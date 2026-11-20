Izdomāts jauns veids, kā bezjēdzīgi tērēt laiku internetā un tomēr justies labi
Apnikušas drūmās ziņas, strīdi un negatīvi ieraksti sociālajos tīklos? Jaunākā tendence, ko īpaši iecienījuši Z paaudzes pārstāvji, piedāvā risinājumu – apzināti pielāgot sociālo tīklu algoritmus, lai ziņu plūsmā biežāk parādītos skaisti, iedvesmojoši un iepriecinoši ieraksti. Šo pieeju dēvē par "bloomscrolling".
Atšķirībā no plaši pazīstamā "doomscrolling" jeb ilgstošas negatīvu ziņu un satraucoša satura pārlūkošanas, "bloomscrolling" nozīmē stundām ilgi ritināt sociālo tīklu plūsmu, kurā dominē patīkams un pozitīvs saturs.
Kā radās šī tendence?
Sākotnēji jēdzienu "bloomscrolling" popularizēja profesore Ruha Bendžamina, ar to apzīmējot tādu cilvēku meklēšanu, kuri ar savu darbu – organizatoriskām iniciatīvām, mākslu un izglītību – dod cerību, ka pārmaiņas ir iespējamas.
Tomēr pašlaik šis apzīmējums tiek saistīts arī ar rakstnieces Lūsijas Blūmas pieredzi. Viņa nolēma dzēst savu iepriekšējo “Instagram” kontu un izveidot jaunu, kurā sekot tikai ar mākslu saistītiem profiliem.
Sociālā tīkla algoritms drīz vien pielāgojās viņas interesēm un sāka piedāvāt arvien vairāk ierakstu par mākslu, mākslinieku rezidencēm un gleznošanu. Blūma atzina, ka šāda satura pārlūkošana viņai lika justies mierīgākai un motivētākai nekā ierastā negatīvo ierakstu plūsma.
Jaunieši apzināti trenē sociālo tīklu algoritmus
Šāda pieeja kļūst arvien populārāka. Rotaļlietu ražotāja “Hasbro” pasūtītā pētījumā noskaidrots, ka 93% cilvēku vecumā no 18 līdz 34 gadiem ir apzināti pielāgojuši savu sociālo tīklu saturu, lai padarītu to patīkamāku un uzlabotu savu pašsajūtu.
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Lai to panāktu, nav obligāti jādzēš vecais konts un jāsāk no nulles. Var izslēgt komentāru paziņojumus, pārtraukt sekot cilvēkiem, kuru ieraksti kaitina, un, pats galvenais, iemācīt algoritmam, kāds saturs lietotājam patīk.
Piemēram, “TikTok” algoritms ņem vērā, cik ilgi cilvēks skatās konkrētu video. Ja ierakstu ātri pāršķir, sistēma var secināt, ka tas nav saistošs. Savukārt, ja video noskatās līdz galam, ļauj tam atkārtoties vai nospiež “patīk”, algoritms to uztver kā interesi un nākotnē piedāvā līdzīgus ierakstus.
Tādējādi lietotājs var pakāpeniski veidot sev vēlamu satura plūsmu – ar mākslu, mīļiem dzīvniekiem, iedvesmojošiem vēstījumiem vai citām tēmām, kas uzlabo garastāvokli.
Vēl viens risinājums ir izveidot vairākus sociālo tīklu kontus, katru paredzot citai interesei vai noskaņojumam. Piemēram, vienā sekot tikai mākslas profiliem, otrā – dzīvnieku video, bet trešajā – motivējošam saturam.
Galvenā ideja ir vienkārša: sociālo tīklu algoritmi pielāgojas lietotāju paradumiem, tāpēc, apzināti izvēloties, ko skatīties, atbalstīt un kam sekot, iespējams ietekmēt arī to, ko platformas piedāvā turpmāk.