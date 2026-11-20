Gada tumšākajā laika nogrieznī auto gaismām jāpiervērš īpaša uzmanība
Logu šķidruma maiņa, pārbaudīt logu slotiņu stāvokli un vajadzības gadījumā nomainīt, un ,protams, pārbaudīt gaismas. Tās gada tumšākajā laika periodā ir jo īpaši svarīga auto sastāvdaļa.
Pirms ziemas sezonas darba servisā ir daudz. Ar ko sākt? Autoeksperts servisa vadītājs Mārtiņš Logins: “Pirms ziemas sezonas vajadzētu sākt ar logu šķidruma maiņu, lai nebūtu pārsteiguma momenta, ka viss ir sasalis.” Pirms ziemas sezonas der parūpēties par lukturiem. Ražotājs Osram piedāvā noteiktām automašīnām aizstāt kvēlspuldzes ar LED analogiem. Ja modelis to atļauj, tad nomaiņa prasa ne vairāk kā stundu, bet pēc tam jādodas uz CSDD visu šo pasākumu sertficēt.
Kopš atviegloti tehniskie noteikumi LED gaismas sliežu uzstādīšanai, tās kļūst arvien populārākas. Tomēr Mārtiņš Logins iesaka neaizrauties ar to jaudu: Atsaukšos uz savu pieredzi un teikšu, ka attālums nav būtiskākais, ko mēģinām sasniegt ar tālo gaismu. 1800 metru attālumā mēs nesaredzēsim zvēru vai cilvēku, kas nav vestē. Papildlukturu izvēlē ir labi, ja pirmais gaismas kūlis ir 200 m priekšā un pa abiem sāniem.
Bez tam, līdz ar pārcelšanos uz jaunām telpām auto piederumu un detaļu tirdzniecības uzņēmums KG Knutsson ieguldījis spēkus arī jauna Autoeskperts interneta veikala izstrādē. Primārais mērķis bija paplašināt sortimentu un paātrināt piegādes. Viss process tagad ir automātisks.
Citādi tas ir pilnīgi parasts interneta veikals ar visām mūsdienās nepieciešamajām funkcijām. Preces var iegādāties arī nereģistrējoties ar saņemšanu KGK veikalos, caur pakomātu vai ar kurjeru. Pasūtījumiem virs 100 eiro vērtībā ir bezmaksas piegāde. Interneta veikalā iegādātās preces un piederumus var uzstādīt Autoeksperts autoservisā.