"Rīgas siltums" turpmāk varēs pārskatīt siltumenerģijas tarifus katru mēnesi
Saistībā ar energoresursu cenu svārstībām pasaules tirgos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir piešķīrusi AS "Rīgas siltums" atļauju turpmāk pārskatīt siltumenerģijas tarifus reizi mēnesī līdzšinējo četru mēnešu vietā, paziņoja SPRK pārstāvji.
Izmaiņas ļaus uzņēmumam operatīvāk reaģēt uz energoresursu cenu svārstībām, vienlaikus nodrošinot, ka piemērotais tarifs ir iespējami zemākais. "Būtiski, lai siltumenerģijas tarifs pēc iespējas precīzāk atspoguļotu faktiskās pakalpojuma izmaksas. Ja energoresursu cenas samazinās, šim samazinājumam savlaicīgi jāatspoguļojas arī tarifā. Vienlaikus biežāka tarifu pārskatīšana ļauj izvairīties no situācijām, kad ilgākā periodā uzkrātās izmaksas rada būtisku tarifa pieaugumu nākamajā apkures sezonā," norāda SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola, skaidrojot, ka jaunā kārtība nodrošinās elastīgāku un lietotājiem saprotamāku tarifu dinamiku.
Līdz šim "Rīgas siltumam" bija tiesības un noteiktos gadījumos arī pienākums pārskatīt siltumenerģijas tarifus ik pēc četriem mēnešiem, ņemot vērā kurināmā (šķelda un dabasgāze), iepirktās siltumenerģijas un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņas. Turpmāk uzņēmums tarifus varēs pārskatīt katru mēnesi, ja to pamatos attiecīgo izmaksu izmaiņas un ja šīs izmaiņas ietekmēs siltumenerģijas tarifa pieaugumu vai samazinājumu vismaz par diviem eiro par megavatstundu (MWh).
SPRK skaidro, ka biežāka tarifu pārskatīšana ļaus savlaicīgāk atspoguļot gan energoresursu cenu pieaugumu, gan samazinājumu. Tas ir īpaši būtiski apstākļos, kad energoresursu cenas tirgū strauji svārstās. Līdzšinējā kārtībā izmaksu izmaiņu ietekme uz tarifiem varēja parādīties ar vairāku mēnešu nobīdi, savukārt jaunā pieeja ļaus ciešāk sasaistīt lietotājiem piemēroto tarifu ar aktuālajām energoresursu cenām.
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Vienlaikus SPRK paplašinājusi to izmaksu izmaiņu loku, kuru gadījumā "Rīgas siltums" var patstāvīgi noteikt jaunus tarifus. Papildus kurināmā, iepirktās siltumenerģijas un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņām uzņēmums turpmāk varēs pārskatīt tarifus arī kurināmā akcīzes nodokļa likmju un iepirktās elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā. Tāpat uzņēmumam piešķirtas tiesības tarifu aprēķinos ņemt vērā iepriekšējā finanšu gadā radušās pastāvīgo izmaksu novirzes atbilstoši spēkā esošajai siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikai.
Piešķirtā atļauja pati par sevi nenozīmē siltumenerģijas tarifa pieaugumu vai izmaiņas katru mēnesi. Tarifu pārskatīšanas nepieciešamība būs atkarīga no faktiskajām izmaksu izmaiņām, un uzņēmuma noteiktajiem tarifiem jāatbilst SPRK apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Jaunie atļaujas nosacījumi noteikti atbilstoši siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, kas stājās spēkā 2026. gada 15. augustā.
Jau ziņots, ka "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no 1. decembra pieaugs par 19% - līdz 96,33 eiro par MWh bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 23,6% un būs 70,06 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs par 8,3% un būs 23,85 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs nemainīsies un joprojām būs 1,83 eiro par MWh. Savukārt akcīzes nodokļa komponente pieaugs par 47,5% un būs 0,59 eiro par MWh.
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Noteiktā tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu cenu izmaiņām un gaidāmajām akcīzes nodokļa likmju izmaiņām. Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ir 80,96 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim, bija 239,625 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 19,888 miljonus eiro. Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 239,618 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 3,6%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 61,4% - līdz 6,373 miljoniem eiro.
Koncernā "Rīgas siltums" ietilpst arī SIA "Rīgas BioEnerģija". "Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet 0,005% - "Latvenergo".