“Grindeks”, “Olpha”, “Lauma Lingerie” un citi - publiskots jaunākais saraksts ar uzņēmumiem, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ceturtdien, 19. novembrī, publiskojusi atjauninātu sarakstu ar Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri turpina preču tirdzniecību ar Krieviju vai Baltkrieviju. Jaunākie dati aptver oktobri, un sarakstā atrodami arī vairāki Latvijā labi pazīstami uzņēmumi.
Starp sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem ir Latvijas farmācijas nozares pārstāvji AS “Grindeks” un AS “Olpha”, kā arī AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars”. Tajā atrodami arī tekstilrūpniecības uzņēmumi SIA “Lauma Fabrics” un AS “Lauma Lingerie”, saldumu ražotājs SIA “Aizkraukles saldumi”, pārtikas nozares uzņēmums SIA “Puratos Latvia”, kā arī SIA “Rīgas stikls”.
Oktobra sarakstā minēti arī SIA “Mono”, SIA “Meistars Jūrmalas”, SIA “Pernod Ricard Eastern Europe Operations” un vairāki transporta, loģistikas un kravu pārvadājumu nozares uzņēmumi, tostarp SIA “Trialto Latvia”, SIA “Rin Cargo”, SIA “Topaz Logistics” un SIA “Baltmarine Terminal”.
Ko nozīmē uzņēmuma atrašanās sarakstā?
CSP publicētajā informācijā apkopoti uzņēmumi, kuri attiecīgajā mēnesī eksportējuši preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importējuši preces no šīm valstīm. Sarakstā nav nodalīts, kuri uzņēmumi veikuši eksportu un kuri importu, tāpat nav norādīts, ar kuru no abām valstīm notikuši darījumi. Publiskotie dati neatklāj arī tirgoto preču veidus, apjomus vai darījumu vērtību.
CSP publiskotais saraksts atspoguļo uzņēmumu iesaisti preču tirdzniecībā ar Krieviju vai Baltkrieviju, taču tajā nav sniegta informācija par iespējamiem sankciju pārkāpumiem. Uzņēmumu saraksta publicēšanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.
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Šāda informācija sabiedrībai atkārtoti kļuva pieejama šā gada augustā, kad tika publicēti dati par jūliju. Toreiz sarakstā bija 171 uzņēmums, savukārt septembrī to skaits bija samazinājies līdz 142. Saraksts tiek papildināts katru mēnesi, saglabājot arī iepriekšējo mēnešu datus, kas ļauj izsekot uzņēmumu dalībai preču tirdzniecībā ar abām valstīm.
Pilns uzņēmumu saraksts pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē.