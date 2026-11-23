Rēķins samaksāts, bet mājās auksti. Kad taupīšana sāk kaitēt veselībai?
Apkures sezonā daudzi cenšas samazināt izdevumus – noregulē zemāku temperatūru, retāk ieslēdz sildītāju vai uzvelk vēl vienu džemperi. Taču taupīšanai ir robeža, aiz kuras tā var būt kaitīga veselībai. Īpaši svarīgi to pamanīt mājās, kur dzīvo bērni un seniori. Turklāt savlaicīgi samaksāts apkures rēķins vēl nenozīmē, ka cilvēkam mājās ir pietiekami silti.
Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes projekta pētnieku komanda:
„Man jau daudz nevajag.” Ja šo teikumu dzirdam no vecākiem vai vecvecākiem, ir vērts pajautāt, ko tas īsti nozīmē. Vai mājās tiešām ir silti? Vai pēc rēķinu samaksas pietiek naudas arī pārtikai un zālēm? Vai taupības dēļ nav nācies atteikties no ierastām ikdienas vajadzībām?
Energonabadzība ne vienmēr ir redzama komunālo maksājumu parādos. Tā var izpausties arī kā pārāk zema temperatūra mājoklī, ierobežota karstā ūdens lietošana vai nepieciešamība izvēlēties starp apkuri un citiem būtiskiem izdevumiem. Šo problēmu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieki aplūkojuši kopīgā projektā „Energonabadzības mazināšana ar inovatīviem risinājumiem”. Tajā analizēti tehnoloģiskie, ekonomiskie, sociālie un juridiskie aspekti, kas ietekmē cilvēku iespējas nodrošināt savā mājoklī veselībai piemērotus apstākļus.
Rēķinu samaksa vēl nenozīmē, ka mājās ir silti
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati rāda, ka 2025. gadā 6 % Latvijas mājsaimniecību nevarēja atļauties uzturēt mājokli pietiekami siltu. Vienatnē dzīvojošo senioru mājsaimniecībās šis īpatsvars sasniedza 12,1 %, bet viena pieaugušā mājsaimniecībās ar bērniem – 4,7 %.
Atšķiras arī mājokļa izdevumu slogs. Mājsaimniecībās kopumā mājokļa izdevumu attiecība pret ienākumiem bija 11,4 %, vienatnē dzīvojošiem senioriem – 19,7 %, bet viena pieaugušā mājsaimniecībās ar bērniem – 16,6 %.
Īpaši zīmīgs ir Eurostat datu salīdzinājums. Latvijā 2025. gadā 12,1 % vienatnē dzīvojošo senioru nevarēja atļauties pietiekami siltu mājokli, bet komunālo maksājumu kavējumi šajā grupā skāra tikai 2,2 % iedzīvotāju. Savukārt viena pieaugušā mājsaimniecībās ar bērniem komunālo maksājumu kavējumi skāra 10,5 % iedzīvotāju.
Šie rādītāji raksturo dažādas problēmas, un nav teikts, ka tie attiecas uz vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Tomēr tie liek pievērst uzmanību tam, ko maksājumu statistika neatklāj. Visi rēķini var būt samaksāti laikus, taču tas panākts, ierobežojot apkuri vai atsakoties no citām pamatvajadzībām.
Kopējā situācija Latvijā pēdējos gados ir uzlabojusies. Saskaņā ar CSP datiem iedzīvotāju īpatsvars, kuri nevarēja atļauties pietiekami siltu mājokli, no 2023. līdz 2025. gadam samazinājies no 6,6 % līdz 4,2 %. Senioru vidū tas sarucis no 9,8 % līdz 7,4 %, bet bērnu vidū – no 5,4 % līdz 2,6 %. Šis rādītājs attiecas uz visiem senioriem vecumā no 65 gadiem neatkarīgi no mājsaimniecības sastāva. Savukārt vienatnē dzīvojošo senioru vidū 2025. gadā pietiekami siltu mājokli nevarēja atļauties 12,1 %.
Tomēr vidējie rādītāji var aizēnot grūtības, ar kurām saskaras atsevišķas sabiedrības grupas. Salīdzinājumam – Eiropas Savienībā vidēji 2025. gadā pietiekami siltu mājokli nevarēja atļauties 11,4 % vienatnē dzīvojošo senioru.
