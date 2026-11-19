“Nebūvējiet sapņu pilis!” Finanšu ministrija nāk klajā ar brīdinājumu pašvaldībām
Gatavojot 2027. gada budžetu, pašvaldībām jābūt piesardzīgām un nevajadzētu būvēt sapņu pilis, ceturtdien Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē mudināja Finanšu ministrijas (FM) Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare.
Viņa prognozēja, ka 2027. gadu Latvija sāks ar pagaidu budžetu. "Pašvaldībām ir tiesības pieņemt budžetu arī pirms valsts budžeta apstiprināšanas," atgādināja FM speciāliste, gan norādot, ka pašvaldības budžeta izdevumi pagaidu budžeta darbības laikā nevar pārsniegt vietvaras iepriekšējā saimnieciskā gada faktiskos izdevumus.
Šajā laikā pašvaldības arī nedrīkst uzņemties jaunas aizņēmuma un galvojuma saistības, izņemot Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. "Esiet piesardzīgi, nebūvējiet sapņu pilis," aicināja Komisare, skaidrojot, ka situācija publiskajā sektorā "nav tik rožaina", bet saskaņā ar jaunās valdības deklarēto gaidāma optimizācija.
Vienlaikus viņa atzina, ka arī FM speciālistiem informācijas par budžeta izstrādes grafiku "ir tik pat maz kā jums", jo valdība apstiprināta vien šonedēļ. Tāpēc nav skaidrības, vai būs apstiprināts budžets vai gaidāms pagaidu budžets. Skaidrs esot vien tas, ka divu nedēļu laikā ir jāizstrādā un valdībai jāiesniedz budžeta sagatavošanas grafiks.
Saskaņā ar FM aplēsēm pašvaldību nodokļu ieņēmumu pieaugums 2027. gadam pie nemainīgas politikas plānots 4,3% jeb 113,9 miljonu eiro apmērā. Savukārt valsts budžeta izdevumu pieaugums pašvaldībām, ja nosacījumi nemainīsies, aplēsts par 13,4%.
Taču arī ar šīm prognozēm Komisare aicināja būt piesardzīgiem. Uz jautājumu vai, viņasprāt, prognozes par pieaugumu nepiepildīsies, FM pārstāve atbildēja, ka "šobrīd es varu tikai minēt, un domāju, no maniem minējumiem jums nevienam labāk nepaliks".
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FM apkopotie dati liecina, ka 2026. gada desmit mēnešos pašvaldība aizņēmušās 62,3% no aizņēmumiem paredzētajiem līdzekļiem. FM mudina nepārcelt plānus par kredītiem uz nākamo gadu, jo tad šie aizņēmumi būs jānodrošina jau no nākamajam gadam paredzētā apjoma.
FM ir izstrādājusi trīs scenārijus un piecus risinājumus budžeta veidošanai. Pēc likuma Saeimas vēlēšanu gadā valsts budžeta likuma un budžeta likumprojektu paketes projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam uzticību.