“GTA VI” sagrauj skatīšanās rekordus - miljoni vēro spēles pirmās stundas
Pēc vairāk nekā desmit gadu ilgas gaidīšanas klajā nākusi viena no visu laiku gaidītākajām videospēlēm – “Grand Theft Auto VI” jeb “GTA VI”. Tās iznākšana izraisījusi milzīgu ažiotāžu visā pasaulē, un jau pirmajās stundās spēle pārspējusi vairākus vēsturiskus skatīšanās rekordus. Miljoniem cilvēku vienlaikus sekojuši līdzi pirmajām spēles tiešraidēm internetā.
Saskaņā ar tiešraižu analītikas uzņēmuma “Streams Charts” apkopotajiem datiem, pirmajās trīs stundās kopš “GTA VI” kļuva pieejama spēlētājiem, tās tiešraides dažādās interneta platformās vienlaikus vērojuši vairāk nekā 7,88 miljoni skatītāju. Tas ir jauns videospēļu iznākšanas tiešraižu rekords.
Līdz šim šāds sasniegums piederēja videospēlei “Valorant”, kuras slēgtās beta versijas izmēģināšana 2020. gadā piesaistīja aptuveni 1,74 miljonus vienlaicīgu skatītāju. Tādējādi “GTA VI” iepriekšējo rekordu pārspējusi vairāk nekā četras reizes.
Īpaši iespaidīgi rezultāti sasniegti populārajā straumēšanas platformā “Twitch”, kur “GTA VI” tiešraides vienlaikus skatījušies aptuveni 3,29 miljoni cilvēku. Ar šo rezultātu spēle kļuvusi par skatītāko videospēļu kategoriju platformas vēsturē, apsteidzot tādus spēļu pasaules grandus kā “League of Legends” un “Fortnite”.
Arī citās platformās interese bijusi milzīga. Vietnē “YouTube” spēles tiešraides sasniegušas aptuveni 3,19 miljonus vienlaicīgu skatītāju, savukārt platformā “Kick” – aptuveni 1,5 miljonus. Šie skaitļi atspoguļo katras platformas atsevišķi sasniegto augstāko skatītāju skaitu.
Turklāt “Kick” fiksēts vēl viens rekords – vienlaikus “GTA VI” pārraidījuši 1128 kanāli, kas ir lielākais vienas videospēles tiešraižu kanālu skaits šīs platformas vēsturē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rekordi sasniegti, vēl pirms spēle bija pieejama visā pasaulē
Vēl pārsteidzošāku šos rezultātus padara fakts, ka rekordi sasniegti laikā, kad “GTA VI” vēl nebija pieejama visos pasaules reģionos. Spēles iznākšana organizēta pakāpeniski, katrā reģionā to atverot 19. novembra pusnaktī pēc vietējā laika. Vieni no pirmajiem virtuālajā pasaulē varēja doties Jaunzēlandes spēlētāji, kuru piedzīvojumiem internetā sekoja miljoniem interesentu.
Turklāt, kā norāda “Streams Charts”, vairāk nekā 200 populāru satura veidotāju, pārraidot jaunās spēles pirmās stundas, sasnieguši savus personīgos skatītāju skaita rekordus.
“Grand Theft Auto VI” ir 2013. gadā iznākušās “GTA V” turpinājums. Jaunā spēle aizved spēlētājus uz izdomāto Leonidas štatu un Maiami iedvesmoto Vice City pilsētu. Spēles centrā ir divi galvenie varoņi – Lūsija un Džeisons.
“GTA VI” oficiālā iznākšana ir 2026. gada 19. novembrī, un sākotnēji tā pieejama “PlayStation 5” un “Xbox Series X/S” konsolēm.