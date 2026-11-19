Black Friday Keysoff veikalā: Office 2024 Pro Plus tikai par 22,27 € un Windows 11 Pro no 13,55 €!
Melnās piektdienas izpārdošana ir sākusies! Keysoff Black Friday akcijā pieejamas īpaši izdevīgas cenas plašam Office un Windows programmatūras klāstam.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties atjaunināt biroja programmatūru, pāriet uz Windows 11 Pro vai iegādāties licences vairākiem datoriem, šis ir piemērots brīdis, lai ietaupītu. Office 2024 Pro Plus tagad maksā tikai 22,27 €, savukārt Windows 11 Pro cena ir vien 13,55 €. Turklāt papildu ietaupījumu piedāvā arī programmatūras komplekti un vairumtirdzniecības cenas.
Office 2024 Pro Plus tikai par 22,27 €!
Kāpēc maksāt vairāk par ikdienā nepieciešamo biroja programmatūru, ja Office 2024 Pro Plus iespējams iegādāties par tik izdevīgu cenu? Par 22,27 € jūs iegūstat piekļuvi svarīgākajām darbvirsmas lietojumprogrammām – Word, Excel, PowerPoint, Outlook un Access.Neatkarīgi no tā, vai strādājat ar dokumentiem, veidojat izklājlapas vai gatavojat prezentācijas, Office 2024 piedāvā visus nepieciešamos rīkus ikdienas darbam. Tā ir vienreizēja iegāde bez regulāriem abonēšanas maksājumiem, tāpēc šis risinājums būs piemērots tiem, kuri dod priekšroku vienreizējam maksājumam.
Ja nepieciešamas licences vairākiem datoriem, pieejamas arī izdevīgākas cenas par vienu datoru.
Office piedāvājumi – Black Friday cenas:
- Office 2024 Pro Plus – 22,27 €
- Office 2024 Pro – 3 datori – 61,27 € (20,42 € par datoru)
- Office 2024 Pro – 5 datori – 95,27 € (19,05 € par datoru)
- Office 2021 Pro Plus – 26,27 €
- Office 2019 Pro Plus – 25,25 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 98 €
- Office 365 Account – 5 ierīces – 35,99 €
- Office 365 Personal Global – 1 gads – 78,99 €
- Office 365 Family Global – 1 gads – 98,99 €
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Windows 11 Pro tikai par 13,55 € – jauniniet datoru, netērējot daudz!
Vai nepieciešama jaudīgāka Windows versija? Windows 11 Pro vienam datoram tagad pieejama tikai par 13,55 €.Papildus ierastajai Windows saskarnei Pro versija piedāvā vairākas noderīgas funkcijas, tostarp BitLocker datu šifrēšanu, attālo darbvirsmu (Remote Desktop), Hyper-V virtualizāciju un Windows Sandbox. Tāpat pieejamas arī ērtākas vairākuzdevumu veikšanas iespējas ar Snap Layouts, kas palīdz efektīvāk organizēt atvērtos logus. Tas ir praktisks risinājums gan profesionālai lietošanai, gan ikdienas darbam.Ja plānojat atjaunināt vairākus datorus, vairāku licenču piedāvājumi ļaus ietaupīt vēl vairāk.
Windows piedāvājumi – Black Friday cenas:
- Windows 11 Professional – 1 dators – 13,55 €
- Windows 11 Pro – 2 licences – 25,75 € (12,88 € par licenci)
- Windows 11 Pro – 3 licences – 35,50 € (11,83 € par licenci)
- Windows 11 Pro – 5 licences – 54,95 € (10,99 € par licenci)
- Windows 11 Home – 1 dators – 13,25 €
- Windows 10 Professional – 1 dators – 8,45 €
- Windows 10 Home – 1 dators – 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iegādājieties Windows un Office kopā un ietaupiet vēl vairāk! Kāpēc iegādāties operētājsistēmu un biroja programmatūru atsevišķi, ja abas iespējams saņemt vienā komplektā? Keysoff piedāvā arī īpaši izdevīgus Windows un Office komplektus, kas ir labs risinājums gan jauna datora aprīkošanai, gan esošās sistēmas atjaunināšanai.
Izmantojiet atlaižu kodu SKK62, lai saņemtu šos īpašos piedāvājumus:
Šie komplekti ir īpaši izdevīgi tiem, kuri vienlaikus vēlas atjaunināt gan Windows operētājsistēmu, gan Office programmatūru. Jo lielāks pasūtījums, jo lielāks ietaupījums – Windows licences vairumā!
Uzņēmumi, IT speciālisti un lietotāji, kuri pārvalda vairākus datorus, var izmantot Keysoff vairumtirdzniecības piedāvājumus. Iegādājoties lielāku licenču skaitu, cena par vienu licenci kļūst vēl zemāka. Piemēram, Windows 11 Pro licence vairumtirdzniecībā maksā tikai 7,50 €.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Apskatiet dažus no pieejamajiem piedāvājumiem:
- Windows 11 Pro – 50 licences – 400 € (8 € par licenci)
- Windows 11 Pro – 100 licences – 750 € (7,50 € par licenci)
- Windows 11 Home – 50 licences – 389 € (7,78 € par licenci)
- Windows 11 Home – 100 licences – 699 € (6,99 € par licenci)
Ja nepieciešams aprīkot visu biroju vai vairākas darba vietas, šādi vairumtirdzniecības piedāvājumi var ievērojami samazināt kopējās izmaksas.
Vēl vairāk programmatūras piedāvājumu – uzlabojiet savu datoru par izdevīgu cenu!
Black Friday atlaides neaprobežojas tikai ar Office un Windows. Keysoff piedāvā arī dažādas noderīgas datorprogrammas, tostarp sistēmas uzturēšanas rīkus, datu rezerves kopēšanas risinājumus, drošības programmatūru un citu pazīstamu izstrādātāju produktus.
Apskatiet arī šos piedāvājumus, kuriem nav nepieciešams atlaižu kods:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- Ashampoo Office 27 – 23,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- AdGuard – 3 ierīces, mūža licence – 32,74 €
- EaseUS Video Downloader – mūža licence – 27,27 €
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 mēneša abonements – 12,66 €
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Meklējat izdevīgu programmatūru un uzticamu klientu atbalstu? Keysoff jau vairākus gadus piedāvā programmatūras licences klientiem visā pasaulē un pašlaik Trustpilot platformā saņēmis 4,8 zvaigžņu vērtējumu.
Pasūtījumi tiek piegādāti digitāli – produktu licences atslēgas parasti tiek nosūtītas uz e-pastu dažu minūšu laikā pēc maksājuma veikšanas kopā ar aktivizācijas instrukcijām. Piegādes izmaksu nav, un klientu atbalsta komanda ir pieejama visu diennakti, lai palīdzētu gan pirms pirkuma, gan pēc tā.Katra produkta lapā ir pieejama arī informācija par licences veidu un aktivizācijas nosacījumiem, lai pircēji jau pirms pasūtījuma veikšanas zinātu, ko tieši iegādājas. Jautājumi? Sazinieties ar Keysoff: service@keysoff.com.