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām, kas attīsta sarežģītus MI risinājumus, apstrādā lielus datu apjomus vai veido jaunus digitālos produktus.
Latvijas dalību Eiropas MI gigarūpnīcu iniciatīvā šā gada 7.jūlijā atbalstīja Ministru kabinets. Valsts paredzējusi līdz 15 miljoniem eiro piecu gadu periodā MI skaitļošanas jaudu rezervācijai publiskā sektora vajadzībām, tādējādi veidojot arī pieprasījumu pēc jaunas infrastruktūras pakalpojumiem.
Konsorcijs “AI Gigafactory Northern” plāno piedalīties Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma (EuroHPC Joint Undertaking) izsludinātajā MI gigarūpnīcu konkursā. LIAA ir gatava atbalstīt starptautiskos partnerus ceļā uz uzvaru konkursā, palīdzot risināt ar Latvijas infrastruktūras pieejamību, investīciju vidi un projekta īstenošanas priekšnosacījumiem saistītos jautājumus. Šāda mēroga starptautiska projekta īstenošana būtu nozīmīgs ieguvums ne tikai Latvijai, bet arī visam Ziemeļeiropas un Baltijas reģionam, nostiprinot tā lomu Eiropas MI infrastruktūras attīstībā.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.