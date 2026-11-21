Auto un tehnoloģijas
Zināji?
Šodien 07:45
Vai arī tu ar to grēko? Atklātas pasaulē populārākās un nedrošākās paroles, kuras cilvēki spītīgi turpina izmantot
Šķiet, ka par drošu paroļu nozīmi runāts jau neskaitāmas reizes, tomēr miljoniem cilvēku visā pasaulē joprojām pieļauj vienu un to pašu kļūdu – izmanto nedrošas un populāras paroles.
Jaunākais paroļu pārvaldības uzņēmuma "NordPass" pētījums atklāj, ka cilvēku paradumi gadu gaitā mainījušies pārsteidzoši maz. Pasaulē populārāko paroļu saraksta augšgalā joprojām atrodas labi zināmas ciparu kombinācijas un vienkārši vārdi, kas kibernoziedzniekiem piekļūšanu kontiem padara par parastu pastaigu parkā.