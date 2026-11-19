Ziemas brīvdienas Slovākijā: iepazīsti Liptovu 2026./2027. gadā
Plāno ziemas brīvdienas Slovākijā? Iepazīsti Liptovas slēpošanas kūrortus, termālos baseinus, kalnu piedzīvojumus un iemeslus, kāpēc šoziem šeit viesoties.
FOTO: ziemas brīvdienas Slovākijā: iepazīsti Liptovu 2026./2027. gadā
Plāno ziemas brīvdienas Slovākijā? Iepazīsti Liptovas slēpošanas kūrortus, termālos baseinus, kalnu piedzīvojumus un iemeslus, kāpēc šoziem šeit viesoties.
Plānojot ziemas brīvdienas Eiropā, pirmā vieta, kas parasti nāk prātā, ir Alpi. Taču ceļotājiem, kuri meklē kalnu ainavas, daudzveidīgas ziemas aktivitātes un iespēju atpūsties pēc ārā pavadītas dienas, pievilcīga alternatīva var būt Slovākija.
Liptovas reģions valsts sirdī salīdzinoši nelielā teritorijā apvieno slēpošanas kūrortus, termālos akvaparkus, tradicionālo virtuvi un kalnu piedzīvojumus. Šeit no rīta var slēpot, pēcpusdienā atpūsties siltā ūdenī, bet vakarā baudīt vietējos ēdienus.
Lūk, pieci iemesli, kāpēc Liptovu vērts iekļaut 2026./2027. gada ziemas ceļojumu plānos.
1. Slovākijā var nopietni slēpot, nedodoties uz Alpiem
Viens no Liptovas galvenajiem apskates objektiem ir Jasná-Chopok – lielākais slēpošanas kūrorts Slovākijā. Tas atrodas Chopok kalna ziemeļu un dienvidu nogāzēs un piedāvā 52 kilometrus slēpošanas trašu aptuveni 2000 metru augstumā.
Kūrorts ir piemērots slēpotājiem ar dažādām prasmēm – gan iesācējiem, kuri apgūst pirmās iemaņas, gan jau pieredzējušiem, kas meklē sarežģītākas trases.
2026./2027. gada ziemas sezonā Jasná ievieš vairākus uzlabojumus, tostarp jaunu ģimenēm piemērotu trasi, plašākas nakts slēpošanas iespējas un modernizētas mākslīgā sniega ražošanas iekārtas.
Sezonas sākums plānots 2026. gada 27. novembrī, bet faktiskā darbība būs atkarīga no laikapstākļiem un sniega apstākļiem.
2. Slēpošanu var apvienot ar atpūtu termālajos baseinos
Liptovu īpaši interesantu padara iespēja viena ceļojuma laikā izbaudīt divas ļoti atšķirīgas ziemas pieredzes.
Pēc vairākām stundām sniegotajās kalnu nogāzēs var doties uz termālajiem akvaparkiem un labsajūtas centriem. Starp reģiona pazīstamākajiem galamērķiem ir Tatralandia akvaparks Liptovský Mikuláš pilsētā, Bešeňová termālais akvaparks un termālie baseini Lúčky. Šajās vietās pieejami silti baseini, labsajūtas procedūras, ūdens aktivitātes un saunas, tāpēc tās ir piemērotas pāriem, ģimenēm un ceļotājiem, kuri slēpošanas vietā dod priekšroku atpūtai.
Šī daudzveidība padara Liptovu par praktisku izvēli arī grupām, kuru dalībniekiem ir atšķirīgas brīvdienu vēlmes.
3. Arī ārpus slēpošanas trasēm var daudz ko piedzīvot
Ziemas brīvdienām Liptovā nav jābūt tikai par slēpošanu. Apmeklētāji var iepazīt kalnu restorānus, nogaršot tradicionālos slovāku ēdienus vai izbaudīt après-ski atmosfēru Jasná apkārtnē.
Tiem, kuri meklē kaut ko neparastu, kūrorts piedāvā tādas iespējas kā fresh track – slēpošanu agrā rītā pa svaigi sagatavotām trasēm, kam seko brokastis Chopok kalnā. Vēl viena iespēja ir izbrauciens ar sniega trases kopšanas tehniku pēc trašu slēgšanas. Vakara izklaides cienītāji var apmeklēt Jasná après-ski atpūtas vietas, koncertus un naktsdzīves pasākumus.
4. Liptovā pieejamas naktsmītnes dažādiem budžetiem
Vēl viena priekšrocība ir reģiona daudzveidīgais naktsmītņu piedāvājums. Ceļotāji var izvēlēties viesnīcas, kalnu namiņus, ģimenes viesu namus, brīvdienu mājas un privātus apartamentus. Daži naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji piedāvā arī komplektus, kuros iekļautas slēpošanas pacēlāju kartes vai termālo akvaparku apmeklējumi.
Lai gan cenas ir atkarīgas no ceļojuma datumiem un naktsmītnes kategorijas, šī daudzveidība ļauj elastīgāk plānot ziemas brīvdienas.
Salīdzinot dažādus Eiropas slēpošanas galamērķus, ir vērts izvērtēt kopējās naktsmītņu, slēpošanas, transporta un papildu aktivitāšu izmaksas, nevis tikai pacēlāja kartes cenu.
5. Reģions ir kompakts un ērti iepazīstams
Liptovā vienā reģionā atrodas vairāki nozīmīgi ziemas atpūtas objekti. Ziemas sezonā no dažādām vietām kursē bezmaksas autobusi, kas palīdz slēpotājiem nokļūt no naktsmītnēm līdz slēpošanas infrastruktūrai. Jasná apmeklētāji var izmantot arī bezmaksas autostāvvietu pie Demänovská ielejas ieejas un tālāk uz kūrortu doties ar slēpotāju autobusu.
Tiem, kas nakšņo reģionā, Liptov Region Card piedāvā atlaides apskates objektiem, aktivitātēm, ēdināšanai un atsevišķiem pakalpojumiem. Viesi, kuri uzturas ilgāk par divām naktīm, karti var saņemt bez maksas.
Vai ir vērts ziemā apmeklēt Liptovu?
Ceļotājiem, kuri vēlas kaut ko vairāk par tradicionālām slēpošanas brīvdienām, Liptova piedāvā interesantas pieredzes. Tās pievilcību veido ne tikai Jasná slēpošanas zonas plašums, bet arī iespēja apvienot kalnu sportu ar atpūtu termālajos baseinos, vietējo virtuvi un dažādām aktivitātēm visa ceļojuma laikā. Neatkarīgi no tā, vai ceļojat divatā, ar draugiem vai ģimeni, maršrutu iespējams veidot atbilstoši savām interesēm. Plašāka informācija par reģionu un tā ziemas apskates objektiem pieejama VisitLiptov.eu.
Projekts īstenots ar Slovākijas Republikas Tūrisma un sporta ministrijas finansiālu atbalstu.