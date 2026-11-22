Latvijas darba devēji arvien biežāk piedāvā darbiniekiem jaunu labumu
Darbinieku labumu paketē arvien biežāk iekļauj ne tikai veselības apdrošināšanu, papildu brīvdienas un elastīgus darba nosacījumus. Daudzi darba devēji darbinieku vārdā jau veic iemaksas pensiju 3. līmenī.
Latvijas Bankas dati liecina, ka 2026. gada pirmajā pusgadā privāto pensiju fondu dalībnieki paši veikuši iemaksas 69,5 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 16% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā.
Arī darba devēji arvien biežāk iekļauj iemaksas pensiju fondos darbinieku labumu paketē. Pirmajā pusgadā viņi iemaksājuši gandrīz 15 miljonus eiro — par teju 22% vairāk nekā gadu iepriekš.
"Luminor" dati liecina, ka šā gada pirmajos trīs ceturkšņos iedzīvotāju personīgo iemaksu apjoms pieauga par 23%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, savukārt darba devēju iemaksas palielinājās par 12%.
“Veicot iemaksas pensiju fondā, darba devējs var praktiski apliecināt rūpes par darbinieku un palīdzēt viņam veidot savu finansiālo uzkrājumu vecumdienām,” norāda "Luminor" pensiju līdzekļu un aktīvu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Atis Krūmiņš.