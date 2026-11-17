Krosovers, kurš mācēja braukt pa trasi. Pirmais brauciens ar Polestar 4 SUV
Par Polestar markas automašīnām Latvijā arvien zinām gaužām maz. Bet nu mums ir savs Polestar dīleris, un tas ir labs iemesls, lai iepazītos ar zviedru elektromobiļiem tuvāk. Šoreiz TV Autoziņas brauc ar jauno Polestar 4 SUV, un jābūt nopietnam iemeslam, kāpēc tikšanās ar krosoveru sarīkota Askari trasē Spānijā.
Polestar zīmolu pirms mazāk nekā desmit gadiem kopīgiem spēkiem izveidoja Volvo un Geely. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Zviedrijā, Gēteborgā ar otru biroju Londonā. Pašas automašīnas galvenokārt ražotas Ķīnā, taču ne visas. Piemēram, Polestar 4 SUV ražots Dienvidkorejā, bijušajā Renault Samsung rūpnīcā Busānā.
Ņemot vērā Polestar izcelsmi līdzība ar Volvo elektromobiļiem salonā nepārsteidz. Viens ekrāns aiz stūres, otrs, lielāks, pa vidu un viens vienīgs grozāms kloķis viduskonsolē. Virsbūves krāsu izvēle nav liela, tomēr aksesuāru netrūkst. Tāpat kā citiem elektromobiļiem uz Geely platformas, spoguļi uztupināti uz kātiņa un grozās kopā ar korpusu. Un tie tāpat kā stūre regulējas tikai no tās pašas stūres.
Motora versijas ir tikai divas - 272 ZS ar motoru aizmugurē un 544 ZS ar diviem motoriem. Sākuma cena ir 59 990 eiro par pirmo un gandrīz 64 000 eiro par otro. Lai gan ir motori, varam nobraukt 600 km ar 100 kWh bateriju, pie tam ātri. "Ātri" tas nozīmē līdz 200 km/h kur tas atļauts. Ātrās uzlādes jauda ir 200 kW - kur tas iespējams. Iekšā vējš un riepas vispār nav dzirdamas. Un Polestar 4 SUV ir arī ievērojami lētāks par it kā klasi augstāku, tomēr izskatā līdzīgu Polestar 3. Polestar ir divi modeļi ar kārtas skaitli 4. Kupeja gan ir nedaudz dārgāka. Garums ir identisks, taču, noliekot blakus, tās šķiet kā divas dažādas automašīnas. Polestar coupe aizmugurē nemaz nav stikla, SUV ir, un vēl paliek vieta līdz pt 1500 l bagāžniekam, ja noloka sēdekļus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Askari trases apkārtnē izmēģinājām Polestar 4 SUV arī bezceļā, ko tas arī uzveica godam. Līdz ar to jāsaka, ka tas izdevies automobilis. Tomēr pietrūkst ķirsīša uz tortes, lai teiktu: “bāc kā es šito gribu!” Laikam jau Polestar ļaudis arī pamanīja nelielu šaubu ēnu, tāpēc saldajā ēdienā mums tika pa īstam ātrs brauciens ar Polestar 4 SUV Performance. Ascari Race Track ir unikāls objekts ar 26 līkumiem, kas aizgūti no slavenām sacīkšu trasēm. Lai gan Polestar 4 SUV klīrenss nepārsniedz 19 centimetrus, tā noteikti bija augstākā automašīna no zemes, ar ko bija gadījies traukties šajā trasē.
Performance modelis no citiem 4 SUV atšķiras ne tikai ar 22 collu riteņiem 20 vietā un specpasūtījuma Pirelli riepām tikpat speciālu Hankook iON vietās. Šim Polestar ir arī aktīvie ZF amortizatori. Un vispār daudz kas šajā elektromobilī izstrādāts Eiropā. Paātrinājums ir 3,9 sekundes. Nav rekords, bet 2,3 tonnas smagam krosoveram ar čemodānu pilnu bagāžnieku. Vēsturiski Polestar zīmola saknes meklējamas autosacīkstēs, un reiz ar tādu nosaukumu mēs pazinām tūninga detaļas Volvo automašīnām.