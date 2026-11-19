Plašs kiberuzbrukums skāris Eiropas Komisiju - iespējams, nopludināta sensitīva informācija
Eiropas Komisija piedzīvojusi plašu kiberuzbrukumu, kura dēļ vairākas dienas bijusi traucēta tās iekšējo informācijas sistēmu darbība.
Pastāv bažas, ka hakeri varētu būt piekļuvuši darbinieku sensitīvajiem personas datiem, tostarp dzīvesvietas adresēm un atalgojuma informācijai. Pagaidām gan nav zināms, kas sarīkojis kiberuzbrukumu un vai noziedzniekiem patiešām izdevies iegūt konfidenciālu informāciju, vēsta „Euronews”.
Kiberuzbrukums skāris Eiropas Komisijas (EK) personāla vadības sistēmu „Sysper”, kuru darbinieki izmanto, lai pārbaudītu informāciju par algu, pieteiktu atvaļinājumu, reģistrētu darba laiku un pieteiktos apmācībām. Vairākas dienas šī sistēma nebija pieejama. Ceturtdien, 19. novembrī, tās darbība jau bija atjaunota, taču darbinieku veselības apdrošināšanas sistēma „JSIS” joprojām nedarbojās.
Pašlaik Eiropas Savienības institūciju kiberdrošības dienests CERT-EU izmeklē notikušo un cenšas noskaidrot iespējamos zaudējumus. Īpašas bažas rada iespēja, ka uzbrucēji varētu būt piekļuvuši personāla sistēmās glabātajai informācijai, tostarp darbinieku vārdiem, amatu un atalgojuma kategorijām, mājas adresēm un kontaktinformācijai. Šādi dati noziedzniekiem varētu palīdzēt īstenot turpmākus, rūpīgi pielāgotus krāpšanas vai kiberuzbrukumu mēģinājumus.
Vienlaikus tiek norādīts, ka personāla sistēmas ir nodalītas no EK iekšējo dokumentu glabāšanas sistēmas. Tas nozīmē, ka piekļuve darbinieku informācijai pati par sevi neļauj piekļūt Komisijas iekšējiem dokumentiem. Izmeklēšana vēl turpinās, un tās laikā jānoskaidro, kādai informācijai uzbrucēji varētu būt piekļuvuši.
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Būtiski, ka šis nav pirmais kiberuzbrukums EK šogad. Martā tika uzlauzta mākoņdatošanas infrastruktūra, kurā izvietotas Eiropas Savienības tīmekļvietnes „Europa.eu”. Toreiz noziedzniekiem izdevās nozagt aptuveni 91,7 gigabaitus datu, tostarp personas informāciju un e-pasta vēstuļu saturu. Savukārt janvārī uzbrukums skāra Komisijas mobilo ierīču pārvaldības infrastruktūru.