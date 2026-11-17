ASV štats iesūdz tiesā „OpenAI” pēc mākslīgā intelekta aģentu veiktā kiberuzbrukuma
ASV Kalifornijas štats pirmdien iesūdzējis tiesā mākslīgā intelekta uzņēmumu "OpenAI", apgalvojot, ka tas apdraudējis sabiedrību, pieļaujot mākslīgā intelekta aģentu ielaušanos uzņēmuma "Hugging Face" platformā.
Kalifornijas ģenerālprokurora Roba Bonta sūdzībā Sanfrancisko Augstākajā tiesā apgalvots, ka "OpenAI" apzināti izstrādāja un testēja savu eksperimentālo tehnoloģiju "bez aizsardzības pasākumiem un uzraudzības, kas nepieciešami, lai pienācīgi aizsargātu sabiedrību".
Runa ir par jūlijā notikušo incidentu, kad "OpenAI" modeļu eksperimentālās versijas ieguva piekļuvi publiskajam internetam un veica kiberuzbrukumu "Hugging Face".
"Uzbrukums "Hugging Face" bija paredzams rezultāts "OpenAI" iekšējai kultūrai, kas par prioritāti izvirza izaugsmi un strauju modeļu izstrādi, nevis drošību un atbildību, un tas bija tikai viens no 80 zināmajiem incidentiem," paziņoja Bonta. "Kalifornijā mēs novērtējam inovācijas, taču mēs pieprasām, lai inovācijas notiktu saskaņā ar likumu neatkarīgi no produkta vai uzņēmuma," viņš uzsvēra.
Sūdzībā apgalvots, ka "OpenAI" pārkāpj štata likumus, jo "drošības procedūras ir nepietiekamas, tiek ignorēta sabiedrības drošība un notiek bīstama produkta testēšana bez uzraudzības, kā arī tiek sniegti maldinoši paziņojumi patērētājiem un sabiedrībai".
"OpenAI" preses pārstāvis ziņu aģentūrai AFP apgalvoja, ka uzņēmums ir "veicis plašus un pārredzamus pasākumus, lai izprastu un novērstu neatbilstošu modeļu darbību". "Šķiet, ka šī prasība izceļ tieši "OpenAI" saistībā ar problēmu, ko ir identificējušas visas lielākās mākslīgā intelekta laboratorijas," piebilda uzņēmuma pārstāvis.
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