Datu salīdzinājumi par siltuma pieejamību, mājokļa izdevumiem un maksājumu kavējumiem, kā arī to avoti aplūkojami attēlu galerijā.
Aukstums mājoklī nav tikai diskomforts
Ilgstoša uzturēšanās aukstās telpās var ietekmēt veselību. Organismam cenšoties saglabāt siltumu, sašaurinās asinsvadi, var paaugstināties asinsspiediens un pieaugt slodze sirds un asinsrites sistēmai. Aukstums var arī saasināt elpceļu slimību simptomus. Īpaši ievainojami ir seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām un bērni. Senioram, kurš maz pārvietojas un lielāko dienas daļu pavada mājās, aukstuma iedarbība var būt ilgstoša. Savukārt bērniem nelabvēlīgi mājokļa apstākļi var būt saistīti ar biežāku slimošanu un skolas kavējumiem.
Pasaules Veselības organizācija aukstajā sezonā min 18 °C kā vispārēju veselības aizsardzības orientieri. Bērniem, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām var būt nepieciešama augstāka temperatūra. Tāpēc padoms visiem samazināt apkuri par pāris grādiem nav vienlīdz piemērots. Viena lieta ir samazināt temperatūru pārkurinātā dzīvoklī, pavisam cita – vēl vairāk atdzesēt mājokli, kurā jau tā ir auksti.
Nevienlīdzība īpaši redzama bērnu situācijā. Eurostat dati liecina, ka 2025. gadā 2,6 % Latvijas bērnu dzīvoja mājsaimniecībās, kuras nevarēja atļauties pietiekami siltu mājokli. Taču nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu vidū šis īpatsvars sasniedza 11,6 %, kamēr pārējo bērnu vidū tas bija 0,7 %. Tas nozīmē, ka ar vienu vidējo rādītāju nepietiek, lai saprastu, kam palīdzība nepieciešama visvairāk.
Mazāks patēriņš ne vienmēr ir ietaupījums
Energoefektivitātes uzlabošana ir svarīga, taču mazāks enerģijas patēriņš pats par sevi vēl neliecina par labāku dzīves kvalitāti. Patēriņš var samazināties tāpēc, ka mājoklis ir nosiltināts vai neefektīva ierīce nomainīta pret ekonomiskāku. Taču tas var sarukt arī tāpēc, ka cilvēks pārstāj pietiekami apsildīt telpas, retāk gatavo siltu ēdienu vai ierobežo karstā ūdens lietošanu.
Tādēļ, vērtējot energonabadzību, jāskatās ne tikai uz patērētajām kilovatstundām un rēķinu summām, bet arī uz to, vai mājoklī iespējams nodrošināt veselībai atbilstošus apstākļus.
Problēmu pastiprina arī mājokļu tehniskais stāvoklis. Eurostat dati rāda, ka 2023. gadā Latvijā 18,8 % iedzīvotāju dzīvoja mājokļos ar tekošu jumtu, mitrumu vai trupi, salīdzinot ar 15,6 % Eiropas Savienībā vidēji. Senioru vidū atšķirība bija vēl izteiktāka – 17,5 % Latvijā pret 12,1 % Eiropas Savienībā.
Mitrums un pelējums var nelabvēlīgi ietekmēt elpceļu veselību. Savukārt slikti izolētā mājoklī par apkuri var nākties maksāt daudz, pat ja telpas joprojām nav pietiekami siltas. Ne vienmēr iedzīvotājs šo situāciju var mainīt pats. Daudzdzīvokļu mājās siltuma padevi bieži vien nav iespējams regulēt individuāli, un vienā dzīvoklī var būt pārāk karsti, kamēr citā nepieciešama papildu apsilde.
Arī mājokļa izmaksu slogs ir būtisks. Eurostat dati rāda, ka 2025. gadā 5,7 % Latvijas iedzīvotāju dzīvoja mājsaimniecībās, kurās mājokļa izmaksas pārsniedza 40 % no rīcībā esošajiem ienākumiem. Senioru vidū šis īpatsvars bija 6,7 %. Tādēļ energonabadzības mazināšanai nepieciešami risinājumi, kas vienlaikus ņem vērā ēkas stāvokli, enerģijas izmaksas un iedzīvotāju maksātspēju.
