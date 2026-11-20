Hakeri nopludinājuši „Visa”, „Mastercard” un „JPMorgan Chase” klientu datus
Jauna diena - jauns kiberuzbrukums. Šoreiz hakeri nozaguši un tumšajā tīmeklī publiskojuši vairāk nekā 16 000 „Visa”, „Mastercard” un „JPMorgan Chase” klientu datus.
Nopludinātā informācija satur tādus datus kā e-pasta adreses, tālruņu numuri un atsevišķos gadījumos arī bankas klientu identifikācijas numuri. Ietekmētās bankas apstiprinājušas, ka incidents noticis, taču uzsver, ka maksājumu karšu dati nav nonākuši noziedznieku rokās, vēsta „Euronews”.
Par uzbrukumiem atbildību uzņēmusies hakeru grupa „n0n”, kas, pēc kiberdrošības uzņēmuma „SOCRadar” sniegtās informācijas, varētu būt saistīta ar Krieviju. Noziedznieki nav uzlauzuši pašu banku galvenās sistēmas, bet gan piekļuvuši informācijai, ko glabājuši to ārējie pakalpojumu sniedzēji. Hakeri pieprasījuši izpirkuma maksu un devuši uzņēmumiem 48 stundas tās samaksai. Kad noteiktais termiņš beidzās, nozagtie dati tika publiskoti tumšajā tīmeklī.
ASV banka „JPMorgan Chase” apstiprinājusi, ka kiberuzbrucēji varētu būt ieguvuši klientu vārdus un e-pasta adreses, kas glabātas sadarbības partneru mārketinga sistēmās. Banka norādījusi, ka tās pakalpojumu darbība nav traucēta un incidents nav saistīts ar tehniskajām problēmām, kas klientus skāra šīs nedēļas sākumā. Uzņēmums plāno sazināties ar klientiem, kuru informācija varētu būt apdraudēta.
„Visa” apstiprinājusi, ka incidents saistīts ar kādu tās pakalpojumu sniedzēju Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Uzņēmums uzsver, ka tā sistēmas nav uzlauztas un maksājumu karšu numuri nav nopludināti. Savukārt „Mastercard” paziņojis, ka atklātas tikai dažu īpašas priekšrocību programmas dalībnieku e-pasta adreses.
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Kiberdrošības uzņēmums „SOCRadar” norāda, ka hakeru grupa „n0n” redzeslokā parādījusies šā gada septembrī un kopš tā laika esot uzlauzusi teju 200 uzņēmumu visā pasaulē. Tomēr eksperti pagaidām nav apstiprinājuši visu noziedznieku publiskoto datu autentiskumu.