"Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss dod cerību, kad gāzes cena varētu samazināties
Inčukalna gāzes krātuvē ir iesūknētas nepilnas 13 teravatstundas gāzes. Turklāt gāzes krātuves mūsdienās vairāk pilda rezervju uzkrāšanas funkciju, jo gāzes piegādes patērētājiem notiek arī pa tiešo no ostu termināļiem. Tādēļ brīdinājumi, par cik procentiem ir piepildītas gāzes krātuves Eiropā pirms ziemas, būtu jāvērtē ar zināmu skepses devu, intervijā aģentūrai LETA norāda gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss. Viņš atzīst, ka gāzes cena šajā sezonā kopumā ir ļoti augsta. Tomēr ir cerība, ka nākamgad, sakārtojoties piegādes ķēdēm, gāzes cena samazināsies.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves piepildījums novembra sākumā bija 51%. Vai kopš tā laika kaut kas ir mainījies?
Pašlaik krātuvē ir nepilnas 13 teravatstundas gāzes. Esmu diezgan skeptisks par krātuves aizpildījuma vērtēšanu procentos, jo, manuprāt, tas ir maldinošs rādītājs. Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir ļoti liela krātuve, un tās nozīme ir nodrošināt papildu gāzes piegādes brīdī, kad ar tiešajām piegādēm nepietiek.
Var jau būt, ka vēl ir kāds, kas atceras senos laikus, kad piegādes nāca tikai no gāzes krātuves, bet nu jau vairākus gadus tas neatbilst patiesajai situācijai. Ir divi termināļi - Klaipēdas terminālis Lietuvā un Inko terminālis Somijā. Arī ziemā no tiem nāk tiešās gāzes piegādes. Līdz ar to Inčukalna krātuves loma ir nodrošināt papildu piegādes, ja tāda vajadzība ir. Vai arī tieši otrādi, reizēm ziemā mums uz laiku jāiesūknē gāze krātuvē, jo piegāžu apjoms pārsniedz patēriņu.
Tagad vēl nav ziema, bet parasti šajā laikā mēs jau būtu gāzes izņemšanas sezonā. Šobrīd joprojām iesūknējam gāzi krātuvē, jo kopējais reģiona patēriņš ir mazāks nekā saplānotās piegādes no termināļiem. Šobrīd mēs esam ar nepilnu 13 teravatstundu krājumu.
Klimata un enerģētikas ministrija uzsver, ka Latvijas patēriņam vajadzīgās gāzes rezerves ir nodrošinātas. Vai varat atklāt, kas pašlaik ir lielākie krātuves lietotāji? Kas vēl bez Latvijas uzņēmumiem to izmanto?
Kā jau teicu, krātuve ir reģionāla, līdz ar to mēs nevaram pateikt, cik no šīm gandrīz 13 teravatstundām ir tieši Latvijai. No otras puses, Latvijas patēriņš ziemā parasti ir starp sešām un septiņām teravatstundām. Lielākais gāzes patēriņš ir elektrības ražošanai.
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Latvijas lielākie tirgotāji jau ir paziņojuši, ka gāze ir nopirkta un vai nu jau atrodas krātuvē, vai vēl tiks piegādāta. Līdz ar to, manuprāt, nav pamata bažām, ka mums varētu pietrūkt resursa.
Jautājums ir par to, kas notiks ar cenām, bet tas skar arī citas valstis. Gāzes cena veidojas starptautiskajā tirgū, un mēs to tiešā veidā neveidojam. Pēdējā laikā redzējām ļoti strauju cenas kāpumu. Tiesa, pēc vēlēšanām Amerikā, lai cik dīvaini tas būtu, gāzes cena ir strauji nokritusies. Bija 100 eiro, bet tagad, manuprāt, kādi 86 eiro par megavatstundu. Tas ir milzīgs kritums. Ne jau Eiropas krājumi ir tie, kas spekulē ar gāzes cenu.
