Kurjers atved paciņu, kuru nemaz neesi pasūtījis! Krāpnieki „ķer uz muļķi” cilvēkus iepirkšanās drudža laikā
Tuvojoties Melnajai piektdienai un Ziemassvētku iepirkšanās sezonai, iedzīvotāji arvien aktīvāk iepērkas tiešsaistē un nereti gaida vairākus pasūtījumus vienlaikus. Šo situāciju izmanto arī krāpnieki, kuri līdztekus jau ierastajām viltus īsziņām izmanto citas krāpšanas shēmas.
Viena no šādām shēmām paredz, ka cilvēkam tiek piegādāts sūtījums, kuru viņš nemaz nav pasūtījis, taču par tā saņemšanu tiek prasīta samaksa. “Venipak” aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un pirms sūtījumu apmaksas pārliecināties par to izcelsmi.
Īsts sūtījums ne vienmēr nozīmē īstu pasūtījumu
“Krāpnieki izmanto pavisam ikdienišķu situāciju – cilvēks ir pasūtījis vairākas preces tiešsaistē un vairs precīzi neatceras katra pasūtījuma detaļas. Ja sūtījumu piegādā īsts kurjerdienests, tas rada papildu uzticamības sajūtu. Taču tikai pēc samaksas un paciņas atvēršanas var atklāties, ka konkrēto preci cilvēks nemaz nav pasūtījis, bet iepakojumā atrodas mazvērtīgs priekšmets vai pat atkritumi,” skaidro “Venipak Latvija” izpilddirektore Sanita Bērziņa.
Ja tiek saņemts paziņojums par pēcapmaksas sūtījumu, kuru cilvēks neatceras pasūtījis, pirms maksājuma veikšanas ieteicams pārbaudīt sūtītāju un savu pirkumu vēsturi. Ja rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, no sūtījuma pieņemšanas un apmaksas iespējams atteikties.
Krāpnieki izmanto steigu un bailes nokavēt piegādi
Līdztekus šādām shēmām viens no biežāk izmantotajiem krāpšanas paņēmieniem joprojām ir viltus īsziņas. Tajās saņēmējs tiek informēts, ka sūtījumu nav izdevies piegādāt, nepieciešams precizēt adresi vai steidzami samaksāt nelielu papildu maksu. Krāpniekiem pat nav jāzina, vai konkrētais cilvēks gaida sūtījumu. Masveidā izsūtot īsziņas, daļa no tām nonāk pie cilvēkiem, kuri attiecīgajā brīdī patiešām gaida piegādi. Šāda sakritība var radīt maldīgu priekšstatu par ziņojuma ticamību.
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Krāpnieki arī mēdz radīt mākslīgu steidzamības sajūtu, brīdinot, ka sūtījums drīzumā tiks nosūtīts atpakaļ vai piegāde tiks apturēta, ja saņēmējs nekavējoties nerīkosies. Pirmssvētku laikā cilvēki ne tikai gaida vairāk sūtījumu, bet arī ikdienā dzīvo daudz straujākā tempā. Krāpnieki to apzinās un mēģina panākt tūlītēju reakciju, piemēram, pieprasot dažu stundu laikā atjaunot piegādes adresi vai veikt nelielu maksājumu. Jo lielāks spiediens rīkoties nekavējoties, jo mazāka iespēja, ka cilvēks pārbaudīs saņemtās informācijas patiesumu.
Ar pareizrakstības kļūdu meklēšanu vairs nepietiek
Ja vēl pirms dažiem gadiem krāpnieciskas īsziņas bieži varēja atpazīt pēc gramatikas kļūdām un neveikliem formulējumiem, mūsdienās šādas pazīmes vairs nav uzticams kritērijs. Krāpnieki arvien prasmīgāk atdarina uzņēmumu nosaukumus, logotipus un oficiālo paziņojumu noformējumu.
“Svarīgi ir izvērtēt, kādu rīcību ziņojums pieprasa – vai tiek lūgts steidzami veikt maksājumu, ievadīt personas vai bankas kartes datus vai atvērt nezināmu saiti. Ja rodas kaut mazākās šaubas, sūtījuma informācija jāpārbauda piegādes uzņēmuma mājaslapā vai mobilajā lietotnē,” uzsver S. Bērziņa.
Krāpšanas mēģinājumi sūtījumu piegādes procesā rada riskus ne tikai pircējiem, bet arī e-komercijas uzņēmumiem un piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Ja krāpnieki izmanto atpazīstamu uzņēmumu nosaukumus vai piegādes kanālus, tas var ietekmēt patērētāju uzticēšanos arī godprātīgiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc būtiska ir ne tikai krāpšanas gadījumu identificēšana, bet arī regulāra sabiedrības informēšana par drošu sūtījumu saņemšanu.