Taupīt enerģiju, nevis veselību
Enerģijas taupīšanai jāmazina nelietderīgs patēriņš, nevis cilvēka veselībai nepieciešamais siltums. Palīdzēt var gan vienkārši ikdienas paradumi, gan mājokļa tehniskā stāvokļa uzlabošana. Taču katram risinājumam jāvērtē arī izmaksas un drošība. Piemēram, elektriskais sildītājs var palīdzēt sasildīt telpu, taču ilgstoša tā lietošana var ievērojami palielināt elektrības rēķinu. Savukārt nepiemērotu ierīču izmantošana apsildei var radīt apdraudējumu.
Praktiski ieteikumi drošai enerģijas taupīšanai un elektriskā sildītāja izmaksu aprēķins apkopoti rakstam pievienotajā infografikā „Kā taupīt enerģiju, nekaitējot veselībai?”.
Risinājumam jābūt pieejamam arī cilvēkam bez uzkrājumiem
Energonabadzību nevar novērst tikai ar individuāliem taupīšanas paradumiem. Ja mājoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī vai ienākumi nav pietiekami, nepieciešams plašāks atbalsts. Ēku energoefektivitātes uzlabošana var samazināt siltuma zudumus un ilgtermiņā arī izmaksas. Taču atbalsta programmām jābūt pieejamām arī cilvēkiem, kuri nevar atļauties lielu sākotnējo līdzmaksājumu, citādi palīdzība var nesasniegt tos, kuriem tā nepieciešama visvairāk.
Svarīga ir arī pašvaldību loma – gan mājokļa pabalsta pieejamībā, gan pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanā, gan iedzīvotāju informēšanā par iespējamo palīdzību.
No 2026. gada 1. novembra līdz 2027. gada 30. aprīlim paredzēti paaugstināti mājokļa pabalsta aprēķina koeficienti, kas var paplašināt iespējamo atbalsta saņēmēju loku. Tāpēc arī cilvēkiem, kuri iepriekš pabalstam nekvalificējās, ir vērts atkārtoti noskaidrot savas tiesības pašvaldības sociālajā dienestā.
Atsevišķām iedzīvotāju grupām pieejams arī aizsargātā elektroenerģijas lietotāja atbalsts. Tomēr seniora vecums pats par sevi automātiski nenodrošina tiesības uz šo atbalstu – jāatbilst noteiktajiem kritērijiem.
Par energodrošību jādomā arī krīzes situācijās. Piemēram, ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma laikā ir svarīgi zināt, kur varēs sasildīties vientuļš seniors un kurš ar viņu sazināsies. Ja veselības uzturēšanai nepieciešama elektriska medicīniskā ierīce, rīcība elektroapgādes pārtraukuma gadījumā jāplāno laikus.
Šie piemēri parāda, kāpēc energonabadzības mazināšanai vajadzīga dažādu jomu sadarbība. Tehnoloģijas var palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu, bet bez ekonomiski pieejamiem risinājumiem, sociālā atbalsta un atbilstoša tiesiskā regulējuma ieguvumi ne vienmēr sasniegs cilvēkus, kuriem tie visvairāk nepieciešami. Tieši šāda kompleksa pieeja ir RSU un RTU kopīgā projekta pamatā – energonabadzība jāvērtē nevis kā atsevišķs apkures rēķinu jautājums, bet kā problēma, kurā savstarpēji saistīti mājokļa apstākļi, tehnoloģijas, ienākumi un cilvēku veselība.
Nākamreiz, sazvanot vecākus vai vecvecākus, varbūt pajautāsim ne tikai, vai rēķini ir samaksāti, bet arī – vai mājās ir pietiekami silti un vai taupības dēļ ikdienā nav jāatsakās no kā cita?
Par projektu:
Rakstu sagatavojusi Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku komanda Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas (FLPP) projektā „Energonabadzības mazināšana ar inovatīviem risinājumiem” (Nr. lzp-2023/1-0214).