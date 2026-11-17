Būs gan premium pārstāvji, gan jaunpienāceji. Izstāde Auto 2027 sola autozīmolu skaita rekordu
Nākamā gada 16. aprīlī izstāžu centrā Ķīpsala jau 32. reizi durvis vērs tradicionālā pavasara izstāde Auto 2027. Dalībnieku pieteikšanās 2027. gada izstādei jau izsludināta, un pieteikumu ir pat vairāk nekā bija šī gada pavasarī.
Gints Šāvējs, izstādes Auto 2027 projektu vadītājs: “Šobrīd pieprasījums ir augsts, un 80% halles ir izpārdoti. Pieteikušies jau 27 zīmoli. Ja šogad bija 9 jaunpienācēji, tad nākamajā gadā tam pievienojušies vēl 5.” Lielākā interese piesaistīt potenciālos pircējus ir tirgus jaunpienācējiem, kuru nākamā gada aprīlī būs vēl vairāk nekā jau ir tagad. Taču tradicionālie tirgus līderi negrasās padoties bez cīņas un vienkārši atkāpties ēnā: “Ir gan premium pārstāvji kā Audi, gan jaunpienāceji - Zeekr, Polestar un Xpeng.”
Jau pieminētais Audi zīmols ļaus ikvienam apskatīt jauno Q7, kas pārdošanā nonācis jau tagad. Taču plānotas arī pāris pirmizrādes. Gatis Balgalvis, Moller Auto Rīga direktors: “Absolūts jaunums - Audi Q9. Būs arī elektriskais Audi A2 e-tron un jaunais Audi A6 Allroad pazīstamajā RS6 platuma virsbūvē. Tas varētu būt mūsu “enkura” modelis, lai piesaistītu klientus.
Par apmeklētāju piesaisti domā arī izstādes Auto 2027 rīkotāji. “Mums ir bijuši pasaules šaurākie auto un bijuši LEGO auto. Varbūt tepat Baltijā var atrast ko interesantu,” prāto Šāvējs. Volkswagen pārstāvji lielāko autoizstādi Baltijā uzskata par iespēju ne tikai satikt klientus, bet arī sajust noskaņojumu autotirgū.
Ainars Kontants, Moller Auto Baltic tirdzniecības vadītājs Baltijā: “Izstāde palīdz mums kā Volkswagen pārstāvjiem, bet apmeklētājiem rada iespēju apskatīt visu, kas notiek tirgū.” Bet ar ko gan Volkswagen spēs mūs pārsteigt, ja vairums jauno modeļu sasniegs Latviju krietni pirms nākamā gada aprīļa? “Mēs iepriecināsim ar mūsu elektroauto plejādi,” saka Kontants. “Sākam ar ID. Polo, bet “odziņa” būs jaunais ID. Tiguan.”
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Viens no trim vieglo jauno auto tirgus līderiem Škoda šī gada izstādē startēja salīdzinoši pieticīgi, jo pie apvāršņa jau vīdēja jauno elektromobiļu Epiq un Peaq aprises. Māris Jansons, Auto 100 Latvia Škoda importētāja vadītājs: “Jāsaka, ka nebijām gaidījuši tādi interesi par Epiq un Peaq. Abi divi būs redzami izstādē, un ceram, ka varēsim parādīt Epiq Sportline. Galvenais mums ir Kodiaq, un tam ir atgriezusies Laurin & Klement versija.”
Pat tad, ja elektromobiļu bums pēc pusgada būs nedaudz noplacis Škodai būs, ko piedāvāt - tostarp arī izstādē. Ap to laiki būs klāt arī Škoda Octavia ar jauno pašuzlādes hibrīdu.