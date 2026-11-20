Pirmais zemo cenu veikals "Tuvi" Rīgā tiks atvērts 26. novembrī
Jau pavisam drīz Rīgā tiks atvērts zemo cenu veikals "Tuvi". Pircēji to varēs apmeklēt jau 26. novembrī.
Šis būs nozīmīgs notikums Rīgai, jo veikals "Tuvi" piedāvās plašu preču sortimentu ar minimālu uzcenojumu.
“Jā, ar prieku paziņojam, ka veikals "Tuvi" oficiāli vērs durvis ceturtdien, 26. novembrī, plkst. 13.00. Priecāsimies redzēt gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. Mūsu veikals ne tikai izcelsies pārtikas mazumtirdzniecības tirgū, bet arī kļūs par jaunu iepirkšanās vietu pircējiem, kuri vēlas iegādāties preces par vēl nebijuši zemām cenām. Līdzīga zemo cenu veikala Rīgā šobrīd nav,” norāda uzņēmuma "Tuvi" pārstāvji.
Pircējiem pieejamie produkti būs: piena produkti, olas, gaļa, putnu gaļa, dārzeņi, augļi, konfektes, tēja, kafija, sulas un limonādes, bērnu pārtika, kosmētika, sadzīves ķīmija, preces mājdzīvniekiem, apģērbs un daudz kas cits.
Cenas neatstās vienaldzīgu nevienu! Piemēram, "Tuvi" veikalā varēs iegādāties litru 2% piena tikai par 0,69 €, kilogramu pelmeņu – par 1,28 €, savukārt makaronus (spageti, 400 g) – tikai par 0,39 €.
Kāpēc tik lēti? "Tuvi" veikala pamatkoncepcija ir atteikties no visiem liekajiem izdevumiem, lai pēc iespējas samazinātu preču uzcenojumu. Tādējādi pircējiem nav jāpārmaksā par veikala interjeru, dārgu iepakojumu, mārketingu un citām līdzīgām izmaksām. Rezultātā ieguvējas ir abas puses: cilvēki saņem kvalitatīvas preces par lieliskām cenām, bet veikals gūst peļņu.
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"Tuvi" veikala atklāšana Rīgā ir tikai pirmais solis uzņēmuma attīstībā Latvijas tirgū. Tirdzniecības vietas tiks atvērtas arī citās pilsētās.
Jau zināms, ka 17. decembrī plkst. 13.00 Tuvi veikals tiks atvērts Rēzeknē. Nākamās pilsētas, kurās plānota veikalu atvēršana, ir Ventspils, Tukums, Liepāja, Daugavpils un Jēkabpils. "Tuvi" veikali turpinas parādīties arī citās Latvijas pilsētās.
No šīs dienas Jūs sāksiet pierast pie patiešām zemām cenām.