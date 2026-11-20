Dārgi zābaki tikai par 50 eiro! Veikals pievilina pircējus ar nereālām cenām
Izmantojot “Melnās piektdienas” izpārdošanas, ir jāuzmanās, lai neiekristu krāpnieku slazdos. Bankas Citadele Krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte intervijā portālam Jauns.lv atgādināja par piesardzību un apdomību, veicot pirkumus internetā.
Viņa atgādināja, ka “Black Friday” jeb “Melnā piektdienas” izpārdošanu laikā cilvēki ļoti daudz preču iegādājas internetā un tur parādās dažādi piedāvājumi par vilinošām cenām. Šajā laikā interneta lapās un sociālajos tīklos mēdz parādīties dažādas dārgo zīmolu lietas par zemākām cenām, nekā tās ir parasti ikdienā.
Saistībā ar to ir dažādi stāsti, ka preces neatbilst kvalitātei vai vispār netiek piegādātas. “Tāpēc ir ļoti kritiski jāvērtē veikali, kuros iegāde tiek veikta. Noteikti ļoti kritiski jāvērtē zemu cenu piedāvājumi par lietām, kas parasti nav tādā cenu līmenī.
Piedāvā dārgus zābakus par 50 eiro
Ir ļoti svarīgi veikt apdomīgus pirkumus, neizdarīt tos steigā un neticēt visam. Tas, kas ir pārāk lēts, vienmēr var būt aizdomīgs,” Everte aicināja apdomāties pirms pirkumu veikšanas. Piemēram, ja dārga zīmola zābaki parasti maksā 200 eiro, tad interneta veikalā tie nemaksās 50 eiro. Visticamāk, šāds piedāvājums ir krāpniecība.
“Tas [pārāk zema cena] jau ir sarkanais karogs, kas būtu jāvērtē. Ja kaut kas ir pārāk lēts, tas noteikti ir aizdomīgi. Noteikti iesakām internetā sameklēt dažādas atsauksmes par interneta veikaliem. Ieteicams pārbaudīt šo veikalu.
Krāpnieki ar mākslīgo intelektu izveido it kā ticamus interneta veikalus
Šobrīd ar mākslīgā intelekta rīkiem krāpnieki veiksmīgi var izveidot ļoti ticamas interneta mājas lapas, e-komercijas platformas, kas izskatās kā īsts veikals. Tāpēc ir svarīgi noteikti papētīt šo informāciju un atsauksmes internetā: vai kāds jau ir pircis un vai ir saņēmis preces no konkrētā veikala.
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Ļoti bieži var atrast atsauksmes par krāpnieku veikaliem. Ir daudz informācijas.” Ieteicams preces iegādāties no uzticamiem tirgotājiem un nepirkt no tādiem veikaliem, kuru vārdi nekad nav dzirdēti vai redzēti.
Varbūt ir vērts aiziet uz klātienes veikalu?
Tāpat pirms pirkuma veikšanas internetā patērētājs var doties uz kādu klātienes veikalu un apskatīties, cik tajā maksā līdzīgas preces. Tas palīdzētu saprast kopējo cenu līmeni. Piemēram, ja parasti kažoks maksā 500 eiro, tad īstā interneta veikalā tas nemaksās 200 eiro.
“Ir ļoti svarīgi ieslēgt kritisko domāšanu un vērtēt informāciju. Digitālais laikmets mums rada ērtības, bet tajā pašā laikā mums ir jāspēj tikt galā ar riskiem un tos pārvaldīt,” bankas Citadele Krāpšanas novēršanas daļas vadītāja teica.