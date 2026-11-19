Latvijā inflācija zemāka nekā vidēji Eiropā - Lietuvā cenas aug gandrīz divreiz straujāk
Latvijā oktobrī bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" jaunākie dati.
Gada inflācija Latvijā oktobrī bijusi 3,1%.
Patēriņa cenas oktobrī gada salīdzinājumā pieaugušas visās ES dalībvalstīs. Zemākā gada inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Zviedrijā (0,6%), Čehijā un Dānijā (abās valstīs 2,1%), Maltā (2,3%) un Ungārijā (2,4%). Igaunijā gada inflācija bijusi 3,6%.
Savukārt augstākā gada inflācija bijusi Rumānijā (7%), Lietuvā (6,1%), Bulgārijā (5,9%), kā arī Grieķijā (5,7%). Gan ES, gan eirozonā vidēji gada inflācija oktobrī bijusi 4%. Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - septembri - patēriņa cenas oktobrī ES kāpušas par 0,4% un eirozonā pieaugušas par 0,5%.
Mēneša inflācija reģistrēta 20 ES dalībvalstīs, un augstākā tā bijusi Itālijā (+1,2%) un Beļģijā (+1,1%). Latvijā, tāpat kā Horvātijā un Ungārijā, patēriņa cenas pieaugušas par 0,3%. Trīs bloka valstīs bijusi mēneša deflācija - Vācijā (-0,1%), Luksemburgā (-0,4%) un Maltā (-1%) -, bet Polijā, Portugālē, Slovākijā un Zviedrijā patēriņa cenas saglabājušās iepriekšējā mēneša līmenī. Lietuvā patēriņa cenas pieaugušas par 0,1%, bet Igaunijā tās palielinājušās par 0,6%.
"Eurostat" inflāciju aprēķina atbilstoši ES saskaņotajam patēriņa preču indeksam (HICP).