Ar ko jūs skaidrojat šo kritumu? Vai tirgus varētu būt reaģējis uz pieņēmumu, ka demokrātu vairākums abās ASV Kongresa palātās ierobežotu ASV prezidenta Donalda Trampa iespējas Tuvajos Austrumos rīkoties tā, kā viņš to darījis līdz šim?
Es noteikti neesmu politikas eksperts, tāpēc atturēšos to komentēt. Bet, manuprāt, tas ilustrē, cik cieši visa mūsu ekonomika ir saistīta ar notikumiem pasaulē, un, protams, lielie politiskie notikumi atstāj milzīgu iespaidu. To mēs redzam gāzes cenās, un droši vien tas atainosies arī citu resursu cenās.
Ģeopolitiskā situācija ir ļoti svārstīga un grūti prognozējama, bet vai ir kādi racionāli spēki, kas varētu ietekmēt gāzes cenas šajā apkures sezonā?
Ziemeļu tautām ir pieņemts kurināmo sarūpēt jau vasarā, nevis to atstāt uz ziemas iestāšanās brīdi. Es pieņemu, ka lielākā daļa vai vismaz liela daļa klientu vasarā pasūtīja gāzi no saviem tirgotājiem par fiksētu cenu. Tie, kas tā izdarījuši, šobrīd ar cenu svārstībām nekādā veidā nesaskaras.
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Tāpēc piesardzīgi jāskatās uz to, ko šīs cenu svārstības pēc būtības nozīmē. Klientiem, kuri gāzi jau nopirkuši un vai nu pasūtījuši piegādes ar kuģiem, vai noglabājuši gāzi Inčukalna krātuvē, pašreizējās cenu svārstības nav problēma. Problēma ir tiem, kuri, iespējams, cerēja, ka, iestājoties ziemai, resursu cenas būs zemākas. Tas nav piepildījies.
Jūs redzat, kā tirgotāji rīkojas, tostarp pasūtot uzglabāšanas jaudas Inčukalnā. Gāzes cenas ir augstas un svārstīgas. Vai tirgotāji pārsvarā laikus slēdz līgumus un pasūta vajadzīgo gāzes apjomu, vai tomēr daudzi gaida brīdi, kad cena varētu būt zemāka, un tā savā ziņā ir loterija?
Domāju, ka no mūsu puses nebūtu korekti komentēt tirgotāju stratēģijas. Bet no sarunām ar tirgotājiem man radies iespaids, ka lielākā daļa šajā sezonā rīkojusies ļoti atbildīgi. Ja klients ir pasūtījis gāzi un noslēdzis līgumu, tirgotājs ir attiecīgi vienojies par piegādēm. Tāpēc, manuprāt, galvenais jautājums ir klientu pusē - vai viņi ir pasūtījuši gāzi un vai izvēlējušies cenu fiksēt vai atstāt mainīgu. Tirgotājs pēc būtības izpilda klienta uzdevumu. Kā klients ir vēlējies, tā arī gāze tiek iepirkta.
Šosezon gāzes cena kopumā ir ļoti augsta. Arī vasarā tā bija 50-60 eiro. Tas ir ļoti augsts līmenis. Taču, ja 50 eiro salīdzinām ar 100 eiro, kas bija pirms kāda laika, tad 50 vairs nešķiet tik traki.
Ceru, ka lielākā daļa klientu ar šo straujo cenas kāpumu nesaskaras. Tas drīzāk ir signāls tiem, kam vēl vajadzīgas papildu piegādes. Ja kāds tās vēl nav pasūtījis, tagad tās ir ļoti dārgas.
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Mēs joprojām ceram, ka nākamgad, sakārtojoties piegādes ķēdēm, gāzes cena samazināsies.
Kas ir pamatā šīm cerībām? Kā piegādes ķēdes varētu mainīties?
Mēs saprotam, ka gan naftas, gan gāzes cenu kāpumu galvenokārt izraisījis konflikts Tuvajos Austrumos. Kaut kad jau tam jābeidzas. Par to, kā tas varētu beigties, droši vien var spriest ģeopolitikas eksperti, bet nozares skatījumā, protams, jo ātrāk, jo labāk. Cerams, līdz nākamajai gāzes iesūknēšanas sezonai.
