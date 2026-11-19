Pieprasījums pēc ALPPES Capital obligācijām sasniedz 22 miljonus eiro un uzņēmums palielina emisijas apjomu
Otrdien, 17. novembrī, noslēdzās investīciju uzņēmuma ALPPES Capital publiskais obligāciju piedāvājums. Tā laikā tika saņemti 537 investoru rīkojumi par kopējo summu 22,16 miljoni eiro. Tādējādi pieprasījums pēc ALPPES Capital obligācijām pārsniedza sākotnēji plānoto 15 miljonu eiro emisijas apjomu par 7,16 miljoniem eiro jeb 47,7%. Ņemot vērā augsto investoru interesi, ALPPES Capital vadība nolēma izmantot emisijas noteikumos atļauto iespēju un palielināt emisijas apjomu līdz maksimāliem 20 miljoniem eiro.
„Esam apmierināti ar obligāciju publiskā piedāvājuma rezultātiem. Pieprasījums pēc ALPPES Capital obligācijām gandrīz pusotru reizi pārsniedza piedāvājumu. Aptuveni pusi no pieprasījuma jeb 51% veidoja institucionālie investori, bet otru pusi – privātie investori. Lai gan sākotnējais mērķis bija piesaistīt 15 miljonus eiro, taču augstās investoru intereses dēļ nolēmām palielināt piedāvājuma apjomu līdz 20 miljoniem eiro. Esam pateicīgi visiem investoriem, kuri piedalījās uzņēmuma publiskajā obligāciju piedāvājumā,” norāda ALPPES Capital operatīvās darbības vadītājs Vairis Dmitrijevs.
Kopumā investori no visām trim Baltijas valstīm iesniedza 537 rīkojumus par ALPPES Capital obligāciju iegādi 22,16 miljonu eiro apmērā. Nedaudz vairāk nekā pusi jeb 52% no kopējās summas veidoja Latvijā iesniegtie rīkojumi, Lietuvā – 37%, bet Igaunijā – 11%. Savukārt pēc rīkojumu skaita visaktīvākie bija Igaunijas investori, kuri iesniedza 45% no visiem rīkojumiem, Latvijas investori iesniedza 41%, savukārt Lietuvas investori – 14% no visiem rīkojumiem.
Jau iepriekš ziņots, ALPPES Capital publiskais obligāciju piedāvājums norisinājās no 3. līdz 17. novembrim. Tā ietvaros investori no visām trim Baltijas valstīm varēja iegādāties obligācijas ar nominālvērtību 1 000 eiro. Obligāciju gada procentu likme bija 8,75%. Procentu maksājumi tiks veikti reizi mēnesī. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2030. gada 23. novembris.
Obligāciju emisiju organizēja Signet Bank, juridisko atbalstu sniedza Sorainen.
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Paredzams, ka norēķini par obligācijām (ISIN: LV0000114064) tiks veikti 2026. gada 23. novembrī, savukārt tirdzniecībai Nasdaq Baltic First North tirgū ALPPES Capital obligācijas tiks iekļautas 2026. gada 30. novembrī vai ap šo laiku.