“Jasna” slēpošanas kūrorts 2026./2027. gadā
Uzzini, kas jauns Jasná slēpošanas kūrortā Slovākijā 2026./2027. gada ziemā: jauna ģimenes trase, plašākas nakts slēpošanas iespējas un uzlabota mākslīgā ...
“Jasna” slēpošanas kūrorts 2026./2027. gadā: jaunas trases un nakts slēpošana
Uzzini, kas jauns Jasná slēpošanas kūrortā Slovākijā 2026./2027. gada ziemā: jauna ģimenes trase, plašākas nakts slēpošanas iespējas un uzlabota mākslīgā sniega ražošana.
Slovākijas lielākais slēpošanas kūrorts 2026./2027. gada ziemas sezonai gatavojas ar vairākiem jaunumiem, kas paredzēti, lai uzlabotu atpūtas iespējas ģimenēm, atpūtas slēpotājiem un ziemas sporta entuziastiem.
Jasná-Chopok Liptovas reģionā piedāvā 52 kilometrus slēpošanas trašu Chopok kalna ziemeļu un dienvidu nogāzēs. Šoziem apmeklētājus gaida jauna ģimenēm piemērota nobrauciena trase, papildus apgaismotas trases un mākslīgā sniega ražošanas infrastruktūras uzlabojumi. Ziemas sezonas sākums plānots 2026. gada 27. novembrī.
Jauna vairāk nekā divus kilometrus gara ģimenes trase
Viens no nozīmīgākajiem gaidāmās sezonas jaunumiem ir jauna Family trase, kas savieno Luková 1665 metru augstumā ar Otupné teritoriju 1187 metru augstumā. Jaunā trase būs vairāk nekā divus kilometrus gara, paplašinot kūrorta piedāvājumu ģimenēm un atpūtas slēpotājiem. Apmeklētājiem, kuri dod priekšroku garākiem un mierīgākiem nobraucieniem, tā sniegs vēl vienu iespēju baudīt kalnus, nemeklējot pašas stāvākās nogāzes. Tas arī atspoguļo kūrorta plašāko pieeju dažādu prasmju slēpotāju vajadzībām.
Gandrīz seši kilometri apgaismotu trašu nakts slēpošanai
Daudziem ceļotāji slēpošanas brīvdienās vēlas maksimāli izmantot katru dienu. Jasná slēpošanai nav obligāti jābeidzas līdz ar dienasgaismu. 2026./2027. gada ziemai vēl divās trasēs uzstādīts jauns apgaismojums, pievienojot aptuveni 1,4 kilometrus apgaismotu nobraucienu. Kopā ar esošo infrastruktūru kūrorts piedāvā gandrīz sešus kilometrus apgaismotu trašu, tostarp Snowpark, Biela Púť un Brhliská teritorijās. Nakts slēpošana ļauj baudīt citādu kalnu atmosfēru – apgaismotas trases ieskauj tumsa un sniegotas ainavas.
Tā var būt pievilcīga arī cilvēkiem, kuri vēlas slēpošanu apvienot ar citām dienas aktivitātēm.
Uzlabota mākslīgā sniega ražošana Chopok dienvidu pusē
Izvēloties slēpošanas galamērķi, uzticami sniega apstākļi ir svarīgs apsvērums. Pateicoties attīstītajai mākslīgā sniega ražošanas infrastruktūrai, Liptovas reģionā slēpošanas sezona ilgst aptuveni piecus mēnešus, padarot to par pievilcīgu galamērķi ziemas sporta entuziastiem.
Šoziem Jasná ir vēl vairāk paplašinājusi mākslīgā sniega ražošanas infrastruktūru 34. trasē, kas atrodas Chopok dienvidu pusē. Uzlabojumu mērķis ir nodrošināt stabilākus slēpošanas apstākļus vieglākajā – zilajā trasē, kas no virsotnes ved dienvidu virzienā.
Gandrīz viss kūrorts ir aprīkots ar mākslīgā sniega ražošanas iespējām. Tomēr, tāpat kā jebkurā kalnu galamērķī, faktiskie sniega apstākļi un trašu pieejamība ir atkarīga no laikapstākļiem, temperatūras un kūrorta darbības. Pirms ceļojuma apmeklētājiem vajadzētu pārbaudīt aktuālos apstākļus.
Vai Jasná ir piemērota iesācējiem un ģimenēm?
Lai gan Jasná ir pazīstama ar plašu slēpošanas trašu klāstu, tā nav domāta tikai pieredzējušiem slēpotājiem. Kūrorts piedāvā dažādu grūtības pakāpju trases, kā arī slēpošanas skolas, inventāra nomu un slēpošanas pakalpojumus.
Ģimenes un iesācēji var izvēlēties vieglākas trases un profesionālu apmācību, savukārt pārliecinātāki slēpotāji var iepazīt daudzveidīgākas nogāzes. Jaunā Family trase sniedz vēl vienu iespēju apmeklētājiem, kuri vēlas mazāk sarežģītu slēpošanas pieredzi. Ceļojot ar bērniem, jānoskaidro, kuras trases un slēpošanas skolu programmas ir piemērotas viņu vecumam un prasmēm.
Vairāk nekā tradicionālā kalnu slēpošana
Skaistais Liptovas reģions piesaista arī cilvēkus, kurus interesē citi ziemas sporta veidi. Atkarībā no apstākļiem un individuālās pieredzes pieejamas tādas aktivitātes kā slēpošanas pārgājieni, frīraids un citas sniega aktivitātes.
Pieredzējušiem slēpotājiem fresh track piedāvā iespēju sākt dienu svaigi sagatavotās trasēs vēl pirms ierastā slēpošanas laika, pēc tam baudot brokastis Chopok kalnā. Pēc slēpošanas apmeklētāji var iepazīt kūrorta restorānus un après-ski atpūtas vietas. Panorāmas restorāns Rotunda Chopok virsotnē ir viena no reģiona izceltajām maltīšu baudīšanas iespējām kalnos.
Kā pārvietoties Jasná apkārtnē
Transports ir vēl viens praktisks apsvērums apmeklētājiem. Ziemā no dažādām Liptovas reģiona vietām kursē bezmaksas autobusi. Apmeklētāji, kuri ierodas ar automašīnu, var izmantot bezmaksas autostāvvietu pie Demänovská ielejas ieejas un turpināt ceļu uz kūrortu ar slēpotāju autobusiem, kuru plānotais kursēšanas intervāls ir aptuveni 15 minūtes. Pirms izbraukšanas jāpārbauda autobusu saraksti un transporta organizācija.
Slēpošanas brīvdienu plānošana Jasná 2026./2027. gadā
Ar 52 kilometriem trašu, paplašinātām nakts slēpošanas iespējām un jaunu infrastruktūru atpūtas slēpotājiem Jasná piedāvā vairākus iemeslus izvēlēties Slovākiju ziemas brīvdienām. Kūrorta atrašanās Liptovā nozīmē arī iespēju apvienot slēpošanu ar termālajiem akvaparkiem, labsajūtas aktivitātēm un vietējiem apskates objektiem.
Tiem, kuri vēlas daudzveidīgas ziemas brīvdienas, nevis katru dienu pavadīt trasēs, šāda kombinācija var būt īpaši pievilcīga. Plašāka informācija par slēpošanu un ziemas aktivitātēm Liptovā pieejama https://visitliptov.eu.
Projekts īstenots ar Slovākijas Republikas Tūrisma un sporta ministrijas finansiālu atbalstu.