Vai gāzes cenas varētu atgriezties kādreizējā zemajā līmenī? Vai tas tomēr pārskatāmā periodā nav iespējams, jo Tuvajos Austrumos daļa infrastruktūras ir izpostīta, un tās atjaunošanai būs vajadzīgs laiks? Tas pats attiecas uz Ukrainu.
To, protams, ir ļoti grūti prognozēt, bet, manuprāt, sakārtojoties ģeopolitiskajai situācijai, gāzes piegādes, visticamāk, atjaunosies ļoti strauji.
Vismaz publiski ir teikts, ka atsevišķu infrastruktūras objektu remonts prasīs ilgāku laiku, bet no otras puses mēs arī zinām, ka ir pietiekami daudz jaunu investīciju gāzes atradnēs. Turklāt pie šādām cenām diezgan daudz klientu, it īpaši Āzijā, izvēlas atteikties no gāzes.
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Kādu jūs redzat gāzes nozares nākotni, ņemot vērā, ka Eiropa uzsver nepieciešamību pāriet no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem? Kāds turpmāk varētu būt gāzes patēriņš un pieprasījums?
Es to sadalītu trīs blokos. Pirmais ir gāzes izmantošana rūpnieciskajos procesos, īpaši ķīmiskajā rūpniecībā. Piemēram, Lietuvā gāzi izmanto kā izejvielu minerālmēslu ražošanā. Šādos procesos gāzi, visticamāk, tik ātri nevarēs aizstāt. Līdz ar to šis patēriņš noteikti saglabāsies.
Otra būtiskā joma ir elektrības ražošana. Tur gāze zināmā mērā kalpo kā rezerves un drošības avots. Novembra sākumā redzējām, ka gāzes elektrostacijas strādāja, lai gan vēl spīdēja saule. Manuprāt, gāze elektrības ražošanā saglabās ļoti būtisku nozīmi.
Pakāpeniski svarīgāka par kopējo gāzes apjomu kļūst iespēja ļoti īsā laikā nodrošināt tirgum lielu enerģijas daudzumu, kad tas vajadzīgs. Elektriskās baterijas to īsti nespēj. Baterijās var uzkrāt dienā saražoto enerģiju un izmantot to naktī, bet šādā veidā uzkrāt enerģiju patēriņam nākamajā nedēļā būtu daudz par dārgu. Tāpēc Inčukalna pazemes gāzes krātuve šajā ziņā ir kritiski svarīga. Mēs varam uzkrāt gāzi un izņemt to brīdī, kad tā ir vajadzīga.
Trešais bloks ir siltums. Centralizētajā siltumapgādē lielākoties pāriet uz šķeldu, savukārt individuālajā apkurē, manuprāt, gāze vēl ilgi būs labs risinājums, jo gāzes apkure ir ērta un viegli automatizējama.
Vai augusta vētra, jūsuprāt, daudziem lika pārdomāt individuālās apkures izvēli? Domāju, ka daudzi no tiem, kas pārgājuši uz siltumsūkni, aizdomājās, kas notiktu, ja ziemā elektrība pazustu uz trim dienām.
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Elektrība jau tagad ir ļoti svarīga jebkurai mājsaimniecībai, un tās nozīme pieaugs. Jautājums ir, kā sagatavoties tām retajām reizēm, kad elektrība tomēr pazūd.
Ja mājā ir siltumsūknis, nodrošināt tam rezerves barošanu būs sarežģīti. Ja ir cits apkures veids un rezerves barošana vajadzīga tikai cirkulācijas sūknim, to vēl var izdarīt.
Nedomāju, ka mums vajadzētu skatīties tik apokaliptiski, ir daudz svarīgākas lietas, piemēram, mums arī pazuda mobilie sakari. Tāpēc droši vien jāstrādā pie tā, lai elektroenerģija mums būtu pieejama gandrīz nepārtraukti.
