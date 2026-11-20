Pēc "Anthropic" debijas biržā teju visi uzņēmuma darbinieki kļuvuši par miljonāriem
Pēc mākslīgā intelekta (MI) uzņēmuma "Anthropic" debijas "Nasdaq" biržā tā tirgus vērtība sasniegusi aptuveni 1,76 triljonus dolāru, ierindojot to starp pasaulē vērtīgākajiem publiski tirgotajiem uzņēmumiem. Biržas debija arī padarījusi vairumu uzņēmuma darbinieku par miljonāriem.
2021. gadā dibinātais ASV uzņēmums "Anthropic", kas izstrādā sarunbotu "Claude", akcijas biržā sāka tirgot 2026. gada 19. novembrī, un debija to padarījusi par vienu no veiksmīgākajiem uzņēmumiem pasaulē. Sākotnējā akcijas cena bija 83 dolāri [75 eiro], bet tirdzniecības laikā tā uzkāpa līdz 111,53 dolāriem [101 eiro]. Dienu akcija noslēdza pie 97,17 dolāriem [88 eiro] - aptuveni par 17% augstāk nekā sākotnējā piedāvājuma cena.
Pēc pirmās tirdzniecības dienas uzņēmuma tirgus vērtība sasniedza aptuveni 1,76 triljonus dolāru, ierindojot "Anthropic" starp pasaulē vērtīgākajiem publiski tirgotajiem uzņēmumiem.
Biržas debija ievērojami palielināja arī darbiniekiem piederošo akciju vērtību: aplēses liecina, ka aptuveni 96% jeb ap 600 uzņēmuma darbinieku akciju daļas vērtība šobrīd pārsniedz miljonu dolāru.
Vairums investoru "Anthropic" debiju dēvēja par veiksmīgu, lai gan plašāks tehnoloģiju tirgus tajā dienā piedzīvoja kritumu - "Nasdaq Composite" indekss liecina par to, ka tirdzniecības diena tika noslēgta ar aptuveni 2,3% lielu kritumu. Uzņēmuma "Alphabet" akcijas dienas laikā saruka par 2,9%, bet "Amazon" vērtība samazinājās par gandrīz 3,9%.
Tik straujš ieguldījumu pieaugums uzņēmumā "Anthropic" radījis bažas par iespējamu finanšu burbuli. Salfordas Universitātes ekonomists Ričards Vaitls gan norāda, ka burbuļi parasti nepārsprāgst lielajā darījuma dienā, bet vēlāk - kad investoriem rodas bažas, ka uzņēmumu solītā nākotne nav tik pārliecinoša.
Tāpat uzņēmuma turpmāko akciju vērtību var ietekmēt tas, kā mainīsies investoru noskaņojums pēc tam, kad būs norimusi sākotnējā interese par uzņēmumu. Tehnoloģiju uzņēmumu akcijas nereti mēdz kristies pēc pirmā ceturkšņa finanšu rezultātu publicēšanas. Vienlaikus daži uzņēmumi, piemēram, "Meta", "Amazon" un "Google" pēc akciju laišanas biržā vēlāk izauguši par pasaulē lielākajām un ienesīgākajām korporācijām.