Pagarinātāji ir ērts risinājums situācijās, kad kontaktligzdu mājoklī ir maz vai tās atrodas neērtās vietās.
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Šodien 05:32
Šo kļūdu pieļauj daudzi! Kuras elektroierīces nevajadzētu pieslēgt pagarinātājam un kāpēc tas ir bīstami?
Pagarinātājs ir teju katrā mājoklī, un ikdienā to izmantojam, īpaši neaizdomājoties par iespējamajiem riskiem. Tam pieslēdzam televizoru, datoru, virtuves tehniku un citas elektroierīces, taču ne visas no tām ir droši darbināt šādā veidā.
Šķietami nekaitīgs ieradums var beigties ar pārkarsušiem vadiem, sabojātām ierīcēm un sliktākajā gadījumā pat ugunsgrēku. Izrādās, ka dažas elektroierīces labāk pieslēgt tieši sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātājam. Kuras tās ir, kāpēc tas ir svarīgi un kādas pazīmes liecina, ka radusies bīstama situācija?