Atgriežoties pie krātuvēm, daži eksperti ceļ trauksmi, ka Eiropas gāzes krātuvju aizpildījums nesen bija zem 75%, kas ir zem vēsturiski vidējā līmeņa. Vai Eiropai nākamajā ziemā varētu pietrūkt gāzes?
Es atturētos par to spekulēt. Zināmā mērā ir līdzīgi kā Latvijā - krātuves nodrošina papildu gāzes apjomu līdzās tiešajām piegādēm. Redzam, ka arī Eiropā kopējais gāzes patēriņš ir samazinājies. Tāpat kā pie mums Baltijā, kur izbūvēts vēl viens sašķidrinātās dabasgāzes terminālis, arī citviet Eiropā ir vairāki piegādes ceļi. Tāpēc, manuprāt, nav korekti vienkārši statistiski salīdzināt krātuvju aizpildījumu ar pagātni.
Eiropas Gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkls ENTSOG ir veicis ziemas gāzes piegāžu novērtējumu. Tajā teikts, ka gadījumā, ja būs ļoti auksta ziema, varētu būt nepieciešams samazināt gāzes patēriņu. Bet, ja skatāmies uz Eiropas gāzes patēriņa struktūru, tajā dominē industriālā ražošana, kas savu patēriņu pielāgo cenai. Ja cena būs augsta, ražotāji, visticamāk, patērēs mazāk gāzes. Būtu citādi, ja visa gāze būtu vajadzīga siltumam un mums nebūtu citas izejas. Industriālā ražošana savu patēriņu pielāgo cenu situācijai.
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Kaut vai Lietuvā redzam, ka minerālmēslu ražotājs ne vienmēr strādā ar pilnu jaudu. Ja gāze ir dārga, uzņēmumam nav racionāli ražot produktu tādā apmērā. Tādēļ patēriņš ir pietiekami elastīgs cenu ziņā.
Jūs jau minējāt, ka krātuvju loma mainās, jo daudzas piegādes nāk no sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem. Kā tas varētu mainīt gāzes uzglabāšanas industriju, vai atsevišķas krātuves Eiropā varētu zaudēt nozīmi? Kā tas nākotnē varētu ietekmēt Inčukalna darbu?
Tas, protams, gāzes nozarei kopumā rada izaicinājumu. Mums pēc būtības arvien vairāk jādarbojas kā "baterijai" - gāze pie mums stāv, un mēs to padodam tikai tad, kad vajag. Tas, visticamāk, nozīmē, ka nākotnē būs jāpārskata, kā nosaka krātuves pakalpojuma cenu. No otras puses, Inčukalns, manuprāt, ir ļoti labvēlīgā situācijā, jo mēs spējam īsā laikā nodrošināt tirgum lielu jaudu. Esam vienīgā gāzes krātuve Baltijā, tāpēc domāju, ka mūsu krātuvei vēl ilgi būs nozīmīga loma šīs rezerves nodrošināšanā.
Protams, gāzes patēriņš nākotnē, visticamāk, saruks. Minējāt, ka būs vairāk atjaunīgās enerģijas. Iespējams, kopējais nepieciešamās enerģijas apjoms būs mazāks, bet tāpat būs brīži, kad vējš pēkšņi apstāsies. Arī tad mums enerģija būs vajadzīga.
Kāds ir pieprasījums pēc Inčukalna gāzes krātuves pakalpojumiem? Vai tos pārsvarā izmanto Baltijas tirgotāji, vai parādās arī klienti no citām valstīm?
Dominējoši ir Baltijas tirgotāji, bet mums ir arī klienti ārpus Baltijas. Norvēģija ir dabasgāzes piegādātāja, un viņi ir pārstāvēti mūsu krātuvē. Vairāki tirgotāji no citām Eiropas valstīm ir sākuši darboties Baltijā, varbūt nelielā apjomā. Arī viņi ir mūsu klienti.
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2025. gada jūlijā tika atklāts pirmais biometāna ievades punkts "Džūkste" - cik liela interese ir par biometāna transportēšanu caur pārvades sistēmu?
