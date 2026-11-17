Notiks kārtējā "airBaltic" restrukturizācijas procesa tiesas sēde ASV
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā šodien plkst. 10 pēc ASV laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika notiks Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" restrukturizācijas procesa kārtējā tiesas sēde jeb "omnibus hearing", liecina tiesā iesniegtais paziņojums.
ASV "Chapter 11" restrukturizācijas procesos šādas sēdes notiek regulāri, un tajās izskata dažādus procesa gaitā radušos jautājumus, tostarp uzņēmuma un kreditoru iesniegtos pieteikumus, iebildumus, termiņu pagarinājumus, līgumu apstiprināšanu un citus ar restrukturizāciju saistītus jautājumus.
Saskaņā ar tiesā iesniegto sēdes darba kārtību šodien paredzēts izskatīt "airBaltic" pieteikumu par sešu "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumu izbeigšanu no 17. novembra un lidmašīnu atdošanas procedūras apstiprināšanu.
"airBaltic" tiesai iesniegusi paziņojumu, ka noteiktajā termiņā nav saņemti iebildumi pret šo pieteikumu, tādēļ uzņēmums lūdz tiesu to apstiprināt. Pēc sarunām ar iznomātājiem precizēti arī piedāvātie lidmašīnu atdošanas nosacījumi, tostarp iznomātāju tiesības pieprasīt kompensācijas un kārtība, kādā sedzamas ar lidmašīnu atdošanu saistītās izmaksas.
Tāpat tiesa izskatīs "airBaltic" pieteikumu par kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņu un kārtības noteikšanu. Pret šo pieteikumu ierobežotu iebildumu iesniedzis 2029. gadā dzēšamo nodrošināto obligāciju turētājs Andrejs Sapožņikovs, kurš rīkojas individuāli un uzņēmuma "Benelux Trade LLP" vārdā.
"airBaltic" iesniegusi arī pārskatītu lēmuma projektu, kas paredz vispārējo kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu noteikt 2027. gada 29. janvārī, bet valsts un citu publiskās varas institūciju prasījumiem - 15. martā. Vienlaikus projekts paredz, ka 2029. gadā dzēšamo obligāciju turētājiem nebūtu obligāti individuāli jāiesniedz prasījumi par obligāciju pamatsummu, procentiem un citām obligāciju dokumentos paredzētajām summām, jo apvienotus prasījumus viņu vārdā varētu iesniegt obligāciju pilnvarnieks "U.S. Bank Trustees Limited".
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Vēl tiesas sēdē paredzēts izskatīt "airBaltic" papildināto pieteikumu par ikdienas darbībā izmantoto profesionālo pakalpojumu sniedzēju piesaistīšanu un apmaksu. Ar šo jautājumu saistītu iebildumu pret sākotnējo pieteikumu iepriekš iesniedzis ASV maksātnespējas uzraugs ("U.S. Trustee").
Vienlaikus, lai gan galvenā tiesas sēde par parādnieka darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) nodrošinājuma prioritāti pārcelta uz decembri, šodien paredzēta DIP finansējuma jautājuma statusa apspriede. Tās darba kārtībā iekļauti vairāku 2029. gadā dzēšamo obligāciju turētāju iebildumi pret plānoto finansējuma nodrošinājuma prioritāti, kā arī obligāciju pilnvarnieka un nodrošinājuma pārvaldnieka "U.S. Bank Trustees Limited" paziņojums par tiesību saglabāšanu.
Darba kārtībā iekļauti arī divu obligacionāru - Tobiasa Matiasa Švendera un Hosē Manuela Aisas Mančo - lūgumi tiesai uzdot "airBaltic" pirms decembrī paredzētā obligacionāru balsojuma atklāt informāciju par Latvijas valstij, ar uzņēmumu saistītajām personām un DIP finansētājiem piederošo obligāciju apmēru un to dalību balsošanā. Obligacionāri arī vēlas panākt informācijas atklāšanu par iespējamām vienošanām ar obligāciju turētājiem saistībā ar balsojumu.
Iepriekš 17. un 18. novembrī bija paredzēta arī atsevišķa tiesas sēde par "airBaltic" jaunā finansējuma nosacījumiem un nodrošinājuma prioritāti jeb "Priming Hearing", taču tā pārcelta uz 9. decembri. Nepieciešamības gadījumā sēde turpināsies 10. decembrī, savukārt 18. novembrī iepriekš plānotā sēde ir atcelta.
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Decembrī paredzētajā sēdē plānots izskatīt jautājumus par "airBaltic" finansējuma nodrošinājumu, finansētāju prasījumu prioritāti, iepriekšējo nodrošināto kreditoru tiesību aizsardzību un citiem ar parādnieka darbības finansējumu jeb "debtor-in-possession" (DIP) saistītiem nosacījumiem.
Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" DIP finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
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Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
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