Vietējo produktu īpatsvars “Lidl” veikalos turpina pieaugt
Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl Latvija” mērķtiecīgi strādā pie sadarbības paplašināšanas ar vietējiem ražotājiem. Kopš darbības uzsākšanas vietējo produktu īpatsvars “Lidl” veikalos Latvijā turpina pieaugt, un šobrīd tie ir aptuveni 200 produktu pastāvīgajā sortimentā.
Pirms 5 gadiem, kad “Lidl” atvēra savus pirmos veikalus Latvijā, uzņēmums jau bija uzsācis sadarbību ar vietējiem ražotājiem, kas katru gadu ir paplašinājusies dažādās pārtikas produktu kategorijās gan pastāvīgajā sortimentā, gan dažādās akcijās.
“Lai gan esam starptautisks uzņēmums, sadarbībai ar vietējiem ražotājiem katrā valstī pievēršam pastiprinātu uzmanību. Katru gadu vietējo partneru loks tikai paplašinās. Šogad Latvijā svinam 5 gadus un esam gandarīti, ka varam svinēt kopā ar vietējiem ražotājiem, kas aug kopā ar “Lidl”, jo piegādā savus produktus ne tikai “Lidl” veikaliem Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Taču vislielākais prieks ir par tiem ražotājiem, kas šo latiņu ir pacēluši augstāk un piegādā savus produktus uz “Lidl” veikaliem arī citās Eiropas valstīs,” uzsver “Lidl Latvija” valdes loceklis un Iepirkumu departamenta vadītājs Svens Seidžs (Sven Sage).
Lielākā daļa produktu “Lidl” veikalos ir ar uzņēmuma privātiem zīmoliem, tas nozīmē, ka šie zīmoli ir pieejami tikai “Lidl” veikalos. Taču bieži vien privāto zīmolu produkti ir ražoti tepat Latvijā. Tāpat pieejami arī produkti ar ražotāju pašu zīmoliem.
“Šobrīd “Lidl” veikaliem Latvijā piegādājam olas gan ar “Lidl” privāto preču zīmi, gan ar savu zīmolu “OLUKSNE”, kuram nupat atjaunots dizains par godu “Alūksnes putnu fermas” 65-gadei. Sadarbību vērtējam ļoti pozitīvi, jo mūsu piegādātie olu apjomi tikai palielinās. Un šī sadarbība ir palīdzējusi mums palielināt olu eksportu ne tikai Baltijas valstīs, bet arī uz Slovākiju. Līdz ar to bija nepieciešams palielināt arī ražošanas jaudas, tādējādi Alūksnē kopumā esam palielinājuši ražošanas kapacitāti līdz 180 miljoniem olu gadā un plānojam to palielināt vēl,” par uzņēmuma attīstību stāsta “Agrova” mārketinga direktore Viktorija Gulbe.
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Savukārt “Gaļas nams - Ādaži” ar “Lidl” sadarbojas jau vairākus gadus, piedāvājot klientiem gaļas produktus, taču no šī gada sadarbība tika paplašināta gatavo ēdienu kategorijā. Šobrīd “Lidl” veikalos pieejami 19 uzņēmumā ražoti produkti. Lielāko sortimenta daļu veido 16 gatavo ēdienu zīmola “SuShef” produkti, no tiem 7 ir salāti, 6 zupas un 3 otrie ēdieni, kā arī 3 gaļas produkti.
“Sadarbība ar “Lidl” ļāvusi attīstīt gatavo maltīšu sortimentu, kas mums ir jauns darbības virziens. Daudzus gadus bijām gaļas pārstrādes uzņēmums, tagad esam arī gatavo ēdienu ražotājs, un Lielvārdē gatavotie salāti un otrie ēdieni nu tiek pārdoti visās trīs Baltijas valstīs. Mūsu ražošanas apjomi ir auguši, un tiem līdzi esam pielāgojuši gan ražošanas telpas, gan ražošanas un pakošanas iekārtas. Vēl pirms dažiem gadiem mēs tikai skatījāmies šajā virzienā. Novērtējam, ka nākot ar savu ideju, redzējumu, tiekam uzklausīti. “Lidl” prasības pret ražotāju ir nemainīgi augstas, bet saprotamas, jo no tā iegūst gan produkts, gan pircējs,” pieredzē dalās “Gaļas nams - Ādaži” valdes loceklis Jurijs Skribis.
Arī turpmāk “Lidl Latvija” plāno turpināt paplašināt sortimentu ar vietējiem produktiem un veidot jaunas partnerības, tādējādi nodrošinot Latvijas pircējiem kvalitatīvu un plašu vietējās produkcijas klāstu.