Biometānam, protams, ir sava loma un potenciāls gāzes apgādē. Tas ir augošs bizness, lai gan pagaidām tā ir diezgan maza niša. Tikko runājām, ka Latvijas gāzes patēriņš ziemā ir sešas līdz septiņas teravatstundas, bet gadā parasti astoņas līdz deviņas teravatstundas. Savukārt biometānu šogad Latvijā kopumā varētu saražot un pārvades un sadales sistēmās ievadīt aptuveni 0,3 teravatstundas. Biometānam vēl ir ļoti lielas izaugsmes iespējas, bet to, protams, lielā mērā nosaka katras biometāna stacijas ekonomika.
Džūkstes ievades punkts ir tikai viens no veidiem, kā biometānu ievadīt tīklā un nogādāt tirgū. Otrs veids, kas ir plašāk izplatīts, ir tiešs pieslēgums gāzes tīklam.
Džūkstē pieņem saspiestu biometānu. Ja stacija atrodas tālu no esošā gāzes tīkla, ka tiešu pieslēgumu nevar izveidot, gāzi var saspiest un atvest līdz ievades punktam. Savukārt tiem, kas staciju būvē tuvu gāzes tīklam, efektīvāks ir tiešais pieslēgums.
Cik stacijām jau ir tiešais pieslēgums gāzes tīklam?
Šobrīd tiek attīstīta virkne tiešo pieslēgumu gāzes pārvades sistēmai, un tuvākajā laikā to kopējais skaits varētu sasniegt desmit.
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Kādā stadijā ir Rēzeknes biometāna ievades punkta izveide?
Būvniecības darbi ir sākti. Līdz šā gada beigām plānots pabeigt būvlaukuma ierīkošanu un uzstādīt pamata tehnoloģisko aprīkojumu. Savukārt 2027. gada sākumā paredzēts sākt iekārtu un sistēmu pieņemšanas pārbaudes, veikt personāla apmācību un pēc tam nodot objektu ekspluatācijā.
Vai biometāns Latvijā varētu kļūt par vērā ņemamu resursu? Savulaik runājām ar "Virši-A", kas mēģina ražot biometānu no kūtsmēsliem. Viņi norādīja, ka Latvijā nemaz nav tik daudz fermu, no kurām šo izejvielu var iegūt lielā apjomā.
Tā tas ir. Biometāna ražošana galvenokārt ir saistīta ar lauksaimniecību. Izejvielu ir tik, cik ir, un varam izmantot visu, kas pašlaik lauksaimniecībā ir pieejams. Es domāju, ka potenciāls vēl ir. Tā arī ir biometāna niša - tas ir veids, kā zināmā mērā risināt lauksaimniecības atkritumu jautājumu.
Eiropas Komisija ir piešķīrusi finansējumu Ziemeļu-Baltijas ūdeņraža koridora attīstībai. Līdz šā gada vidum bija plānots veikt koridora izpēti katrā no iesaistītajām valstīm. Vai izpēte ir pabeigta, un kādā stadijā pašlaik ir projekts?
Pēc koriģētā plāna izpēti pabeigsim nākamgad, droši vien līdz gada beigām. Tad būs pabeigti visi pētījumi. Domāju, ka skaidra vīzija par projekta attīstību būs tad, kad būsim salikuši kopā visus tehniskos un komerciālos aspektus.
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Vai šobrīd saskatāt projektam perspektīvu? Vai pēc visu rezultātu apkopošanas vēl varētu secināt, ka projektu nav vērts turpināt?
Jebkurš projekts var virzīties uz priekšu un var arī apstāties. Mūsu interesēs, protams, ir, lai šis projekts virzītos uz priekšu. Bet tas ir pilnībā komerciāls projekts. Tā virzība galvenokārt būs atkarīga no tā, vai būs maksātspējīgs pieprasījums pēc ūdeņraža.
Mēs labi saprotam, ka te svarīgas būs elektroenerģijas cenas un Eiropas industriālā konkurētspēja. Zināmā mērā to droši vien ietekmēs arī Eiropas regulējums nozarēs, kurām ūdeņradis ir nepieciešams. Eiropas līmeņa regulējumā vēl ir ļoti daudz atklātu jautājumu.
