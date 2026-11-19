Ziemassvētku pasaka uz sliedēm – starp Rīgu un Viļņu sāks kursēt īpaši izrotāts svētku vilciens
20. novembrī maršrutā Rīga–Viļņa sāks kursēt īpaši svētkiem izrotāts Lietuvas Ziemassvētku vilciens, pārvēršot braucienu par daļu no svētku piedzīvojuma. Šogad ...
FOTO: Rīga-Viļņa maršrutā sāks kursēt īpašs Ziemassvētku vilciens - lūk, kā tas izskatās!
20. novembrī maršrutā Rīga–Viļņa sāks kursēt īpaši svētkiem izrotāts Lietuvas Ziemassvētku vilciens, pārvēršot braucienu par daļu no svētku piedzīvojuma. Šogad ceļotājus no Latvijas vilcienā sagaidīs Ziemassvētku audio stāsts, kas aicina Viļņu iepazīt nesteidzīgā tempā.
2026. gada 19. novembris, Viļņa. No 20. novembra maršrutā Rīga–Viļņa kursēs īpaši svētkiem izrotāts Lietuvas Ziemassvētku vilciens. Šī ikgadējā iniciatīva parastu braucienu pārvērš pasaku noskaņas un nostalģiska mājīguma piepildītā svētku piedzīvojumā. To organizē LTG Link (Lietuvas nacionālais dzelzceļa uzņēmums).
Šogad braucienu papildinās arī īpašs stāsts. Noskenējot QR kodu, pasažieri varēs iepazīt "Christmas Walkerus” jeb Ziemassvētku pastaigātāju – jaunu Viļņas Ziemassvētku kampaņas tēlu, kas mudina ikvienu samazināt tempu un svētku laiku izbaudīt, dodoties pastaigās.
Ziemassvētku vilciena īpašais vagons iekārtots kā ceļojoša bibliotēka, kurā seno laiku ceļojumu romantika savijas ar svētku siltumu. Ziemassvētku eglītes, senas grāmatas, ar roku rakstītas vēstules un senlaicīgas pastmarkas rada vidi, kurā ik uz soļa gaida kāds mazs atklājums, savukārt kartes, globusi un ceļasomas atgādina par ceļošanas prieku. Siltā laternu gaisma un mirdzoši Ziemassvētku rotājumi pārvērš vagonu mājīgā svētku patvērumā uz riteņiem.
"Mūsu mērķis ir panākt, lai Ziemassvētku sajūta sāktos vēl ilgi pirms ceļotāju ierašanās Viļņā. Vilciens ir pirmais solis – iespēja atstāt ikdienas steigu aiz muguras un pamazām iejusties svētku noskaņā,” saka "Go Vilnius” komunikācijas vadītāja Eglė Girdzijauskaitė. "Mēs vēlamies, lai viesi nesteigtos, atpūstos un priecātos par mazajām lietām – tieši to nozīmē būt Ziemassvētku pastaigātājam. Šādi cilvēki nesteidzas, pamana sīkumus un vienmēr izvēlas interesantāko maršrutu. Lai par tādu kļūtu, pietiek vien ar braucienu uz Viļņu.”
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Fotografēšanai īpaši piemērotais vagons pieejams bez papildu maksas; spēkā ir parastās vilciena biļešu cenas. Vilciens maršrutā Rīga–Viļņa kursēs reizi dienā, un brauciens ilgs aptuveni četras līdz četrarpus stundas. Biļetes visam braucienam var iegādāties vietnē LTG Link, sākot no 24 € otrajā klasē un 34 € pirmajā klasē.
Viļņā Ziemassvētku sezona sāksies 28. novembrī ar godalgotās Ziemassvētku egles iedegšanu. Šogad tās dizainu iedvesmojusi leģendām apvītā Brīnumu flīze Katedrāles laukumā. 12.–13. decembrī notiks Lēnākais Ziemassvētku maratons, un svētkus papildinās plaša pasākumu programma, kurā paredzētas izklaides ģimenēm un dažādi pasākumi, tostarp Viļņas Gaismas festivāls janvārī, aicinot viesus no Latvijas izbaudīt Ziemassvētku burvību jau no pirmā soļa.