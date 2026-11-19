"Nē Krievijas asiņainajiem graudiem!" Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur notiek protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu ...
Krievijas graudu tranzītam caur Latviju grib pielikt punktu - Saeimā iesniegti likuma grozījumi
Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcija izskatīšanai parlamentā iesniegusi grozījumus Dzelzceļa likumā, kas aizliegtu graudu tranzītu, ja kravas nosūtīšanas stacija vai graudu izcelsmes valsts būtu Krievija vai Baltkrievija.
"Progresīvie" norāda, ka likumprojekta mērķis ir ievērot un nodrošināt Latvijas sabiedrības drošību, nepieļaut Latvijas drošību apdraudošu valstu, to pilsoņu un tām lojālu personu īpašuma izmantošanu un ekonomiskā labuma vairošanu, kā arī izslēgt iespējamību caur Latvijas teritoriju pārvadāt Ukrainas teritorijā nolaupītus graudus.
Grozījumi paredz, ka Ministru kabinets (MK) ne retāk kā reizi trīs gados izvērtē aizlieguma ietekmi uz tautsaimniecību un atbilstību sabiedrības interesēm un iesniedz Saeimai ziņojumu par to, kā arī, ja nepieciešams, normatīvo aktu grozījumus.
Kā ziņots, Saeima 24. septembrī aicināja valdību izstrādāt regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp tranzītā.
Ārlietu ministrija (ĀM) 13. novembrī rosināja ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu.
ĀM sadarbībā ar citām kompetentajām ministrijām ir sagatavojusi MK noteikumu projektu un iesniegusi to Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS). Tas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju.
ĀM pirms mēneša, 13. oktobrī, bija izvērtējusi un iesniegusi MK trīs iespējamos rīcības scenārijus graudu tranzīta aizliegšanai. Viens no tiem paredzēja panākt tranzīta aizliegumu Eiropas Savienības (ES) līmenī, nosakot attiecīgas ES sankcijas. Latvija šo jautājumu ir virzījusi sarunās ar ES institūcijām un dalībvalstīm dažādos līmeņos. ĀM uzsver, ka patlaban nav pietiekama dalībvalstu atbalsta vienota ES līmeņa tranzīta aizlieguma noteikšanai.
Tādēļ ĀM ir sagatavojusi nacionālu risinājumu, proti, nacionālo sankciju noteikšanu, pamatojoties uz Latvijas ārpolitikas un nacionālās drošības interesēm. ĀM skaidro, ka nacionālo sankciju mehānisms ļauj noteikt konkrētus ierobežojumus, vienlaikus paredzot to ievērošanas uzraudzību un atbildību par pārkāpumiem.
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Nākamajā dienā premjers protestā "Asins graudiem - nē!" solīja virzīt regulējumu, kas liegtu slēgt jaunus līgumus par Krievijas graudu tranzītu.
Graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem.
Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija, šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.