Kādā stāvoklī pašlaik ir gāzes infrastruktūra Latvijā? Vai paredzētas investīcijas tās modernizācijā un remontā?
Infrastruktūru uzturam nepārtraukti. Ja atskaita biometānu, gāzes infrastruktūru pēc būtības nepaplašinām, jo tirgus vairs neaug, bet mums tā jāekspluatē droši un jānodrošina klientiem nepieciešamais pakalpojums. Galvenais ir nodrošināt vajadzīgo gāzes piegādes apjomu tajās kritiskajās dienās vai nedēļās, kad šī jauda ir vajadzīga.
Lai to varētu izdarīt, sistēmā jāuztur atbilstoša gatavība un spiediens. Tāpēc katru gadu ieguldām pietiekami lielus līdzekļus, lai visu kompleksu uzturētu darba gatavībā.
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Cik aptuveni ieguldāt gadā?
Pārvadē un krātuvē kopā ieguldām aptuveni 15-20 miljonus eiro gadā. Tas ir vidējais rādītājs. Atsevišķos gados summa var būt lielāka, ja jāveic lielāki darbi.
Gāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūra ir kritiskā infrastruktūra. Kā jūs pašlaik vērtējat drošības situāciju?
Manuprāt, gāzes apgādes sistēma ir ļoti droša.
"Augstsprieguma tīklā" mums teica, ka visas elektrolīnijas no iespējamiem uzbrukumiem pasargāt nevar, bet galvenais ir, cik ātri var atjaunot to darbību. Pieļauju, ka ar gāzes infrastruktūru situācija ir mazliet citāda. Kā jūs gādājat par tās apsardzību, lai novērstu incidentus?
Neiedziļinoties konkrētā specifikā, mums ir zināma priekšrocība salīdzinājumā ar kolēģiem elektroenerģijas nozarē. Liela daļa mūsu infrastruktūras atrodas zem zemes. Tas viennozīmīgi ir daudz drošāks risinājums, nemaz nerunājot par Inčukalna pazemes krātuvi, kur gāzi glabā 700-800 metru dziļumā.
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Bet, protams, katram kritiskās infrastruktūras uzturētājam ir sava pieeja fizisko apdraudējumu risku pārvaldībai. Mums, protams, ir visas nepieciešamās apsardzes procedūras, un vajadzības gadījumā esam gatavi atjaunot infrastruktūras darbību.
No klientu viedokļa es teiktu, ka gāzes apgāde ir droša.
Kiberuzbrukumi mūsdienās ir nopietns apdraudējums. Vai arī jūs ar tiem esat saskārušies?
Es teiktu, ka ikviena organizācija katru dienu saskaras ar kāda veida kiberuzbrukumiem. Katru dienu kāds pieklauvē - tā ir ikdiena.
Uzņēmumiem, kuru darbībā IT ir būtiska loma, drošībā diemžēl jāiegulda arvien vairāk, nu ne ar katru gadu, bet ar katru mēnesi. Mākslīgā intelekta laikmetā ievainojamības atrod daudz ātrāk, līdz ar to mums jāspēj skriet laikam līdzi, jāuzstāda atjauninājumi un vietām jāmaina arī fiziskās iekārtas. Šajā ziņā neesam ne ar ko unikāli.
Nesen izskanēja ziņas, ka kiberuzbrucējiem izdevies piekļūt dažādu uzņēmumu saldēšanas iekārtām un ietekmēt to darbību. Cik droši varam būt, ka uzbrucēji nevar piekļūt jūsu sistēmām un, piemēram, manipulēt ar gāzes padeves datiem?
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Iespējams, konkrētajos gadījumos šīs saldēšanas sistēmas netika vērtētas kā kritiskā infrastruktūra. Kritiskā infrastruktūra jau pēc būtības ir veidota tā, lai šādus uzbrukumus būtu nesalīdzināmi grūtāk īstenot. Manuprāt, šādām bažām nav pamata.